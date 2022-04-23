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«Локомотив» — «Нижний Новгород»: где смотреть матч РПЛ 23 апреля 2022 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча РПЛ «Локомотив» — «Нижний Новгород» 23 апреля 2022 года
Артемий Кутейников
Читать «СЭ» в
Вильсон Изидор («Локомотив»).

23 апреля 2022 года «Локомотив» примет «Нижний Новгород» в игре 26-го тура РПЛ. Матч на стадионе «РЖД Арена» начнется в 16.30 по московскому времени, прямую трансляцию покажет телеканал «Матч! Премьер».

Россия. Тинькофф Премьер-лига. 26-й тур
23 апр, 16:30. РЖД Арена (Москва)
Локомотив
Нижний Новгород

Аналитический отдел букмекерской компании БЕТСИТИ считает хозяев безусловным фаворитом: поставить на успех железнодорожников можно за 1.74, вероятность — около 56%. Наименее вероятный исход матча — победа «Нижнего», коэффициент — 5.20 (18%). Ничья оценена в 3.70 (26%).

При благополучном исходе ставка в 1 000 рублей на ничью принесет 3 700.

«Двойной исход» на «Нижний Новгород» предложен с котировкой 2.17.

По мнению аналитиков, самый вероятный результат матча — минимальная победа (1:0) «Локомотива», такой исход можно взять за 5.40. Также большие шансы увидеть успех «Локо» со счетом 2:0, коэффициент — 6.70. Ничья 1:1 оценена чуть дороже — в 6.80.

Железнодорожники — самая грубая команда РПЛ: в таблице фейр-плей москвичи идут на последнем месте. За неполный сезон заработали восемь удалений и 68 желтых карточек. «Нижний» играет достаточно чисто — три удаления и 53 желтых. Поставить на удаление в предстоящем матче можно за 2.95, на его отсутствие — за 1.35.

Вильсон Изидор празднует гол в&nbsp;ворота &laquo;Сочи&raquo;. «Локомотив» — «Нижний Новгород»: «автобус» Кержакова не по зубам москвичам?

Коэффициенты на пенальти — 2.35, на то, что его не будет, — 1.55.

Индивидуальный тотал «Локомотива» больше 1,5 гола оценен в 1.97, меньше — в 1.84. В игре первого круга «Локо» отправил «Нижнему» как раз два мяча (2:1). Меньше команды Александра Кержакова в этом розыгрыше РПЛ забил только «Урал». Индивидуальный тотал «Нижнего Новгорода» больше 1,5 гола предложен за жирнейшие 4.40, меньше полутора — за 1.21.

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ФК Нижний Новгород
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«Арсенал» — «Манчестер Юнайтед»: прогноз на матч АПЛ 23 апреля 2022 года
Положение команд
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Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 25 16 7 2 58-24 55
2
 Динамо 25 16 4 5 45-24 52
3
 ЦСКА 25 13 5 7 37-25 44
4
 Сочи 25 13 4 8 39-27 43
5
 Краснодар 24 11 6 7 35-24 39
6
 Локомотив 24 10 8 6 35-31 38
7
 Кр. Советов 25 11 5 9 32-26 38
8
 Ахмат 25 10 2 13 29-34 32
9
 Ростов 25 8 7 10 41-42 31
10
 Спартак 25 8 7 10 28-33 31
11
 Н. Новгород 25 7 7 11 22-34 28
12
 Рубин 25 7 5 13 32-44 26
13
 Химки 25 5 10 10 26-41 25
14
 Уфа 25 4 10 11 23-35 22
15
 Урал 25 4 9 12 16-28 21
16
 Арсенал 25 5 6 14 25-51 21
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23.04 14:00
Урал – Уфа
 - : -
23.04 16:30
Локомотив – Н. Новгород
 - : -
23.04 19:00
Сочи – Ахмат
 - : -
24.04 14:00
Рубин – Арсенал
 - : -
24.04 14:00
Химки – Кр. Советов
 - : -
24.04 16:30
Ростов – Спартак
 - : -
24.04 19:30
ЦСКА – Динамо
 - : -
25.04 19:00
Краснодар – Зенит
 - : -
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Локомотив

 6
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