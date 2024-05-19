«Спартак» дома обыграл «Рубин», Мартинс забил и отдал голевую передачу

«Спартак» дома победил «Рубин» в матче 29-го тура РПЛ — 3:1.

Счет на 21-й минуте открыл Тео Бонгонда, голевую передачу отдал Кристофер Мартинс Перейра. Семь минут спустя преимущество красно-белых удвоил Роман Зобнин. На 63-й минуте счет до разгромного довел Кристофер Мартинес Перейра.

На 77-й минуте за «Рубин» отличился Мирлинд Даку.

Впервые с октября в стартовом составе хозяев вышел Георгий Джикия. На 67-й минуте его заменили под аплодисменты болельщиков.

«Спартак» (49 очков) остается на пятом месте в РПЛ. Красно-белые не опустятся ниже пятой строчки по итогам сезона.

«Рубин» (41) идет седьмым в турнирной таблице.