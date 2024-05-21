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Шестое чемпионство Пепа, два «Манчестера» и ни одной машины времени. Колонка Казанского — об итогах АПЛ

Гвардиола в шестой раз стал чемпионом АПЛ с «Манчестер Сити»
Денис Казанский
Колумнист
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Хосеп Гвардиола.
Фото «СЭ»
Денис Казанский не хотел, чтобы «Сити» вновь выиграл чемпионат. Но это произошло. Теперь наш колумнист в своей авторской рубрике «Биг-Ден» пытается это принять и осмыслить.

Книги и Голливуд давно мечтают о возвращении в прошлое. Разными способами и для разных целей. Машина времени — сладкая греза человечества, а литература и кино помогают ее материализовать. Сгонять в будущее интересно, но крайне волнительно. А вот в прошлое, исправить ошибки и переписать историю с выгодой для себя — это иногда похоже на необходимость.

Красная половина «Манчестера» с удовольствием отправилась бы в 2016-й. Тогда Пеп Гвардиола решил уйти из «Баварии». «Юнайтед» легко пофлиртовал с испанцем, а «Сити» сделал предложение, от которого он не мог отказаться.

В «МЮ» назначили Жозе Моуриньо.

С той поры болельщики «Юнайтед» живут в мире боли.

А «Манчестер Сити» и Пеп Гвардиола каждый год переписывают историю.

Шесть побед за семь лет. Четыре титула подряд — такого в Англии не делал никто.

Полузащитник &laquo;Манчестер Сити&raquo; Родри (в&nbsp;центре) празднует гол в&nbsp;ворота &laquo;Вест Хэма&raquo;. Гвардиола — король АПЛ! «Манчестер Сити» стал чемпионом четвертый раз подряд

Этим чемпионством Гвардиола оформил карточку в вип-клуб тренеров, которые выигрывали чемпионат острова шесть раз или больше. В нем Боб Пэйсли из «Ливерпуля», Джордж Рэмзи из «Астон Виллы» и сэр Алекс Фергюсон из «МЮ».

Ощущение, что вот теперь точно есть команда, которая сломает гегемонию Гваридиолы, перманентно. Но только Конте и Клопп за восемь лет смогли это сделать.

В этом году ближе всех к победе был бывший помощник Гвардиолы Микель Артета. Но его «Арсенал» растерял очки в самый сложный период чемпионата — новогодний. Два поражения от лондонских команд (0:2 от «Вест Хэма» и 1:2 от «Фулхэма») — непозволительный каприз. Дальше ты можешь сметать всех подряд, рельсы сами бросаются под колеса, вот только ведут они на второе место.

«Сити» не проигрывал с 6 декабря.

Как обычно Гвардиола предоставил возможность для иллюзии его поражения.

Она появилась благодаря успеху прошлого сезона, победе сразу в трех турнирах.

Футболисты «Манчестер Сити» празднуют чемпионство.
Фото Reuters

«Сити» взял чемпионат, Кубок Англии, и Пеп наконец поймал своего ушастого единорога — Лигу чемпионов. После такого обычно наступает похмелье. Держится долго. Необходима мотивация с очень тонкой настройкой. Добавила проблем потеря двух больших игроков Гюндогана и Махреза. Они меняли игру и влияли на раздевалку.

В конце ноября — начале декабря «Сити» сыграл четыре раза подряд вничью и проиграл «Вилле» (0:1) — проблемность сезона стала очевидной.

Пепу помогла... Саудовская Аравия.

«Сити» отправился в Джедду на клубный чемпионат мира. На футбольном поле все было предсказуемо — Пеп взял трофей, не напрягаясь обыграв японцев и бразильцев.

Но главное случилось за его пределами. Игроки нашли возможность поговорить друг с другом и сказать (как когда-то Станислав Говорухин): «Так жить нельзя».

Команда признала двух лидеров — Де Брейне и Уокера. Капитанские обязанности Пеп грамотно распределил между ними. Бельгиец решает на поле, англичанин держит раздевалку.

Кевин де&nbsp;Брейне в&nbsp;сборной Бельгии. Биография Кевина де Брейне: от жизни в приемной семье до звезды АПЛ

Очевидно, именно там все о себе узнал и понял Фоден. До солнечной командировки он был привычным, подающим надежды Филом. Четыре забитых мяча и приятная в целом игра.

На остров он вернулся монстром, провел лучший отрезок в своей карьере -15 забитых мячей. Фоден абсолютно справедливо получил титул лучшего футболиста Англии.

Несколько тактических зарисовок от Пепа в декабре (долго пришлось играть без носителей стиля Стоунса и Де Брейне) — и с этим «Сити» справиться нельзя.

Новички Йошка Гвардиол и Матео Ковачич наконец прижились в составе, Доку сиял на своем фланге, и вроде бы не такой яркий, как в прошлом сезоне, Холанн закончил его с 27 мячами и «Золотой бутсой» Англии.

В тяжелой гонке с «Арсеналом» был еще один поворот. Лига чемпионов. Как бы закончился этот сезон, если бы Бернарду Силва не стал выпендриваться в серии пенальти? Если бы «Сити» отправился в полуфинал? Две игры с «Баварией» могли вытащить абсолютно все силы из Гвардиолы и его команды. Он сам рассуждал, что усталость не в ногах, а в головах, слишком много футбола. Игроки привычны к такому графику, но все-таки ничто человеческое им не чуждо.

Можно предположить, что выход «Сити» в полуфинал ЛЧ сделал бы чемпионом «Арсенал».

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола.
Хосеп Гвардиола.
Фото Reuters

Уникальность команды Гвардиолы еще и в его неочевидных героях. Они находятся в каждом сезоне. В тяжелейшем матче с «Ньюкаслом» (3:2) игрок с киношным именем Оскар и мультяшной фамилией Бобб спас команду. Гвардиола бросил молодого скамеечника в ничейный матч за восемь минут до конца. Он забил победный гол, вся раздевалка распевала его имя.

В самом рискованном матче концовки чемпионата против «Тоттенхэма» Гвардиоле пришлось из-за травмы менять основного вратаря Эдерсона. Штефан Ортега вытащил пару опасных моментов, а за несколько минут до конца матча сделал главное спасение своей карьеры и, вероятно, принес титул Гвардиоле.

Кореец Сон выскочил один на один и... Два года назад в финале чемпионата мира был точно такой же эпизод — француз Коло Муани выбежал против аргентинца Эмилиано Мартинеса, помните? Сравните реакции вратарей на эти уколы — просто копии.

В момент спасения Ортеги Гвардиола рухнул на спину. Его придавил мощнейший атмосферный столб. Пеп поднялся. Уже никто не сомневался в победе «Сити» в чемпионате. Дорога к истории была открыта.

Хосеп Гвардиола. Величие Гвардиолы — не в титулах, а в бесконечном стремлении к перфекционизму

Гвардиоле предстоит год работы по действующему контракту. Есть возможность переписать еще один рекорд. Четыре титула за сезон никто в Англии не собирал. Чем не повод выступить красиво?

Да и в следующие выходные Пеп и его команда могут крепко гульнуть еще раз (отчет о празднике до пяти утра после окончания чемпионата уже во всех британских таблоидах).

«Сити» едет на «Уэмбли» играть финал Кубка против «Юнайтед».

Трибуна в красном вновь получит возможность подумать о машине времени, как бы все сложилось, если бы Гвардиола занимался творчеством в других цветах.

А болельщики «Сити» будут просто наслаждаться. Они чемпионы! Как обычно.

Хосеп Гвардиола
Футбол
ФК Арсенал (Лондон)
ФК Манчестер Сити
ФК Манчестер Юнайтед
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Величие Гвардиолы — не в титулах, а в бесконечном стремлении к перфекционизму
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Ман. Сити 38 28 7 3 96-34 91
2
 Арсенал 38 28 5 5 91-29 89
3
 Ливерпуль 38 24 10 4 86-41 82
4
 Астон Вилла 38 20 8 10 76-61 68
5
 Тоттенхэм 38 20 6 12 74-61 66
6
 Челси 38 18 9 11 77-63 63
7
 Ньюкасл 38 18 6 14 85-62 60
8
 МЮ 38 18 6 14 57-58 60
9
 Вест Хэм 38 14 10 14 60-74 52
10
 Кр. Пэлас 38 13 10 15 57-58 49
11
 Брайтон 38 12 12 14 55-62 48
12
 Борнмут 38 13 9 16 54-67 48
13
 Фулхэм 38 13 8 17 55-61 47
14
 Вулверхэмптон 38 13 7 18 50-65 46
15
 Эвертон 38 13 9 16 40-51 42
16
 Брентфорд 38 10 9 19 56-65 39
17
 Нот. Форест 38 9 9 20 49-67 32
18
 Лутон Таун 38 6 8 24 52-85 26
19
 Бернли 38 5 9 24 41-78 24
20
 Шеффилд Юн. 38 3 7 28 35-104 16
Результаты / календарь
1 тур
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33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
19.05 18:00
Арсенал – Эвертон
 2 : 1
19.05 18:00
Брентфорд – Ньюкасл
 2 : 4
19.05 18:00
Брайтон – МЮ
 0 : 2
19.05 18:00
Бернли – Нот. Форест
 1 : 2
19.05 18:00
Челси – Борнмут
 2 : 1
19.05 18:00
Кр. Пэлас – Астон Вилла
 5 : 0
19.05 18:00
Ливерпуль – Вулверхэмптон
 2 : 0
19.05 18:00
Лутон Таун – Фулхэм
 2 : 4
19.05 18:00
Ман. Сити – Вест Хэм
 3 : 1
19.05 18:00
Шеффилд Юн. – Тоттенхэм
 0 : 3
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Ассистенты
ЖК
Г
Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 27
Коул Палмер

Коул Палмер

Челси

 22
Александр Исак

Александр Исак

Ньюкасл Юнайтед

 21
П
Олли Уоткинс

Олли Уоткинс

Астон Вилла

 13
Коул Палмер

Коул Палмер

Челси

 11
Кевин Де Брейне

Кевин Де Брейне

Манчестер Сити

 10
И К Ж
Ив Биссума

Ив Биссума

Тоттенхэм Хотспур

 28 1 9
Рис Джеймс

Рис Джеймс

Челси

 10 1 0
Нелсон Семеду

Нелсон Семеду

Вулверхэмптон

 36 1 10
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