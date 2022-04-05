5 апреля в первом матче четвертьфинала Лиги чемпионов «Манчестер Сити» примет «Атлетико». Игра начнется в 22:00 на стадионе «Этихад», ее трансляцию можно будет посмотреть на matchtv.ru.

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ безоговорочным фаворитом видят хозяев поля. Коэффициент на победу команды Пепа Гвардиолы составляет 1.35 (вероятность исхода — 75%), тогда как успех «Атлетико» взять можно за 10.0 (10%). Ничья тоже маловероятна и идет с котировкой 5.10 (15%).

При ставке в 1000 рублей на ничью потенциальная выплата составит 5100 рублей.

Если вы верите в «Атлетико», поставить на то, что гости не проиграют, можно за 3.40.

Пенальти во встрече идет с котировкой 2.70, удаление — 4.00, а оба этих события вместе можно взять за 8.00.

Три наиболее вероятных счета выглядят следующим образом:

• 2:0 — за 5.80;

• 1:0 — за 6.20;

• 3:0 — за 8.00.