«Манчестер Сити» — «Реал»: невероятный Бензема не испугает Гвардиолу
26 апреля 2022 года в первом матче полуфинала Лиги чемпионов «Манчестер Сити» сыграет с «Реалом». Встреча начнется в 22.00 мск на стадионе «Этихад», посмотреть трансляцию можно будет на matchtv.ru, «Матч! Премьер» и «Матч! Футбол 1».
Коэффициенты букмекеров на матч Лиги чемпионов «Манчестер Сити» — «Реал» 26 апреля 2022 года
Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают абсолютным фаворитом встречи «горожан», котировка на победу английского клуба — 1.53 (65%). Успех мадридского «Реала» очень маловероятен, коэффициент — 6.00 (16%). Шансов на ничью чуть больше — ее можно взять за 4.60 (19%).
Считаете, что Карим Бензема опять сотворит магию, и «Реал» на характере не проиграет в Манчестере? Х2 оценивается котировкой 2.60.
«Манчестер Сити» любит забивать много в любом матче, а «Реалу» это дается по настроению. Если верите, что сливочные приедут в отличном расположении духа и поддержат голевую перестрелку, на ТБ3.5 можно поставить за 2.80.
Если вы ожидаете множества голов и высокого процента реализации от обеих команд, логично взять «обе забьют» за 1.84.
«Манчестер Сити» — «Реал»: прогноз и анализ матча Лиги чемпионов 26 апреля 2022 года
В полуфинале Лиги чемпионов встретятся две уникальные команды. Нет, на этой стадии все уникальны, но «Сити» и «Реал» уникальны в своей непредсказуемости. Пеп Гвардиола, например, в любой момент турнира может поставить новую тактику, которая запутает и его, и соперника, и футболистов. Не раз он уже на этом подрывался и вылетал. Вылечился ли он от этой болезни? Кто знает.
Правда, на текущем отрезке вопросов к нему нет. Сложнейший период из топ-матчей он прошел достойно, проиграв только «Ливерпулю» в Кубке. Но там играл полуторный состав и запасной вратарь, который стал главным виновником поражения. И даже при этом «горожане» боролись. Каких-то экспериментальных тактических изменений в прошедших матчах за Пепом замечено не было, Гвардиола сохраняет спокойствие — есть большой шанс, что он не станет ничего выдумывать, и «Сити» сыграет в свой лучший футбол. Да и матчи против «Атлетико» вселили в болельщиков из Манчестера надежду — теперь «Сити» готов даже терпеть ради победы, отказываясь от философии. Можно даже предположить, что еще одни мадридцы не забьют манкунианцам — ИТМ1 у «Реала» идет с коэффициентом 1.51.
Ну а «Мадрид» продолжает пользоваться магией Карима Бензема. Правда, в последнем туре ла лиги француз подкачал, не забив два пенальти за 7 минут, но в Лиге чемпионов он — фактор той самой непредсказуемости «галактикос». Хет-трик, еще хет-трик, спасительный гол в экстра-тайме проигранного матча... Да и победный гол в добавленное время «Севилье» в ла лиге совсем недавно тоже был. Карим реально тащит «Реал», и на его величие вся надежда. Случится ли она снова? С запасным аэродромом у Анчелотти пока не очень.
Прогноз и ставка на матч «Манчестер Сити» — «Реал»
Кто-то ожидает, что «Сити» сядет в «автобус» и позволит «Реалу» контролировать игру, а Карим внезапно забьет на последних минутах ударом через себя. По факту же, скорее всего, все будет наоборот. Вспомним гостевой матч мадридцев против такого же звездного, как «Сити», «ПСЖ»: «бланкос» весь матч провели в обороне и почти не высовывали нос из штрафной, за что в итоге поплатились в добавленное время. Картина на «Этихаде» во вторник будет примерно такой же.
Рекомендуемая ставка: 1Х и ТБ 2.5 за 2.04.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|25
|16
|7
|2
|58-24
|55
|
2
|Динамо
|25
|16
|4
|5
|45-24
|52
|
3
|Сочи
|26
|14
|4
|8
|42-29
|46
|
4
|ЦСКА
|25
|13
|5
|7
|37-25
|44
|
5
|Локомотив
|25
|11
|8
|6
|37-32
|41
|
6
|Краснодар
|24
|11
|6
|7
|35-24
|39
|
7
|Кр. Советов
|26
|11
|5
|10
|33-30
|38
|
8
|Ростов
|26
|9
|7
|10
|44-44
|34
|
9
|Ахмат
|26
|10
|2
|14
|31-37
|32
|
10
|Спартак
|26
|8
|7
|11
|30-36
|31
|
11
|Рубин
|26
|8
|5
|13
|33-44
|29
|
12
|Н. Новгород
|26
|7
|7
|12
|23-36
|28
|
13
|Химки
|26
|6
|10
|10
|30-42
|28
|
14
|Урал
|26
|5
|9
|12
|18-29
|24
|
15
|Уфа
|26
|4
|10
|12
|24-37
|22
|
16
|Арсенал
|26
|5
|6
|15
|25-52
|21
|23.04
|14:00
|
Урал – Уфа
|2 : 1
|23.04
|16:30
|
Локомотив – Н. Новгород
|2 : 1
|23.04
|19:00
|
Сочи – Ахмат
|3 : 2
|24.04
|14:00
|
Рубин – Арсенал
|1 : 0
|24.04
|14:00
|
Химки – Кр. Советов
|4 : 1
|24.04
|16:30
|
Ростов – Спартак
|3 : 2
|24.04
|19:30
|
ЦСКА – Динамо
|- : -
|25.04
|19:00
|
Краснодар – Зенит
|- : -
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|17
|
|
Дмитрий Полоз
Ростов
|13
|
|
Федор Смолов
Динамо
|11
|П
|
|
Антон Зиньковский
Крылья Советов
|7
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|
|
Далер Кузяев
Зенит
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|14
|1
|4
|
|
Горан Чаушич
Арсенал Т
|21
|1
|3
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0