26 апреля 2022 года стартуют полуфиналы Лиги чемпионов. Первый матч пройдет на стадионе «Этихад», где «Манчестер Сити» примет мадридский «Реал». Матч начнется в 22.00 по московскому времени, прямую трансляцию покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Футбол 1».

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают хозяев фаворитом: коэффициент на победу «Манчестер Сити» — всего 1.49, это около 66% вероятности. На успех «Реала» можно поставить за 6.60 (14%), даже на ничью котировка ниже — 4.70 (20%).

Ставка в 1 000 рублей на «Реал» в случае выигрыша принесет солидные 6 600 рублей.

Самый ожидаемый результат матча — победа «горожан» со счетом 2:0, коэффициент на такой результат — 7.00. За чуть большие 7.20 предложен минимальный успех (1:0) команды Пепа Гвардиолы, а за 7.90 можно оформить выигрыш хозяев 2:1.

Противники по полуфиналу — третья и четвертая по результативности команды этого розыгрыша Лиги чемпионов (у «Сити» 24 забитых, у «Мадрида» — 22). Взять тотал больше 3 голов можно с коэффициентом 2.16, а меньше — за 1.70.

Тотал больше 2 мячей оценен в 1.32, а меньше — в 3.40.

Индивидуальный тотал «Ман Сити» больше 1.5 гола предложен с котировкой 1.56, обратный исход доступен за 2.42. У команды Карло Анчелотти эта линия оценена в 3.90 и 1.26, соответственно.

Прогноз и ставка на матч «Манчестер Сити» — «Реал»

«Реал» с большим трудом прошел две стадии плей-офф, но благодаря неожиданным победам над «Челси» и «ПСЖ» испанцы не выглядят безнадежным аутсайдером. При этом мадридцы достаточно забивали и пропускали практически в каждом матче. А все мы знаем, как хорош в атаке «Ман Сити».

Рекомендуемая ставка: «обе забьют» за 1.86.