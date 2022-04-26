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«Вашингтон Кэпиталз» — «Нью-Йорк Айлендерс»: прогноз на матч НХЛ 27 апреля 2022 года

Прогноз на матч НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» — «Нью-Йорк Айлендерс» 27 апреля 2022 года
Артемий Кутейников
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Фото Global Look Press

27 апреля 2022 года «Вашингтон Кэпиталз» и «Нью-Йорк Айлендерс» проведут один из последних матчей регулярного чемпионата НХЛ. Игра на «Кэпитал Уан-Арена» стартует в 02.00 по московскому времени.

По мнению аналитического отдела букмекерской компании БЕТСИТИ, «Вашингтон» — уверенный фаворит матча. Коэффициент на победу хозяев в основное время — 1.73, то есть около 55% вероятности. Поставить на победу «Айлендерс» можно за 3.70 (25%). Котировка на ничью чуть выше — 4.40 (20%).

Ставка в 1000 рублей на «Кэпиталс» в случае их победы принесет 1730 рублей.

Команды дважды встречались в этом сезоне: оба раза выиграл «Вашингтон» (2:0, 4:3 по буллитам). Игры получились совершенно разными по результативности. Поставить на тотал шайб больше 5 в предстоящей игре можно за 1.47, а на меньше — за 2.55. Тотал больше 6 голов идет за 2.04, меньше — за 1.72.

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Индивидуальный тотал «Кэпиталз» больше 3 шайб предложен с котировкой 1.60, меньше — за 2.25. Тотал больше 2,5 гола у «Нью-Йорка» оценен в 2.15, меньше — в 1.65.

Для интереса можно взять один из вариантов комбинированных ставок. Например, поставить на победу «Вашингтона» и тотал больше 4,5 гола с привлекательным коэффициентом 2.02.

Прогноз и ставка на матч «Вашингтон Кэпиталз» — «Нью-Йорк Айлендерс»

«Нью-Йорк» лишился турнирной мотивации: идет девятым в Восточной конференции с отставанием в 20 очков как раз от «Вашингтона» и уже не успеет отыграть разницу. Для «Кэпиталз» смысл стараться еще есть: можно запрыгнуть в топ-6 конференции и попасть в плей-офф напрямую.

Рекомендуемая ставка: победа «Вашингтона» за 1.73.

Хоккей
Прогнозы на спорт
ХК Вашингтон Кэпиталз
ХК Нью-Йорк Айлендерс
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«Манчестер Сити» — «Реал»: прогноз на матч Лиги чемпионов 26 апреля 2022 года
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 26 17 7 2 61-25 58
2
 Динамо 26 16 4 6 45-25 52
3
 ЦСКА 26 14 5 7 38-25 47
4
 Сочи 26 14 4 8 42-29 46
5
 Локомотив 25 11 8 6 37-32 41
6
 Краснодар 25 11 6 8 36-27 39
7
 Кр. Советов 26 11 5 10 33-30 38
8
 Ростов 26 9 7 10 44-44 34
9
 Ахмат 26 10 2 14 31-37 32
10
 Спартак 26 8 7 11 30-36 31
11
 Рубин 26 8 5 13 33-44 29
12
 Н. Новгород 26 7 7 12 23-36 28
13
 Химки 26 6 10 10 30-42 28
14
 Урал 26 5 9 12 18-29 24
15
 Уфа 26 4 10 12 24-37 22
16
 Арсенал 26 5 6 15 25-52 21
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30 тур
30.04 14:00
Динамо – Урал
 - : -
30.04 14:00
Рубин – Сочи
 - : -
30.04 16:30
Краснодар – Ростов
 - : -
30.04 19:30
Зенит – Локомотив
 - : -
1.05 14:00
Спартак – Кр. Советов
 - : -
1.05 16:30
Химки – Уфа
 - : -
1.05 19:00
Ахмат – ЦСКА
 - : -
2.05 19:00
Арсенал – Н. Новгород
 - : -
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Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 17
Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

 13
Федор Смолов

Федор Смолов

Динамо

 11
П
Далер Кузяев

Далер Кузяев

Зенит

 7
Антон Зиньковский

Антон Зиньковский

Крылья Советов

 7
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 14 1 4
Горан Чаушич

Горан Чаушич

Арсенал Т

 21 1 3
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
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