23 апреля 2022 года на «Олимпийском стадионе» в Севилье пройдет финал Кубка Испании. За трофей поборются «Бетис» и «Валенсия». Игра начнется в 23.00 по московскому времени.

По мнению аналитиков букмекерской компании БЕТСИТИ, «Бетис» — увесистый фаворит матча: поставить на успех команды Мануэля Пеллегрини в основное время можно с коэффициентом 2.12, что составляет около 46% вероятности. Победа «Валенсии» оценена в 3.70 (26%). На ничью предложена котировка 3.40 (28%).

При ставке в 1 000 рублей на «Бетис» в случае его выигрыша вы получите 2 120 рублей.

Самый вероятный точный счет — ничья 1:1 и переход игры в дополнительное время, такой результат можно оформить за 6.30. С чуть большим коэффициентом 6.50 идет минимальная победа (1:0) зелено-белых. Третий наиболее ожидаемый исход — успех «Бетиса» со счетом 2:1 за 8.60.

Команда Пеллегрини — четвертая по результативности в этом розыгрыше ла лиги (56 мячей за 33 игры). Поставить на индивидуальный тотал «Бетиса» больше 1,5 гола можно с коэффициентом 2.18, меньше — за 1.68. Эта же линия у «Валенсии» оценена в 3.20 и 1.35 соответственно.

Общий тотал больше двух мячей оценен в 1.58, меньше двух голов можно оформить за 2.37. Тотал больше трех голов предложен с котировкой 3.00, меньше — за 1.38.

Прогноз и ставка на матч «Бетис» — «Валенсия»

«Бетис» проводит очень сильный сезон: команда идет пятой в чемпионате и отстает от зоны Лиги чемпионов всего на четыре очка. Результаты «Валенсии» намного слабее — 10-я строчка в ла лиге и отсутствие борьбы за еврокубки. Обе команды неважно сыграли в последних двух турах чемпионата: на двоих заработали только одно очко (ничья у «Бетиса»). При этом «летучие мыши» с начала весны выиграли только две игры в ла лиге, а в первом круге зелено-белые легко разгромили соперника по финалу — 4:1.

Рекомендуемая ставка: «Бетис» — обладатель Кубка за 1.59.