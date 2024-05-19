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Сегодня, 17:15

Джикия об уходе из «Спартака»: «Все только начинается»

Константин Белов
Корреспондент
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Георгий Джикия.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Защитник «Спартака» Георгий Джикия прокомментировал свой последний домашний матч за красно-белых.

18 мая московский клуб объявил, что 30-летний футболист покинет команду по окончании сезона-2023/24. «Спартак» не будет продлевать контракт с игроком.

19 мая Джикия вышел в стартовом составе на матч 29-го тура РПЛ против «Рубина» (3:1). После игры Джикию покачали футболисты «Спартака», а сам защитник совершил круг почета по стадиону.

«Сегодня было очень приятно на стадионе. Приятно слышать и видеть, как провожали. Это дорогого стоит. В голове была мысль, чтобы на такой положительной ноте закончить историю в «Спартаке». 30 лет — это хороший возраст для центрального защитника, все только начинается», — сказал Джикия.

Джикия выступал за «Спартак» с января 2017 года. Вместе с командой он становился чемпионом России в сезоне-2016/17.

Георгий Джикия
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Динамо 29 16 8 5 53-38 56
2
 Краснодар 29 15 8 6 44-29 53
3
 Зенит 28 15 6 7 45-25 51
4
 Локомотив 29 13 11 5 49-37 50
5
 Спартак 29 14 7 8 41-32 49
6
 ЦСКА 28 10 12 6 48-38 42
7
 Рубин 29 11 8 10 30-37 41
8
 Кр. Советов 29 11 7 11 45-43 40
9
 Ростов 28 11 7 10 40-43 40
10
 Ахмат 28 10 5 13 32-38 35
11
 Урал 29 7 9 13 30-44 30
12
 Оренбург 29 7 9 13 34-41 30
13
 Факел 29 6 11 12 20-31 29
14
 Пари НН 28 8 5 15 26-44 29
15
 Балтика 28 7 5 16 31-37 26
16
 Сочи 29 5 8 16 36-47 23
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30 тур
18.05 14:00
Динамо – Кр. Советов
 4 : 1
18.05 16:30
Локомотив – Факел
 2 : 0
18.05 19:00
Сочи – Краснодар
 2 : 3
19.05 12:00
Урал – Оренбург
 3 : 3
19.05 14:15
Спартак – Рубин
 3 : 1
19.05 16:30
Ростов – Балтика
 - : -
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Ахмат – Зенит
 - : -
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