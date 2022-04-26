«Манчестер Сити» — «Реал»: прогноз на матч Лиги чемпионов 26 апреля 2022 года
26 апреля 2022 года стартуют полуфиналы Лиги чемпионов. Первый матч пройдет на стадионе «Этихад», где «Манчестер Сити» примет мадридский «Реал». Матч начнется в 22.00 по московскому времени, прямую трансляцию покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Футбол 1».
Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают хозяев фаворитом: коэффициент на победу «Манчестер Сити» — всего 1.49, это около 66% вероятности. На успех «Реала» можно поставить за 6.60 (14%), даже на ничью котировка ниже — 4.70 (20%).
Ставка в 1 000 рублей на «Реал» в случае выигрыша принесет солидные 6 600 рублей.
Самый ожидаемый результат матча — победа «горожан» со счетом 2:0, коэффициент на такой результат — 7.00. За чуть большие 7.20 предложен минимальный успех (1:0) команды Пепа Гвардиолы, а за 7.90 можно оформить выигрыш хозяев 2:1.
Противники по полуфиналу — третья и четвертая по результативности команды этого розыгрыша Лиги чемпионов (у «Сити» 24 забитых, у «Мадрида» — 22). Взять тотал больше 3 голов можно с коэффициентом 2.16, а меньше — за 1.70.
Тотал больше 2 мячей оценен в 1.32, а меньше — в 3.40.
Индивидуальный тотал «Ман Сити» больше 1.5 гола предложен с котировкой 1.56, обратный исход доступен за 2.42. У команды Карло Анчелотти эта линия оценена в 3.90 и 1.26, соответственно.
Прогноз и ставка на матч «Манчестер Сити» — «Реал»
«Реал» с большим трудом прошел две стадии плей-офф, но благодаря неожиданным победам над «Челси» и «ПСЖ» испанцы не выглядят безнадежным аутсайдером. При этом мадридцы достаточно забивали и пропускали практически в каждом матче. А все мы знаем, как хорош в атаке «Ман Сити».
Рекомендуемая ставка: «обе забьют» за 1.86.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|26
|17
|7
|2
|61-25
|58
|
2
|Динамо
|26
|16
|4
|6
|45-25
|52
|
3
|ЦСКА
|26
|14
|5
|7
|38-25
|47
|
4
|Сочи
|26
|14
|4
|8
|42-29
|46
|
5
|Локомотив
|25
|11
|8
|6
|37-32
|41
|
6
|Краснодар
|25
|11
|6
|8
|36-27
|39
|
7
|Кр. Советов
|26
|11
|5
|10
|33-30
|38
|
8
|Ростов
|26
|9
|7
|10
|44-44
|34
|
9
|Ахмат
|26
|10
|2
|14
|31-37
|32
|
10
|Спартак
|26
|8
|7
|11
|30-36
|31
|
11
|Рубин
|26
|8
|5
|13
|33-44
|29
|
12
|Н. Новгород
|26
|7
|7
|12
|23-36
|28
|
13
|Химки
|26
|6
|10
|10
|30-42
|28
|
14
|Урал
|26
|5
|9
|12
|18-29
|24
|
15
|Уфа
|26
|4
|10
|12
|24-37
|22
|
16
|Арсенал
|26
|5
|6
|15
|25-52
|21
|30.04
|14:00
|
Динамо – Урал
|- : -
|30.04
|14:00
|
Рубин – Сочи
|- : -
|30.04
|16:30
|
Краснодар – Ростов
|- : -
|30.04
|19:30
|
Зенит – Локомотив
|- : -
|1.05
|14:00
|
Спартак – Кр. Советов
|- : -
|1.05
|16:30
|
Химки – Уфа
|- : -
|1.05
|19:00
|
Ахмат – ЦСКА
|- : -
|2.05
|19:00
|
Арсенал – Н. Новгород
|- : -
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|17
|
|
Дмитрий Полоз
Ростов
|13
|
|
Федор Смолов
Динамо
|11
|П
|
|
Далер Кузяев
Зенит
|7
|
|
Антон Зиньковский
Крылья Советов
|7
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|14
|1
|4
|
|
Горан Чаушич
Арсенал Т
|21
|1
|3
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0