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ЦСКА — «Динамо»: прогноз на матч РПЛ 24 апреля 2022 года

Прогноз на матч РПЛ ЦСКА — «Динамо» 24 апреля 2022 года
Евгений Коростелев
Читать «СЭ» в
Арсен Захарян и Игорь Лещук, «Динамо».
Фото ФК «Динамо»

В воскресенье, 24 апреля 2022 года, в чемпионате России состоится центральный матч 26-го тура — в московском дерби сойдутся занимающее второе место «Динамо» и идущий следом за ним ЦСКА. Игра начнется в 19.30 мск на «ВЭБ Арене», посмотреть ее можно будет в прямом эфире на сайте matchtv.ru и телеканале «Матч! Премьер». Обслужит встречу арбитр Сергей Карасев.

Россия. Тинькофф Премьер-лига. 26-й тур
24 апр, 19:30. ВЭБ Арена (Москва)
ЦСКА
Динамо

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ решили, что фаворит встречи — ЦСКА, на победу которого доступна котировка 2.38 (42% вероятности исхода). На успех «Динамо» зафиксирован коэффициент 3.00 (33%), а самый прибыльный, но неочевидный вариант — ставка на ничью (3.50, 25%).

Думаете, что ЦСКА выиграет и завершит чемпионскую гонку? Ставка в 1 000 рублей на армейцев в случае их успеха принесет выплату 2 380 рублей.

Хотя команда Алексея Березуцкого — фаворит встречи, наиболее вероятный счет по итогам матча — 1:1. Аналитики оценили его коэффициентом 6.20. На 1:0 в пользу хозяев можно поставить за 7.20, на 1:0 в сторону гостей — за 8.20.

Команды за редким исключением завершают матчи без забитых мячей, поэтому ставки на индивидуальные тоталы команд пойдут только на пользу. Например, на то, что ЦСКА забьет больше 1,5 мяча, можно поставить за котировку 2.36, а на такое же количество мячей у «Динамо» — за 2.80.

Отличные коэффициенты на голы лидеров соперничающих коллективов: точные удары Юсуфа Языджи и Федора Смолова доступны за 2.95.

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Прогноз и ставка на матч ЦСКА — «Динамо»

ЦСКА попал в яму и никак не может из нее выбраться, армейцы не побеждают уже четыре игры кряду. А тут еще встреча с очень горячим «Динамо», которому позарез нужны три очка. И все-таки больше внимания в этом матче нужно уделить не исходу, а результату. У соперников отличные линии атаки и время от времени ошибающиеся защитники. Голы должны быть как в одну, так и в другую сторону.

Рекомендуемая ставка: «обе забьют» за 1.88.

Футбол
Прогнозы на спорт
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
0
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«Ростов» — «Спартак»: прогноз на матч РПЛ 24 апреля 2022 года
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 25 16 7 2 58-24 55
2
 Динамо 25 16 4 5 45-24 52
3
 Сочи 26 14 4 8 42-29 46
4
 ЦСКА 25 13 5 7 37-25 44
5
 Локомотив 25 11 8 6 37-32 41
6
 Краснодар 24 11 6 7 35-24 39
7
 Кр. Советов 25 11 5 9 32-26 38
8
 Ахмат 26 10 2 14 31-37 32
9
 Ростов 25 8 7 10 41-42 31
10
 Спартак 25 8 7 10 28-33 31
11
 Н. Новгород 26 7 7 12 23-36 28
12
 Рубин 25 7 5 13 32-44 26
13
 Химки 25 5 10 10 26-41 25
14
 Урал 26 5 9 12 18-29 24
15
 Уфа 26 4 10 12 24-37 22
16
 Арсенал 25 5 6 14 25-51 21
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23.04 14:00
Урал – Уфа
 2 : 1
23.04 16:30
Локомотив – Н. Новгород
 2 : 1
23.04 19:00
Сочи – Ахмат
 3 : 2
24.04 14:00
Рубин – Арсенал
 - : -
24.04 14:00
Химки – Кр. Советов
 - : -
24.04 16:30
Ростов – Спартак
 - : -
24.04 19:30
ЦСКА – Динамо
 - : -
25.04 19:00
Краснодар – Зенит
 - : -
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Г
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Гамид Агаларов

Уфа

 17
Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

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Федор Смолов

Динамо

 11
П
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Крылья Советов

 7
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Краснодар

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Далер Кузяев

Зенит

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

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Спартак

 13 1 4
Горан Чаушич

Горан Чаушич

Арсенал Т

 20 1 3
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
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