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Сегодня, 13:30

ЦСКА — «Динамо»: Языджи приблизит «Зенит» к очередному титулу

Прогноз и ставка на матч 26-го тура чемпионата России по футболу ЦСКА — «Динамо»
Отдел футбола «СЭ»
Читать «СЭ» в
Юсуф Языджи.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Бело-голубых выключат из чемпионской гонки.

В воскресенье, 24 апреля, в рамках 26-го тура РПЛ пройдет классическое московское дерби — ЦСКА против «Динамо». От его исхода во многом зависит, что будет с чемпионской интригой и в какую сторону повернется борьба за место в тройке. Сделать прогноз на эту игру и получить до 10 000 рублей во фрибетах можно прямо сейчас.

Россия. Тинькофф Премьер-лига. 26-й тур
24 апр, 19:30. ВЭБ Арена (Москва)
ЦСКА
Динамо

Когда состоится и где смотреть матч ЦСКА — «Динамо»

Матч ЦСКА — «Динамо» пройдет в воскресенье, 24 апреля, на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве. Начало — в 19.30 по московскому времени. В прямом эфире игру можно будет посмотреть на сайте matchtv.ru и на платном тематическом канале «Матч Премьер».

Сергей Карасев (справа). Арбитр Карасев — черная метка для «Динамо». Бело-голубые потеряют очки в дерби с ЦСКА?

Прогноз и ставка на матч ЦСКА — «Динамо» 24 апреля

Пару недель назад казалось, что ЦСКА сумеет даже вмешаться в борьбу за титул и конкурировать с «Зенитом» и «Динамо». Красно-синие начали весеннюю часть сезона с серии из пяти побед подряд, а штамповавший голы Юсуф Языджи быстро утвердился в качестве одной из главных звезд лиги. Но потом команду настиг внезапный ступор, и теперь у ЦСКА уже серия из четырех матчей без побед во всех турнирах. О борьбе с «Зенитом» можно забыть и догнать «Динамо» будет невероятно трудно — шансы на это оставит только победа в дерби.

А вот бело-голубые пока оставляют чемпионскую интригу живой — до «Зенита» всего три очка. Но даже если не удастся догнать питерцев, то победа или ничья в дерби с ЦСКА практически гарантирует «Динамо» второе место — вряд ли команда Сандро Шварца разбазарит преимущество в восемь и уж тем более в 11 очков за четыре тура до финиша.

Букмекерская компания БЕТСИТИ считает небольшим фаворитом предстоящего матча ЦСКА. Коэффициент на победу хозяев — 2.38, на «Динамо» — 3.00, на ничью — 3.50.

Юсуф Языджи невероятно мощно ворвался в РПЛ. Казалось, что турок никогда не перестанет забивать голы. Но последние два матча он провел бледно — и с «Уфой», и дерби со «Спартаком» Языджи ничем не выделялся на общем фоне. Матч с «Динамо» — хороший повод взбодриться и напомнить о себе, тем более что нужно оправдываться за поражение от красно-белых и вылет из БЕТСИТИ Кубка России.

Прогноз «СЭ»: Языджи забьет «Динамо» с очень хорошим коэффициентом 2.95.

Согласны с прогнозом или сделаете другую ставку? Поставьте в БЕТСИТИ и получите до 10 000 рублей во фрибетах прямо сейчас!

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Ростов
Спартак

Обе забьют - да

24%

1.85

1X

15%

1.63

X2

14%

1.40
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
ЦСКА
Динамо

X2

21%

1.63

ТБ 1.5

18%

1.35

Обе забьют - да

16%

1.88
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Краснодар
Зенит

П2

26%

1.44

Ф2 (-1.5)

14%

2.12

ИТБ2 (1.5)

13%

1.44
Футбол
Прогнозы на спорт
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
Юсуф Языджи
4
5
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Будущее Семака в «Зените»: новый контракт или продление текущего на год?
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 25 16 7 2 58-24 55
2
 Динамо 25 16 4 5 45-24 52
3
 ЦСКА 25 13 5 7 37-25 44
4
 Сочи 25 13 4 8 39-27 43
5
 Краснодар 24 11 6 7 35-24 39
6
 Локомотив 24 10 8 6 35-31 38
7
 Кр. Советов 25 11 5 9 32-26 38
8
 Ахмат 25 10 2 13 29-34 32
9
 Ростов 25 8 7 10 41-42 31
10
 Спартак 25 8 7 10 28-33 31
11
 Н. Новгород 25 7 7 11 22-34 28
12
 Рубин 25 7 5 13 32-44 26
13
 Химки 25 5 10 10 26-41 25
14
 Уфа 25 4 10 11 23-35 22
15
 Урал 25 4 9 12 16-28 21
16
 Арсенал 25 5 6 14 25-51 21
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27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
23.04 14:00
Урал – Уфа
 - : -
23.04 16:30
Локомотив – Н. Новгород
 - : -
23.04 19:00
Сочи – Ахмат
 - : -
24.04 14:00
Рубин – Арсенал
 - : -
24.04 14:00
Химки – Кр. Советов
 - : -
24.04 16:30
Ростов – Спартак
 - : -
24.04 19:30
ЦСКА – Динамо
 - : -
25.04 19:00
Краснодар – Зенит
 - : -
Все результаты / календарь
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ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 16
Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

 12
Федор Смолов

Федор Смолов

Динамо

 11
П
Антон Зиньковский

Антон Зиньковский

Крылья Советов

 7
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
Рифат Жемалетдинов

Рифат Жемалетдинов

Локомотив

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 13 1 4
Горан Чаушич

Горан Чаушич

Арсенал Т

 20 1 3
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
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