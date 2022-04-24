Прогнозы на спорт
Главная
Прогнозы на спорт

Прогнозы на спорт

Сегодня, 18:15

«Манчестер Сити» — «Реал»: невероятный Бензема не испугает Гвардиолу

Прогноз и ставка на матч Лиги чемпионов «Манчестер Сити» — «Реал» 26 апреля 2022 года
Артем Белинин
Читать «СЭ» в
Хосеп Гвардиола, «Манчестер Сити».
Фото Global Look Press
Пеп, кажется, готов все сделать правильно.

26 апреля 2022 года в первом матче полуфинала Лиги чемпионов «Манчестер Сити» сыграет с «Реалом». Встреча начнется в 22.00 мск на стадионе «Этихад», посмотреть трансляцию можно будет на matchtv.ru, «Матч! Премьер» и «Матч! Футбол 1».

Лига чемпионов. 1/2 финала
26 апр, 22:00. Etihad Stadium (Манчестер)
Манчестер Сити
Реал

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги чемпионов «Манчестер Сити» — «Реал» 26 апреля 2022 года

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают абсолютным фаворитом встречи «горожан», котировка на победу английского клуба — 1.53 (65%). Успех мадридского «Реала» очень маловероятен, коэффициент — 6.00 (16%). Шансов на ничью чуть больше — ее можно взять за 4.60 (19%).

Считаете, что Карим Бензема опять сотворит магию, и «Реал» на характере не проиграет в Манчестере? Х2 оценивается котировкой 2.60.

«Манчестер Сити» любит забивать много в любом матче, а «Реалу» это дается по настроению. Если верите, что сливочные приедут в отличном расположении духа и поддержат голевую перестрелку, на ТБ3.5 можно поставить за 2.80.

Мохамед Салах, &laquo;Ливерпуль&raquo;. Разгром «МЮ» в Ливерпуле принес игроку букмекерской компании выигрыш более 500 000 рублей

Если вы ожидаете множества голов и высокого процента реализации от обеих команд, логично взять «обе забьют» за 1.84.

«Манчестер Сити» — «Реал»: прогноз и анализ матча Лиги чемпионов 26 апреля 2022 года

В полуфинале Лиги чемпионов встретятся две уникальные команды. Нет, на этой стадии все уникальны, но «Сити» и «Реал» уникальны в своей непредсказуемости. Пеп Гвардиола, например, в любой момент турнира может поставить новую тактику, которая запутает и его, и соперника, и футболистов. Не раз он уже на этом подрывался и вылетал. Вылечился ли он от этой болезни? Кто знает.

Юри Алберто и&nbsp;Иван Сергеев празднуют гол. «Краснодар» — «Зенит»: Семак подтвердит претензии на титул

Правда, на текущем отрезке вопросов к нему нет. Сложнейший период из топ-матчей он прошел достойно, проиграв только «Ливерпулю» в Кубке. Но там играл полуторный состав и запасной вратарь, который стал главным виновником поражения. И даже при этом «горожане» боролись. Каких-то экспериментальных тактических изменений в прошедших матчах за Пепом замечено не было, Гвардиола сохраняет спокойствие — есть большой шанс, что он не станет ничего выдумывать, и «Сити» сыграет в свой лучший футбол. Да и матчи против «Атлетико» вселили в болельщиков из Манчестера надежду — теперь «Сити» готов даже терпеть ради победы, отказываясь от философии. Можно даже предположить, что еще одни мадридцы не забьют манкунианцам — ИТМ1 у «Реала» идет с коэффициентом 1.51.

Ну а «Мадрид» продолжает пользоваться магией Карима Бензема. Правда, в последнем туре ла лиги француз подкачал, не забив два пенальти за 7 минут, но в Лиге чемпионов он — фактор той самой непредсказуемости «галактикос». Хет-трик, еще хет-трик, спасительный гол в экстра-тайме проигранного матча... Да и победный гол в добавленное время «Севилье» в ла лиге совсем недавно тоже был. Карим реально тащит «Реал», и на его величие вся надежда. Случится ли она снова? С запасным аэродромом у Анчелотти пока не очень.

&laquo;Спартак&raquo; празднует победу над ЦСКА в&nbsp;четвертьфинале БЕТСИТИ Кубка России. Сможет ли «Спартак» помешать «Динамо» выиграть БЕТСИТИ Кубок России?

Прогноз и ставка на матч «Манчестер Сити» — «Реал»

Кто-то ожидает, что «Сити» сядет в «автобус» и позволит «Реалу» контролировать игру, а Карим внезапно забьет на последних минутах ударом через себя. По факту же, скорее всего, все будет наоборот. Вспомним гостевой матч мадридцев против такого же звездного, как «Сити», «ПСЖ»: «бланкос» весь матч провели в обороне и почти не высовывали нос из штрафной, за что в итоге поплатились в добавленное время. Картина на «Этихаде» во вторник будет примерно такой же.

Рекомендуемая ставка: 1Х и ТБ 2.5 за 2.04.

Футбол
Лига чемпионов УЕФА
Прогнозы на спорт
ФК Манчестер Сити
ФК Реал
1
2
Читайте также
«И тут он как попер на Старостина...» Вратаря «Спартака» надломил матч за сборную. Повесился в 32 года
У России восходит новая звезда тенниса. Андрей Рублев пережил перелом позвоночника и депрессию, а теперь пишет музыку и выносит Джоковича
Материалы сюжета: Лига чемпионов-2021/22: 1/2 финала
Стала известна бригада арбитров на первый матч 1/2 финала Лиги чемпионов «Манчестер Сити» — «Реал»
Президент «Вильярреала» сообщил о целях команды выиграть Лигу чемпионов в этом сезоне
Клопп оценил шансы «Ливерпуля» на завоевание четырех трофеев в нынешнем сезоне
Симеоне: «Атлетико» отдал все силы в матче с «Сити» и спокойно воспринял вылет из Лиги чемпионов. Гордимся собой»
Анчелотти прокомментировал недовольство Тони Крооса после матча «Реала» с «Челси»
Кассано: «Анчелотти очень повезло в матчах против «Челси» и «ПСЖ»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Сможет ли «Спартак» помешать «Динамо» выиграть БЕТСИТИ Кубок России?
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 25 16 7 2 58-24 55
2
 Динамо 25 16 4 5 45-24 52
3
 Сочи 26 14 4 8 42-29 46
4
 ЦСКА 25 13 5 7 37-25 44
5
 Локомотив 25 11 8 6 37-32 41
6
 Краснодар 24 11 6 7 35-24 39
7
 Кр. Советов 26 11 5 10 33-30 38
8
 Ростов 26 9 7 10 44-44 34
9
 Ахмат 26 10 2 14 31-37 32
10
 Спартак 26 8 7 11 30-36 31
11
 Рубин 26 8 5 13 33-44 29
12
 Н. Новгород 26 7 7 12 23-36 28
13
 Химки 26 6 10 10 30-42 28
14
 Урал 26 5 9 12 18-29 24
15
 Уфа 26 4 10 12 24-37 22
16
 Арсенал 26 5 6 15 25-52 21
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
23.04 14:00
Урал – Уфа
 2 : 1
23.04 16:30
Локомотив – Н. Новгород
 2 : 1
23.04 19:00
Сочи – Ахмат
 3 : 2
24.04 14:00
Рубин – Арсенал
 1 : 0
24.04 14:00
Химки – Кр. Советов
 4 : 1
24.04 16:30
Ростов – Спартак
 3 : 2
24.04 19:30
ЦСКА – Динамо
 - : -
25.04 19:00
Краснодар – Зенит
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 17
Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

 13
Федор Смолов

Федор Смолов

Динамо

 11
П
Антон Зиньковский

Антон Зиньковский

Крылья Советов

 7
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
Далер Кузяев

Далер Кузяев

Зенит

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 14 1 4
Горан Чаушич

Горан Чаушич

Арсенал Т

 21 1 3
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости