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Манчестер Сити — Атлетико: прогноз и ставка на четвертьфинал Лиги чемпионов 5 апреля 2022 года

Прогноз и ставка на четвертьфинал Лиги чемпионов «Манчестер Сити» — «Атлетико» 5 апреля 2022 года
Евгений Коростелев
Читать «СЭ» в
Антуан Гризманн, «Атлетико».
Фото Global Look Press

Главный фаворит Лиги чемпионов «Манчестер Сити» — победа команды Пепа Гвардиолы в этом розыгрыше оценивается коэффициентом 2.80. В первом матче четвертьфинала англичане сыграют на стадионе «Этихад» с «Атлетико». Встреча состоится 5 апреля 2022 года и начнется в 22.00 по московскому времени. В прямом эфире ее можно будет посмотреть на телеканале matchtv.ru.

Лига чемпионов. 1/4 финала
05 апр, 22:00. Etihad Stadium (Манчестер)
Манчестер Сити
Атлетико

Хозяева поля — фавориты матча с большим перевесом. Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ верят в успех чемпионов Англии и оценили их возможную победу коэффициентом 1.35 (вероятность — 75%). На ничью можно поставить за 5.10 (15%), на «Атлетико» — за 10.0 (10%).

Также доступны другие варианты для ставок на этот матч. Например, на количество забитых мячей: тотал больше 2,5 гола идет за коэффициент 1.79, тотал больше 3,5 гола — за 2.90.

На гол «Атлетико» доступна котировка 1.90. На то, что команда Диего Симеоне завершит матч с нулем на табло, тот же коэффициент — 1.90.

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Удаление в матче приумножит ставку в 4 раза, а пенальти — в 2.7 раза.

Не боитесь поставить на точный счет? Вот три наиболее верных варианта:

2:0 — за 5.80;

1:0 — за 6.20;

3:0 — за 8.00.

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2
 Динамо 23 14 4 5 42-24 46
3
 ЦСКА 23 13 4 6 34-20 43
4
 Сочи 23 12 3 8 35-24 39
5
 Локомотив 22 10 7 5 32-25 37
6
 Краснодар 22 10 6 6 34-22 36
7
 Ахмат 23 10 2 11 29-30 32
8
 Кр. Советов 22 9 5 8 29-25 32
9
 Спартак 23 7 6 10 24-32 27
10
 Н. Новгород 23 7 6 10 22-33 27
11
 Рубин 23 7 4 12 31-42 25
12
 Ростов 22 5 7 10 34-40 22
13
 Арсенал 23 5 6 12 24-46 21
14
 Урал 23 4 9 10 15-24 21
15
 Уфа 23 4 9 10 21-32 21
16
 Химки 23 4 9 10 22-39 21
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 1 : 0
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Спартак – ЦСКА
 0 : 2
27.02 19:00
Ахмат – Уфа
 2 : 1
28.02 19:00
Зенит – Рубин
 3 : 2
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 - : -
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