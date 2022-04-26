27 апреля 2022 года «Вашингтон Кэпиталз» и «Нью-Йорк Айлендерс» проведут один из последних матчей регулярного чемпионата НХЛ. Игра на «Кэпитал Уан-Арена» стартует в 02.00 по московскому времени.

По мнению аналитического отдела букмекерской компании БЕТСИТИ, «Вашингтон» — уверенный фаворит матча. Коэффициент на победу хозяев в основное время — 1.73, то есть около 55% вероятности. Поставить на победу «Айлендерс» можно за 3.70 (25%). Котировка на ничью чуть выше — 4.40 (20%).

Ставка в 1000 рублей на «Кэпиталс» в случае их победы принесет 1730 рублей.

Команды дважды встречались в этом сезоне: оба раза выиграл «Вашингтон» (2:0, 4:3 по буллитам). Игры получились совершенно разными по результативности. Поставить на тотал шайб больше 5 в предстоящей игре можно за 1.47, а на меньше — за 2.55. Тотал больше 6 голов идет за 2.04, меньше — за 1.72.

Индивидуальный тотал «Кэпиталз» больше 3 шайб предложен с котировкой 1.60, меньше — за 2.25. Тотал больше 2,5 гола у «Нью-Йорка» оценен в 2.15, меньше — в 1.65.

Для интереса можно взять один из вариантов комбинированных ставок. Например, поставить на победу «Вашингтона» и тотал больше 4,5 гола с привлекательным коэффициентом 2.02.

Прогноз и ставка на матч «Вашингтон Кэпиталз» — «Нью-Йорк Айлендерс»

«Нью-Йорк» лишился турнирной мотивации: идет девятым в Восточной конференции с отставанием в 20 очков как раз от «Вашингтона» и уже не успеет отыграть разницу. Для «Кэпиталз» смысл стараться еще есть: можно запрыгнуть в топ-6 конференции и попасть в плей-офф напрямую.

Рекомендуемая ставка: победа «Вашингтона» за 1.73.