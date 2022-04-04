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«Милан» — «Болонья»: где смотреть матч серии А 4 апреля 2022 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча серии А «Милан» — «Болонья» 4 апреля 2022 года
Артем Белинин
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Оливье Жиру, «Милан».
Фото Global Look Press

4 апреля в матче 31-го тура серии А встретятся «Милан» и «Болонья». Игра начнется в 21.45 на стадионе «Сан-Сиро», трансляцию можно будет посмотреть на matchtv.ru.

Италия. Серия А. 31-й тур
04 апр, 21:45. Giuseppe Meazza (Милан)
Милан
Болонья

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают фаворитом «Милан», коэффициент на его победу — 1.40 (71% вероятности). Ничья оценивается котировкой 5.00 (20%), а победу «Болоньи» можно взять за 8.20 (9%).

При ставке в 1000 рублей на ничью потенциальная выплата составит 5000 рублей.

На то, что «Болонья» не проиграет, можно поставить с коэффициентом 3.30.

Если считаете, что в игре будет забито больше трех мячей, котировка на это — 2.18.

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Верите в пенальти? Взять эту ставку можно за 2.48.

Три наиболее вероятных результата выглядят так:

2:0 — за 6.20;

1:0 — за 6.70;

2:1 — за 8.20.

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ФК Болонья
ФК Милан
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 23 14 7 2 53-23 49
2
 Динамо 23 14 4 5 42-24 46
3
 ЦСКА 23 13 4 6 34-20 43
4
 Сочи 23 12 3 8 35-24 39
5
 Локомотив 22 10 7 5 32-25 37
6
 Краснодар 22 10 6 6 34-22 36
7
 Ахмат 23 10 2 11 29-30 32
8
 Кр. Советов 22 9 5 8 29-25 32
9
 Спартак 23 7 6 10 24-32 27
10
 Н. Новгород 23 7 6 10 22-33 27
11
 Рубин 23 7 4 12 31-42 25
12
 Ростов 22 5 7 10 34-40 22
13
 Арсенал 23 5 6 12 24-46 21
14
 Урал 23 4 9 10 15-24 21
15
 Уфа 23 4 9 10 21-32 21
16
 Химки 23 4 9 10 22-39 21
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30 тур
26.02 14:00
Н. Новгород – Урал
 1 : 0
26.02 14:00
Химки – Динамо
 0 : 3
26.02 16:30
Сочи – Арсенал
 2 : 0
26.02 19:00
Спартак – ЦСКА
 0 : 2
27.02 19:00
Ахмат – Уфа
 2 : 1
28.02 19:00
Зенит – Рубин
 3 : 2
6.04 19:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
4.05 19:00
Краснодар – Локомотив
 - : -
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Уфа

 15
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Дмитрий Полоз

Ростов

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Динамо

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П
Рифат Жемалетдинов

Рифат Жемалетдинов

Локомотив

 6
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Реми Кабелла

Краснодар

 6
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Далер Кузяев

Зенит

 6
И К Ж
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Максимилиано Кофрие

Спартак

 13 1 4
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Горан Чаушич

Арсенал Т

 20 1 3
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Краснодар

 15 1 0
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