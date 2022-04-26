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«Металлург» — ЦСКА: где смотреть матч Кубка Гагарина 26 апреля 2022 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча Кубка Гагарина «Металлург» — ЦСКА 26 апреля 2022 года
Артем Белинин
Читать «СЭ» в
Константин Окулов против «Металлурга».
Фото Global Look Press

26 апреля 2022 года в пятом матче финала Кубка Гагарина «Металлург» примет ЦСКА. Встреча начнется в 17.00 мск на «Арене-Металлург», транслировать ее будет matchtv.ru, KHL и KHL Prime. Эфир стартует в 16.30. Счет в серии — 3:1 в пользу команды из Магнитогорска.

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ не определились с фаворитом в данной встрече и предлагают равные котировки на успех и «Металлурга», и ЦСКА в основное время — 2.45. Это около 40% вероятности. Ничью можно взять за 4.20 (20%).

При ставке в 1 000 рублей на победу ЦСКА (если вы хотите посмотреть еще минимум один матч в серии) выплата в случае успеха гостей составит 2 450 рублей.

Так как шансы на победу равные, то и двойной исход одинаковый. Хотите себя обезопасить — поставьте на то, что любая команда не проиграет, за 1.51.

В этой финальной серии уже были разные результаты — от разгромов до скудных на шайбы матчей. Если считается, что предстоящая встреча будет веселой, коэффициент на ТБ 4.5 — 1.80. Обратный исход можно взять за 2.00.

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«Металлург» забьет больше трех голов? Вполне реально, котировка на событие — 3.20. У ЦСКА аналогичная линия тоже идет за 3.20.

Хотя исход «обе забьют» в этой серии был только в половине встреч, контрольный матч обязан быть обоюдоострым. Поэтому коэффициент на голы в обе стороны минимальный — 1.14. Но если верите, что забьет только одна команда, можете поставить на «обе забьют — нет» за 5.20.

Три наиболее вероятных счета матча, по мнению аналитиков, выглядят так:

2:2 — за 6.80;

1:1 — за 9.80;

3:3 — за 10.50.

Хоккей
Прогнозы на спорт
ХК Металлург (Магнитогорск)
ХК ЦСКА (Москва)
1
0
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«Металлург» Магнитогорск — ЦСКА: прогноз на матч 26 апреля 2022 года
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 26 17 7 2 61-25 58
2
 Динамо 26 16 4 6 45-25 52
3
 ЦСКА 26 14 5 7 38-25 47
4
 Сочи 26 14 4 8 42-29 46
5
 Локомотив 25 11 8 6 37-32 41
6
 Краснодар 25 11 6 8 36-27 39
7
 Кр. Советов 26 11 5 10 33-30 38
8
 Ростов 26 9 7 10 44-44 34
9
 Ахмат 26 10 2 14 31-37 32
10
 Спартак 26 8 7 11 30-36 31
11
 Рубин 26 8 5 13 33-44 29
12
 Н. Новгород 26 7 7 12 23-36 28
13
 Химки 26 6 10 10 30-42 28
14
 Урал 26 5 9 12 18-29 24
15
 Уфа 26 4 10 12 24-37 22
16
 Арсенал 26 5 6 15 25-52 21
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30 тур
30.04 14:00
Динамо – Урал
 - : -
30.04 14:00
Рубин – Сочи
 - : -
30.04 16:30
Краснодар – Ростов
 - : -
30.04 19:30
Зенит – Локомотив
 - : -
1.05 14:00
Спартак – Кр. Советов
 - : -
1.05 16:30
Химки – Уфа
 - : -
1.05 19:00
Ахмат – ЦСКА
 - : -
2.05 19:00
Арсенал – Н. Новгород
 - : -
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