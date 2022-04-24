Пеп, кажется, готов все сделать правильно.

26 апреля 2022 года в первом матче полуфинала Лиги чемпионов «Манчестер Сити» сыграет с «Реалом». Встреча начнется в 22.00 мск на стадионе «Этихад», посмотреть трансляцию можно будет на matchtv.ru, «Матч! Премьер» и «Матч! Футбол 1».

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги чемпионов «Манчестер Сити» — «Реал» 26 апреля 2022 года

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают абсолютным фаворитом встречи «горожан», котировка на победу английского клуба — 1.53 (65%). Успех мадридского «Реала» очень маловероятен, коэффициент — 6.00 (16%). Шансов на ничью чуть больше — ее можно взять за 4.60 (19%).

Считаете, что Карим Бензема опять сотворит магию, и «Реал» на характере не проиграет в Манчестере? Х2 оценивается котировкой 2.60.

«Манчестер Сити» любит забивать много в любом матче, а «Реалу» это дается по настроению. Если верите, что сливочные приедут в отличном расположении духа и поддержат голевую перестрелку, на ТБ3.5 можно поставить за 2.80.

Если вы ожидаете множества голов и высокого процента реализации от обеих команд, логично взять «обе забьют» за 1.84.

«Манчестер Сити» — «Реал»: прогноз и анализ матча Лиги чемпионов 26 апреля 2022 года

В полуфинале Лиги чемпионов встретятся две уникальные команды. Нет, на этой стадии все уникальны, но «Сити» и «Реал» уникальны в своей непредсказуемости. Пеп Гвардиола, например, в любой момент турнира может поставить новую тактику, которая запутает и его, и соперника, и футболистов. Не раз он уже на этом подрывался и вылетал. Вылечился ли он от этой болезни? Кто знает.

Правда, на текущем отрезке вопросов к нему нет. Сложнейший период из топ-матчей он прошел достойно, проиграв только «Ливерпулю» в Кубке. Но там играл полуторный состав и запасной вратарь, который стал главным виновником поражения. И даже при этом «горожане» боролись. Каких-то экспериментальных тактических изменений в прошедших матчах за Пепом замечено не было, Гвардиола сохраняет спокойствие — есть большой шанс, что он не станет ничего выдумывать, и «Сити» сыграет в свой лучший футбол. Да и матчи против «Атлетико» вселили в болельщиков из Манчестера надежду — теперь «Сити» готов даже терпеть ради победы, отказываясь от философии. Можно даже предположить, что еще одни мадридцы не забьют манкунианцам — ИТМ1 у «Реала» идет с коэффициентом 1.51.

Ну а «Мадрид» продолжает пользоваться магией Карима Бензема. Правда, в последнем туре ла лиги француз подкачал, не забив два пенальти за 7 минут, но в Лиге чемпионов он — фактор той самой непредсказуемости «галактикос». Хет-трик, еще хет-трик, спасительный гол в экстра-тайме проигранного матча... Да и победный гол в добавленное время «Севилье» в ла лиге совсем недавно тоже был. Карим реально тащит «Реал», и на его величие вся надежда. Случится ли она снова? С запасным аэродромом у Анчелотти пока не очень.

Прогноз и ставка на матч «Манчестер Сити» — «Реал»

Кто-то ожидает, что «Сити» сядет в «автобус» и позволит «Реалу» контролировать игру, а Карим внезапно забьет на последних минутах ударом через себя. По факту же, скорее всего, все будет наоборот. Вспомним гостевой матч мадридцев против такого же звездного, как «Сити», «ПСЖ»: «бланкос» весь матч провели в обороне и почти не высовывали нос из штрафной, за что в итоге поплатились в добавленное время. Картина на «Этихаде» во вторник будет примерно такой же.

Рекомендуемая ставка: 1Х и ТБ 2.5 за 2.04.