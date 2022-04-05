Прогноз и ставка на четвертьфинал Лиги чемпионов «Манчестер Сити» — «Атлетико» 5 апреля 2022 года

Главный фаворит Лиги чемпионов «Манчестер Сити» — победа команды Пепа Гвардиолы в этом розыгрыше оценивается коэффициентом 2.80. В первом матче четвертьфинала англичане сыграют на стадионе «Этихад» с «Атлетико». Встреча состоится 5 апреля 2022 года и начнется в 22.00 по московскому времени. В прямом эфире ее можно будет посмотреть на телеканале matchtv.ru.

Хозяева поля — фавориты матча с большим перевесом. Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ верят в успех чемпионов Англии и оценили их возможную победу коэффициентом 1.35 (вероятность — 75%). На ничью можно поставить за 5.10 (15%), на «Атлетико» — за 10.0 (10%).

Также доступны другие варианты для ставок на этот матч. Например, на количество забитых мячей: тотал больше 2,5 гола идет за коэффициент 1.79, тотал больше 3,5 гола — за 2.90.

На гол «Атлетико» доступна котировка 1.90. На то, что команда Диего Симеоне завершит матч с нулем на табло, тот же коэффициент — 1.90.

Удаление в матче приумножит ставку в 4 раза, а пенальти — в 2.7 раза.

Не боитесь поставить на точный счет? Вот три наиболее верных варианта:

• 2:0 — за 5.80;

• 1:0 — за 6.20;

• 3:0 — за 8.00.