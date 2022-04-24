Одно из самых ярких событий 26-го тура РПЛ — игра между «Ростовом» Валерия Карпина и его бывшим клубом — «Спартаком». 24 апреля 2022 года ростовчане на стадионе «Ростов Арена» примут соседа по турнирной таблице. Встреча начнется в 16.30 по московскому времени, прямую трансляцию ищите на телеканале «Матч! Премьер».

Партнер футбольного клуба «Ростов», букмекерская компания БЕТСИТИ, считает небольшим фаворитом гостей. Поставить на успех «Спартака» можно с коэффициентом 2.37, вероятность — около 41%. Триумф «Ростова» предложен с котировкой 3.10 (31%). Самый маловероятный исход — ничья, она идет за 3.40 (28%).

Ставка в 1 000 рублей на красно-белых в случае их победы принесет 2 370.

По мнению аналитиков, наиболее вероятный результат матча — ничья со счетом 1:1, коэффициент — 6.20. Минимальный успех «Спартака» (1:0) оценен в 7.20. Победа «Ростова» с таким же счетом идет с котировкой 8.50.

Ростовчане едут девятыми в РПЛ, но по забитым мячам находятся в топе лиги — на третьей строчке. Больше «Ростова» (41 мяч) забили только «Зенит» и «Динамо». Индивидуальный тотал хозяев больше 1,5 гола на матч со «Спартаком» можно взять за 2.80, меньше — за 1.44. Красно-белые забивают не так много — 28 голов за 25 игр (11-е место в РПЛ). Индивидуальный тотал москвичей больше 1,5 мяча оценен в 2.30, меньше — в 1.62.

Общий тотал больше двух голов предложен с котировкой 1.53. Коэффициент на тотал больше трех мячей — 2.90, меньше — 1.42.

Поставить на то, что в игре будет пенальти, можно с коэффициентом 2.35. На то, что этого не произойдет — за 1.55.

Возможность красной карточки оценена в 2.95, ее отсутствие — в 1.35.