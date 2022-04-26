«Вашингтон Кэпиталз» — «Нью-Йорк Айлендерс»: прогноз на матч НХЛ 27 апреля 2022 года
27 апреля 2022 года «Вашингтон Кэпиталз» и «Нью-Йорк Айлендерс» проведут один из последних матчей регулярного чемпионата НХЛ. Игра на «Кэпитал Уан-Арена» стартует в 02.00 по московскому времени.
По мнению аналитического отдела букмекерской компании БЕТСИТИ, «Вашингтон» — уверенный фаворит матча. Коэффициент на победу хозяев в основное время — 1.73, то есть около 55% вероятности. Поставить на победу «Айлендерс» можно за 3.70 (25%). Котировка на ничью чуть выше — 4.40 (20%).
Ставка в 1000 рублей на «Кэпиталс» в случае их победы принесет 1730 рублей.
Команды дважды встречались в этом сезоне: оба раза выиграл «Вашингтон» (2:0, 4:3 по буллитам). Игры получились совершенно разными по результативности. Поставить на тотал шайб больше 5 в предстоящей игре можно за 1.47, а на меньше — за 2.55. Тотал больше 6 голов идет за 2.04, меньше — за 1.72.
Индивидуальный тотал «Кэпиталз» больше 3 шайб предложен с котировкой 1.60, меньше — за 2.25. Тотал больше 2,5 гола у «Нью-Йорка» оценен в 2.15, меньше — в 1.65.
Для интереса можно взять один из вариантов комбинированных ставок. Например, поставить на победу «Вашингтона» и тотал больше 4,5 гола с привлекательным коэффициентом 2.02.
Прогноз и ставка на матч «Вашингтон Кэпиталз» — «Нью-Йорк Айлендерс»
«Нью-Йорк» лишился турнирной мотивации: идет девятым в Восточной конференции с отставанием в 20 очков как раз от «Вашингтона» и уже не успеет отыграть разницу. Для «Кэпиталз» смысл стараться еще есть: можно запрыгнуть в топ-6 конференции и попасть в плей-офф напрямую.
Рекомендуемая ставка: победа «Вашингтона» за 1.73.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|26
|17
|7
|2
|61-25
|58
|
2
|Динамо
|26
|16
|4
|6
|45-25
|52
|
3
|ЦСКА
|26
|14
|5
|7
|38-25
|47
|
4
|Сочи
|26
|14
|4
|8
|42-29
|46
|
5
|Локомотив
|25
|11
|8
|6
|37-32
|41
|
6
|Краснодар
|25
|11
|6
|8
|36-27
|39
|
7
|Кр. Советов
|26
|11
|5
|10
|33-30
|38
|
8
|Ростов
|26
|9
|7
|10
|44-44
|34
|
9
|Ахмат
|26
|10
|2
|14
|31-37
|32
|
10
|Спартак
|26
|8
|7
|11
|30-36
|31
|
11
|Рубин
|26
|8
|5
|13
|33-44
|29
|
12
|Н. Новгород
|26
|7
|7
|12
|23-36
|28
|
13
|Химки
|26
|6
|10
|10
|30-42
|28
|
14
|Урал
|26
|5
|9
|12
|18-29
|24
|
15
|Уфа
|26
|4
|10
|12
|24-37
|22
|
16
|Арсенал
|26
|5
|6
|15
|25-52
|21
|30.04
|14:00
|
Динамо – Урал
|- : -
|30.04
|14:00
|
Рубин – Сочи
|- : -
|30.04
|16:30
|
Краснодар – Ростов
|- : -
|30.04
|19:30
|
Зенит – Локомотив
|- : -
|1.05
|14:00
|
Спартак – Кр. Советов
|- : -
|1.05
|16:30
|
Химки – Уфа
|- : -
|1.05
|19:00
|
Ахмат – ЦСКА
|- : -
|2.05
|19:00
|
Арсенал – Н. Новгород
|- : -
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|17
|
|
Дмитрий Полоз
Ростов
|13
|
|
Федор Смолов
Динамо
|11
|П
|
|
Далер Кузяев
Зенит
|7
|
|
Антон Зиньковский
Крылья Советов
|7
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|14
|1
|4
|
|
Горан Чаушич
Арсенал Т
|21
|1
|3
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0