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«Бетис» — «Валенсия»: прогноз на матч Кубка Испании 23 апреля 2022 года

Прогноз на матч Кубка Испании «Бетис» — «Валенсия» 23 апреля 2022 года
Артемий Кутейников
Читать «СЭ» в
Набиль Фекир («Бетис»).
Фото Global Look Press

23 апреля 2022 года на «Олимпийском стадионе» в Севилье пройдет финал Кубка Испании. За трофей поборются «Бетис» и «Валенсия». Игра начнется в 23.00 по московскому времени.

Испания. Кубок. Финал
23 апр, 23:00. Estadio de la Cartuja (Olimpico) (Севилья)
Бетис
Валенсия

По мнению аналитиков букмекерской компании БЕТСИТИ, «Бетис» — увесистый фаворит матча: поставить на успех команды Мануэля Пеллегрини в основное время можно с коэффициентом 2.12, что составляет около 46% вероятности. Победа «Валенсии» оценена в 3.70 (26%). На ничью предложена котировка 3.40 (28%).

При ставке в 1 000 рублей на «Бетис» в случае его выигрыша вы получите 2 120 рублей.

Самый вероятный точный счет — ничья 1:1 и переход игры в дополнительное время, такой результат можно оформить за 6.30. С чуть большим коэффициентом 6.50 идет минимальная победа (1:0) зелено-белых. Третий наиболее ожидаемый исход — успех «Бетиса» со счетом 2:1 за 8.60.

Команда Пеллегрини — четвертая по результативности в этом розыгрыше ла лиги (56 мячей за 33 игры). Поставить на индивидуальный тотал «Бетиса» больше 1,5 гола можно с коэффициентом 2.18, меньше — за 1.68. Эта же линия у «Валенсии» оценена в 3.20 и 1.35 соответственно.

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Общий тотал больше двух мячей оценен в 1.58, меньше двух голов можно оформить за 2.37. Тотал больше трех голов предложен с котировкой 3.00, меньше — за 1.38.

Прогноз и ставка на матч «Бетис» — «Валенсия»

«Бетис» проводит очень сильный сезон: команда идет пятой в чемпионате и отстает от зоны Лиги чемпионов всего на четыре очка. Результаты «Валенсии» намного слабее — 10-я строчка в ла лиге и отсутствие борьбы за еврокубки. Обе команды неважно сыграли в последних двух турах чемпионата: на двоих заработали только одно очко (ничья у «Бетиса»). При этом «летучие мыши» с начала весны выиграли только две игры в ла лиге, а в первом круге зелено-белые легко разгромили соперника по финалу — 4:1.

Рекомендуемая ставка: «Бетис» — обладатель Кубка за 1.59.

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«Бавария» — «Боруссия Дортмунд»: где смотреть матч бундеслиги 23 апреля 2022 года онлайн в прямом эфире
Положение команд
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 25 16 7 2 58-24 55
2
 Динамо 25 16 4 5 45-24 52
3
 ЦСКА 25 13 5 7 37-25 44
4
 Сочи 25 13 4 8 39-27 43
5
 Локомотив 25 11 8 6 37-32 41
6
 Краснодар 24 11 6 7 35-24 39
7
 Кр. Советов 25 11 5 9 32-26 38
8
 Ахмат 25 10 2 13 29-34 32
9
 Ростов 25 8 7 10 41-42 31
10
 Спартак 25 8 7 10 28-33 31
11
 Н. Новгород 26 7 7 12 23-36 28
12
 Рубин 25 7 5 13 32-44 26
13
 Химки 25 5 10 10 26-41 25
14
 Урал 26 5 9 12 18-29 24
15
 Уфа 26 4 10 12 24-37 22
16
 Арсенал 25 5 6 14 25-51 21
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23.04 14:00
Урал – Уфа
 2 : 1
23.04 16:30
Локомотив – Н. Новгород
 2 : 1
23.04 19:00
Сочи – Ахмат
 - : -
24.04 14:00
Рубин – Арсенал
 - : -
24.04 14:00
Химки – Кр. Советов
 - : -
24.04 16:30
Ростов – Спартак
 - : -
24.04 19:30
ЦСКА – Динамо
 - : -
25.04 19:00
Краснодар – Зенит
 - : -
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Гамид Агаларов

Уфа

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Дмитрий Полоз

Ростов

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Федор Смолов

Динамо

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П
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Антон Зиньковский

Крылья Советов

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Краснодар

 6
Далер Кузяев

Далер Кузяев

Зенит

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 13 1 4
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Горан Чаушич

Арсенал Т

 20 1 3
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
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