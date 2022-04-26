26 апреля 2022 года в пятом матче финала Кубка Гагарина «Металлург» примет ЦСКА. Встреча начнется в 17.00 мск на «Арене-Металлург», транслировать ее будет matchtv.ru, KHL и KHL Prime. Эфир стартует в 16.30. Счет в серии — 3:1 в пользу команды из Магнитогорска.

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ не определились с фаворитом в данной встрече и предлагают равные котировки на успех и «Металлурга», и ЦСКА в основное время — 2.45. Это около 40% вероятности. Ничью можно взять за 4.20 (20%).

При ставке в 1 000 рублей на победу ЦСКА (если вы хотите посмотреть еще минимум один матч в серии) выплата в случае успеха гостей составит 2 450 рублей.

Так как шансы на победу равные, то и двойной исход одинаковый. Хотите себя обезопасить — поставьте на то, что любая команда не проиграет, за 1.51.

В этой финальной серии уже были разные результаты — от разгромов до скудных на шайбы матчей. Если считается, что предстоящая встреча будет веселой, коэффициент на ТБ 4.5 — 1.80. Обратный исход можно взять за 2.00.

«Металлург» забьет больше трех голов? Вполне реально, котировка на событие — 3.20. У ЦСКА аналогичная линия тоже идет за 3.20.

Хотя исход «обе забьют» в этой серии был только в половине встреч, контрольный матч обязан быть обоюдоострым. Поэтому коэффициент на голы в обе стороны минимальный — 1.14. Но если верите, что забьет только одна команда, можете поставить на «обе забьют — нет» за 5.20.

Три наиболее вероятных счета матча, по мнению аналитиков, выглядят так:

• 2:2 — за 6.80;

• 1:1 — за 9.80;

• 3:3 — за 10.50.