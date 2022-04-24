Главное событие 26-го тура чемпионата России — сражение ЦСКА и «Динамо», второй и третьей команд премьер-лиги. 24 апреля 2022 года армейцы примут соперника на стадионе «ВЭБ Арена». Игра начнется в 19.30 мск, прямую трансляцию покажет сайт matchtv.ru.

По мнению аналитического отдела букмекерской компании БЕТСИТИ, армейцы — небольшой фаворит: поставить на их победу можно с коэффициентом 2.37, это около 41% вероятности. Успех «Динамо» оценен в 3.10 (31%). Ничья, самый маловероятный исход матча, идет за 3.40 (28%).

При благополучном исходе ставка в 1 000 рублей на «Динамо» принесет 3 100 рублей.

Несмотря на высокий коэффициент, именно ничья со счетом 1:1 — самый вероятный исход матча. Котировка на такой результат — 6.20. Победа ЦСКА 1:0 оценена в 7.10. Также в тройку самых ожидаемых исходов входит минимальная победа «Динамо» (1:0), на нее можно поставить за 8.20.

Вероятность пенальти аналитики оценили в 2.35, «11-метрового не будет» — в 1.55. В игре первого круга динамовцы вонзили один из двух мячей с точки.

Коэффициент на удаление — 2.95, обратную ставку можно оформить за 1.35.

Команды входят в топ-5 по голам в РПЛ. Тотал больше трех мячей на предстоящий матч идет за 3.00, меньше — за 1.40. Более надежная ставка — на тотал больше двух голов: котировки — 1.56 на «больше» и 2.42 — на «меньше».

Индивидуальный тотал «Динамо» больше 1,5 гола оценен в 2.80, меньше — в 1.44. Несмотря на то, что у армейцев с реализацией чуть хуже, чем у будущего соперника, вариант со ставкой на индивидуальный тотал ЦСКА предложен с меньшим коэффициентом: «тотал больше 1,5 мяча» идет за 2.36, меньше — за 1.59.