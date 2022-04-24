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ЦСКА — «Динамо»: где смотреть матч РПЛ 24 апреля 2022 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча РПЛ ЦСКА — «Динамо» 24 апреля 2022 года
Артемий Кутейников
Читать «СЭ» в
Роман Евгеньев («Динамо»).
Фото ФК «Динамо»

Главное событие 26-го тура чемпионата России — сражение ЦСКА и «Динамо», второй и третьей команд премьер-лиги. 24 апреля 2022 года армейцы примут соперника на стадионе «ВЭБ Арена». Игра начнется в 19.30 мск, прямую трансляцию покажет сайт matchtv.ru.

Россия. Тинькофф Премьер-лига. 26-й тур
24 апр, 19:30. ВЭБ Арена (Москва)
ЦСКА
Динамо

По мнению аналитического отдела букмекерской компании БЕТСИТИ, армейцы — небольшой фаворит: поставить на их победу можно с коэффициентом 2.37, это около 41% вероятности. Успех «Динамо» оценен в 3.10 (31%). Ничья, самый маловероятный исход матча, идет за 3.40 (28%).

При благополучном исходе ставка в 1 000 рублей на «Динамо» принесет 3 100 рублей.

Несмотря на высокий коэффициент, именно ничья со счетом 1:1 — самый вероятный исход матча. Котировка на такой результат — 6.20. Победа ЦСКА 1:0 оценена в 7.10. Также в тройку самых ожидаемых исходов входит минимальная победа «Динамо» (1:0), на нее можно поставить за 8.20.

Вероятность пенальти аналитики оценили в 2.35, «11-метрового не будет» — в 1.55. В игре первого круга динамовцы вонзили один из двух мячей с точки.

Коэффициент на удаление — 2.95, обратную ставку можно оформить за 1.35.

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Команды входят в топ-5 по голам в РПЛ. Тотал больше трех мячей на предстоящий матч идет за 3.00, меньше — за 1.40. Более надежная ставка — на тотал больше двух голов: котировки — 1.56 на «больше» и 2.42 — на «меньше».

Индивидуальный тотал «Динамо» больше 1,5 гола оценен в 2.80, меньше — в 1.44. Несмотря на то, что у армейцев с реализацией чуть хуже, чем у будущего соперника, вариант со ставкой на индивидуальный тотал ЦСКА предложен с меньшим коэффициентом: «тотал больше 1,5 мяча» идет за 2.36, меньше — за 1.59.

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И В Н П +/- О
1
 Зенит 25 16 7 2 58-24 55
2
 Динамо 25 16 4 5 45-24 52
3
 Сочи 26 14 4 8 42-29 46
4
 ЦСКА 25 13 5 7 37-25 44
5
 Локомотив 25 11 8 6 37-32 41
6
 Краснодар 24 11 6 7 35-24 39
7
 Кр. Советов 26 11 5 10 33-30 38
8
 Ахмат 26 10 2 14 31-37 32
9
 Ростов 25 8 7 10 41-42 31
10
 Спартак 25 8 7 10 28-33 31
11
 Рубин 26 8 5 13 33-44 29
12
 Н. Новгород 26 7 7 12 23-36 28
13
 Химки 26 6 10 10 30-42 28
14
 Урал 26 5 9 12 18-29 24
15
 Уфа 26 4 10 12 24-37 22
16
 Арсенал 26 5 6 15 25-52 21
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23.04 14:00
Урал – Уфа
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Локомотив – Н. Новгород
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Сочи – Ахмат
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24.04 14:00
Рубин – Арсенал
 1 : 0
24.04 14:00
Химки – Кр. Советов
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24.04 16:30
Ростов – Спартак
 - : -
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