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«Манчестер Сити» — «Атлетико»: где смотреть матч Лиги чемпионов 5 апреля 2022 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция четвертьфинала Лиги чемпионов «Манчестер Сити» — «Атлетико» 5 апреля 2022 года
Артем Белинин
Читать «СЭ» в
Кевин де Брёйне, «Манчестер Сити».
Фото Global Look Press

5 апреля в первом матче четвертьфинала Лиги чемпионов «Манчестер Сити» примет «Атлетико». Игра начнется в 22:00 на стадионе «Этихад», ее трансляцию можно будет посмотреть на matchtv.ru.

Лига чемпионов. 1/4 финала
05 апр, 22:00. Etihad Stadium (Манчестер)
Манчестер Сити
Атлетико

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ безоговорочным фаворитом видят хозяев поля. Коэффициент на победу команды Пепа Гвардиолы составляет 1.35 (вероятность исхода — 75%), тогда как успех «Атлетико» взять можно за 10.0 (10%). Ничья тоже маловероятна и идет с котировкой 5.10 (15%).

При ставке в 1000 рублей на ничью потенциальная выплата составит 5100 рублей.

Если вы верите в «Атлетико», поставить на то, что гости не проиграют, можно за 3.40.

Пенальти во встрече идет с котировкой 2.70, удаление — 4.00, а оба этих события вместе можно взять за 8.00.

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Три наиболее вероятных счета выглядят следующим образом:

2:0 — за 5.80;

1:0 — за 6.20;

3:0 — за 8.00.

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1
 Зенит 23 14 7 2 53-23 49
2
 Динамо 23 14 4 5 42-24 46
3
 ЦСКА 23 13 4 6 34-20 43
4
 Сочи 23 12 3 8 35-24 39
5
 Локомотив 22 10 7 5 32-25 37
6
 Краснодар 22 10 6 6 34-22 36
7
 Ахмат 23 10 2 11 29-30 32
8
 Кр. Советов 22 9 5 8 29-25 32
9
 Спартак 23 7 6 10 24-32 27
10
 Н. Новгород 23 7 6 10 22-33 27
11
 Рубин 23 7 4 12 31-42 25
12
 Ростов 22 5 7 10 34-40 22
13
 Арсенал 23 5 6 12 24-46 21
14
 Урал 23 4 9 10 15-24 21
15
 Уфа 23 4 9 10 21-32 21
16
 Химки 23 4 9 10 22-39 21
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28.02 19:00
Зенит – Рубин
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Ростов – Кр. Советов
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