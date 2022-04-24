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Сегодня, 15:15

«Ростов» — «Спартак»: где смотреть матч РПЛ 24 апреля 2022 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча РПЛ «Ростов» — «Спартак» 24 апреля 2022 года
Артемий Кутейников
Читать «СЭ» в
«Спартак» (Москва).
Фото ФК «Спартак»

Одно из самых ярких событий 26-го тура РПЛ — игра между «Ростовом» Валерия Карпина и его бывшим клубом — «Спартаком». 24 апреля 2022 года ростовчане на стадионе «Ростов Арена» примут соседа по турнирной таблице. Встреча начнется в 16.30 по московскому времени, прямую трансляцию ищите на телеканале «Матч! Премьер».

Россия. Тинькофф Премьер-лига. 26-й тур
24 апр, 16:30. Ростов Арена (Ростов-на-Дону)
Ростов
Спартак

Партнер футбольного клуба «Ростов», букмекерская компания БЕТСИТИ, считает небольшим фаворитом гостей. Поставить на успех «Спартака» можно с коэффициентом 2.37, вероятность — около 41%. Триумф «Ростова» предложен с котировкой 3.10 (31%). Самый маловероятный исход — ничья, она идет за 3.40 (28%).

Ставка в 1 000 рублей на красно-белых в случае их победы принесет 2 370.

По мнению аналитиков, наиболее вероятный результат матча — ничья со счетом 1:1, коэффициент — 6.20. Минимальный успех «Спартака» (1:0) оценен в 7.20. Победа «Ростова» с таким же счетом идет с котировкой 8.50.

Ростовчане едут девятыми в РПЛ, но по забитым мячам находятся в топе лиги — на третьей строчке. Больше «Ростова» (41 мяч) забили только «Зенит» и «Динамо». Индивидуальный тотал хозяев больше 1,5 гола на матч со «Спартаком» можно взять за 2.80, меньше — за 1.44. Красно-белые забивают не так много — 28 голов за 25 игр (11-е место в РПЛ). Индивидуальный тотал москвичей больше 1,5 мяча оценен в 2.30, меньше — в 1.62.

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Общий тотал больше двух голов предложен с котировкой 1.53. Коэффициент на тотал больше трех мячей — 2.90, меньше — 1.42.

Поставить на то, что в игре будет пенальти, можно с коэффициентом 2.35. На то, что этого не произойдет — за 1.55.

Возможность красной карточки оценена в 2.95, ее отсутствие — в 1.35.

Футбол
Прогнозы на спорт
РПЛ
ФК Ростов
ФК Спартак (Москва)
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0
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ЦСКА — «Динамо»: прогноз на матч РПЛ 24 апреля 2022 года
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 25 16 7 2 58-24 55
2
 Динамо 25 16 4 5 45-24 52
3
 Сочи 26 14 4 8 42-29 46
4
 ЦСКА 25 13 5 7 37-25 44
5
 Локомотив 25 11 8 6 37-32 41
6
 Краснодар 24 11 6 7 35-24 39
7
 Кр. Советов 26 11 5 10 33-30 38
8
 Ахмат 26 10 2 14 31-37 32
9
 Ростов 25 8 7 10 41-42 31
10
 Спартак 25 8 7 10 28-33 31
11
 Рубин 26 8 5 13 33-44 29
12
 Н. Новгород 26 7 7 12 23-36 28
13
 Химки 26 6 10 10 30-42 28
14
 Урал 26 5 9 12 18-29 24
15
 Уфа 26 4 10 12 24-37 22
16
 Арсенал 26 5 6 15 25-52 21
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30 тур
23.04 14:00
Урал – Уфа
 2 : 1
23.04 16:30
Локомотив – Н. Новгород
 2 : 1
23.04 19:00
Сочи – Ахмат
 3 : 2
24.04 14:00
Рубин – Арсенал
 1 : 0
24.04 14:00
Химки – Кр. Советов
 4 : 1
24.04 16:30
Ростов – Спартак
 - : -
24.04 19:30
ЦСКА – Динамо
 - : -
25.04 19:00
Краснодар – Зенит
 - : -
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Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 17
Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

 12
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Федор Смолов

Динамо

 11
П
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Антон Зиньковский

Крылья Советов

 7
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 6
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Далер Кузяев

Зенит

 6
И К Ж
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Максимилиано Кофрие

Спартак

 13 1 4
Горан Чаушич

Горан Чаушич

Арсенал Т

 21 1 3
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
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