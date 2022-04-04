Прямая трансляция матча серии А «Милан» — «Болонья» 4 апреля 2022 года

4 апреля в матче 31-го тура серии А встретятся «Милан» и «Болонья». Игра начнется в 21.45 на стадионе «Сан-Сиро», трансляцию можно будет посмотреть на matchtv.ru.

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают фаворитом «Милан», коэффициент на его победу — 1.40 (71% вероятности). Ничья оценивается котировкой 5.00 (20%), а победу «Болоньи» можно взять за 8.20 (9%).

При ставке в 1000 рублей на ничью потенциальная выплата составит 5000 рублей.

На то, что «Болонья» не проиграет, можно поставить с коэффициентом 3.30.

Если считаете, что в игре будет забито больше трех мячей, котировка на это — 2.18.

Верите в пенальти? Взять эту ставку можно за 2.48.

Три наиболее вероятных результата выглядят так:

• 2:0 — за 6.20;

• 1:0 — за 6.70;

• 2:1 — за 8.20.