Джикия об уходе из «Спартака»: «Все только начинается»

Защитник «Спартака» Георгий Джикия прокомментировал свой последний домашний матч за красно-белых.

18 мая московский клуб объявил, что 30-летний футболист покинет команду по окончании сезона-2023/24. «Спартак» не будет продлевать контракт с игроком.

19 мая Джикия вышел в стартовом составе на матч 29-го тура РПЛ против «Рубина» (3:1). После игры Джикию покачали футболисты «Спартака», а сам защитник совершил круг почета по стадиону.

«Сегодня было очень приятно на стадионе. Приятно слышать и видеть, как провожали. Это дорогого стоит. В голове была мысль, чтобы на такой положительной ноте закончить историю в «Спартаке». 30 лет — это хороший возраст для центрального защитника, все только начинается», — сказал Джикия.

Джикия выступал за «Спартак» с января 2017 года. Вместе с командой он становился чемпионом России в сезоне-2016/17.