«Металлург» — ЦСКА: где смотреть матч Кубка Гагарина 26 апреля 2022 года онлайн в прямом эфире
26 апреля 2022 года в пятом матче финала Кубка Гагарина «Металлург» примет ЦСКА. Встреча начнется в 17.00 мск на «Арене-Металлург», транслировать ее будет matchtv.ru, KHL и KHL Prime. Эфир стартует в 16.30. Счет в серии — 3:1 в пользу команды из Магнитогорска.
Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ не определились с фаворитом в данной встрече и предлагают равные котировки на успех и «Металлурга», и ЦСКА в основное время — 2.45. Это около 40% вероятности. Ничью можно взять за 4.20 (20%).
При ставке в 1 000 рублей на победу ЦСКА (если вы хотите посмотреть еще минимум один матч в серии) выплата в случае успеха гостей составит 2 450 рублей.
Так как шансы на победу равные, то и двойной исход одинаковый. Хотите себя обезопасить — поставьте на то, что любая команда не проиграет, за 1.51.
В этой финальной серии уже были разные результаты — от разгромов до скудных на шайбы матчей. Если считается, что предстоящая встреча будет веселой, коэффициент на ТБ 4.5 — 1.80. Обратный исход можно взять за 2.00.
«Металлург» забьет больше трех голов? Вполне реально, котировка на событие — 3.20. У ЦСКА аналогичная линия тоже идет за 3.20.
Хотя исход «обе забьют» в этой серии был только в половине встреч, контрольный матч обязан быть обоюдоострым. Поэтому коэффициент на голы в обе стороны минимальный — 1.14. Но если верите, что забьет только одна команда, можете поставить на «обе забьют — нет» за 5.20.
Три наиболее вероятных счета матча, по мнению аналитиков, выглядят так:
• 2:2 — за 6.80;
• 1:1 — за 9.80;
• 3:3 — за 10.50.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|26
|17
|7
|2
|61-25
|58
|
2
|Динамо
|26
|16
|4
|6
|45-25
|52
|
3
|ЦСКА
|26
|14
|5
|7
|38-25
|47
|
4
|Сочи
|26
|14
|4
|8
|42-29
|46
|
5
|Локомотив
|25
|11
|8
|6
|37-32
|41
|
6
|Краснодар
|25
|11
|6
|8
|36-27
|39
|
7
|Кр. Советов
|26
|11
|5
|10
|33-30
|38
|
8
|Ростов
|26
|9
|7
|10
|44-44
|34
|
9
|Ахмат
|26
|10
|2
|14
|31-37
|32
|
10
|Спартак
|26
|8
|7
|11
|30-36
|31
|
11
|Рубин
|26
|8
|5
|13
|33-44
|29
|
12
|Н. Новгород
|26
|7
|7
|12
|23-36
|28
|
13
|Химки
|26
|6
|10
|10
|30-42
|28
|
14
|Урал
|26
|5
|9
|12
|18-29
|24
|
15
|Уфа
|26
|4
|10
|12
|24-37
|22
|
16
|Арсенал
|26
|5
|6
|15
|25-52
|21
|30.04
|14:00
|
Динамо – Урал
|- : -
|30.04
|14:00
|
Рубин – Сочи
|- : -
|30.04
|16:30
|
Краснодар – Ростов
|- : -
|30.04
|19:30
|
Зенит – Локомотив
|- : -
|1.05
|14:00
|
Спартак – Кр. Советов
|- : -
|1.05
|16:30
|
Химки – Уфа
|- : -
|1.05
|19:00
|
Ахмат – ЦСКА
|- : -
|2.05
|19:00
|
Арсенал – Н. Новгород
|- : -
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|17
|
|
Дмитрий Полоз
Ростов
|13
|
|
Федор Смолов
Динамо
|11
|П
|
|
Далер Кузяев
Зенит
|7
|
|
Антон Зиньковский
Крылья Советов
|7
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|14
|1
|4
|
|
Горан Чаушич
Арсенал Т
|21
|1
|3
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0