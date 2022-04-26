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«Манчестер Сити» — «Реал»: прогноз на матч Лиги чемпионов 26 апреля 2022 года

Прогноз на матч «Манчестер Сити» — «Реал» 26 апреля 2022 года
Артемий Кутейников
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Фото Global Look Press

26 апреля 2022 года стартуют полуфиналы Лиги чемпионов. Первый матч пройдет на стадионе «Этихад», где «Манчестер Сити» примет мадридский «Реал». Матч начнется в 22.00 по московскому времени, прямую трансляцию покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Футбол 1».

Лига чемпионов. 1/2 финала
26 апр, 22:00. Etihad Stadium (Манчестер)
Манчестер Сити
Реал

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают хозяев фаворитом: коэффициент на победу «Манчестер Сити» — всего 1.49, это около 66% вероятности. На успех «Реала» можно поставить за 6.60 (14%), даже на ничью котировка ниже — 4.70 (20%).

Ставка в 1 000 рублей на «Реал» в случае выигрыша принесет солидные 6 600 рублей.

Самый ожидаемый результат матча — победа «горожан» со счетом 2:0, коэффициент на такой результат — 7.00. За чуть большие 7.20 предложен минимальный успех (1:0) команды Пепа Гвардиолы, а за 7.90 можно оформить выигрыш хозяев 2:1.

Противники по полуфиналу — третья и четвертая по результативности команды этого розыгрыша Лиги чемпионов (у «Сити» 24 забитых, у «Мадрида» — 22). Взять тотал больше 3 голов можно с коэффициентом 2.16, а меньше — за 1.70.

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Тотал больше 2 мячей оценен в 1.32, а меньше — в 3.40.

Индивидуальный тотал «Ман Сити» больше 1.5 гола предложен с котировкой 1.56, обратный исход доступен за 2.42. У команды Карло Анчелотти эта линия оценена в 3.90 и 1.26, соответственно.

Прогноз и ставка на матч «Манчестер Сити» — «Реал»

«Реал» с большим трудом прошел две стадии плей-офф, но благодаря неожиданным победам над «Челси» и «ПСЖ» испанцы не выглядят безнадежным аутсайдером. При этом мадридцы достаточно забивали и пропускали практически в каждом матче. А все мы знаем, как хорош в атаке «Ман Сити».

Рекомендуемая ставка: «обе забьют» за 1.86.

Футбол
Прогнозы на спорт
ФК Манчестер Сити
ФК Реал
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 26 17 7 2 61-25 58
2
 Динамо 26 16 4 6 45-25 52
3
 ЦСКА 26 14 5 7 38-25 47
4
 Сочи 26 14 4 8 42-29 46
5
 Локомотив 25 11 8 6 37-32 41
6
 Краснодар 25 11 6 8 36-27 39
7
 Кр. Советов 26 11 5 10 33-30 38
8
 Ростов 26 9 7 10 44-44 34
9
 Ахмат 26 10 2 14 31-37 32
10
 Спартак 26 8 7 11 30-36 31
11
 Рубин 26 8 5 13 33-44 29
12
 Н. Новгород 26 7 7 12 23-36 28
13
 Химки 26 6 10 10 30-42 28
14
 Урал 26 5 9 12 18-29 24
15
 Уфа 26 4 10 12 24-37 22
16
 Арсенал 26 5 6 15 25-52 21
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30.04 14:00
Динамо – Урал
 - : -
30.04 14:00
Рубин – Сочи
 - : -
30.04 16:30
Краснодар – Ростов
 - : -
30.04 19:30
Зенит – Локомотив
 - : -
1.05 14:00
Спартак – Кр. Советов
 - : -
1.05 16:30
Химки – Уфа
 - : -
1.05 19:00
Ахмат – ЦСКА
 - : -
2.05 19:00
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 - : -
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