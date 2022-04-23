Бело-голубых выключат из чемпионской гонки.

В воскресенье, 24 апреля, в рамках 26-го тура РПЛ пройдет классическое московское дерби — ЦСКА против «Динамо». От его исхода во многом зависит, что будет с чемпионской интригой и в какую сторону повернется борьба за место в тройке. Сделать прогноз на эту игру и получить до 10 000 рублей во фрибетах можно прямо сейчас.

Когда состоится и где смотреть матч ЦСКА — «Динамо»

Матч ЦСКА — «Динамо» пройдет в воскресенье, 24 апреля, на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве. Начало — в 19.30 по московскому времени. В прямом эфире игру можно будет посмотреть на сайте matchtv.ru и на платном тематическом канале «Матч Премьер».

Прогноз и ставка на матч ЦСКА — «Динамо» 24 апреля

Пару недель назад казалось, что ЦСКА сумеет даже вмешаться в борьбу за титул и конкурировать с «Зенитом» и «Динамо». Красно-синие начали весеннюю часть сезона с серии из пяти побед подряд, а штамповавший голы Юсуф Языджи быстро утвердился в качестве одной из главных звезд лиги. Но потом команду настиг внезапный ступор, и теперь у ЦСКА уже серия из четырех матчей без побед во всех турнирах. О борьбе с «Зенитом» можно забыть и догнать «Динамо» будет невероятно трудно — шансы на это оставит только победа в дерби.

А вот бело-голубые пока оставляют чемпионскую интригу живой — до «Зенита» всего три очка. Но даже если не удастся догнать питерцев, то победа или ничья в дерби с ЦСКА практически гарантирует «Динамо» второе место — вряд ли команда Сандро Шварца разбазарит преимущество в восемь и уж тем более в 11 очков за четыре тура до финиша.

Букмекерская компания БЕТСИТИ считает небольшим фаворитом предстоящего матча ЦСКА. Коэффициент на победу хозяев — 2.38, на «Динамо» — 3.00, на ничью — 3.50.

Юсуф Языджи невероятно мощно ворвался в РПЛ. Казалось, что турок никогда не перестанет забивать голы. Но последние два матча он провел бледно — и с «Уфой», и дерби со «Спартаком» Языджи ничем не выделялся на общем фоне. Матч с «Динамо» — хороший повод взбодриться и напомнить о себе, тем более что нужно оправдываться за поражение от красно-белых и вылет из БЕТСИТИ Кубка России.

Прогноз «СЭ»: Языджи забьет «Динамо» с очень хорошим коэффициентом 2.95.

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