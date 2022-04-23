23 апреля 2022 года «Локомотив» примет «Нижний Новгород» в игре 26-го тура РПЛ. Матч на стадионе «РЖД Арена» начнется в 16.30 по московскому времени, прямую трансляцию покажет телеканал «Матч! Премьер».

Аналитический отдел букмекерской компании БЕТСИТИ считает хозяев безусловным фаворитом: поставить на успех железнодорожников можно за 1.74, вероятность — около 56%. Наименее вероятный исход матча — победа «Нижнего», коэффициент — 5.20 (18%). Ничья оценена в 3.70 (26%).

При благополучном исходе ставка в 1 000 рублей на ничью принесет 3 700.

«Двойной исход» на «Нижний Новгород» предложен с котировкой 2.17.

По мнению аналитиков, самый вероятный результат матча — минимальная победа (1:0) «Локомотива», такой исход можно взять за 5.40. Также большие шансы увидеть успех «Локо» со счетом 2:0, коэффициент — 6.70. Ничья 1:1 оценена чуть дороже — в 6.80.

Железнодорожники — самая грубая команда РПЛ: в таблице фейр-плей москвичи идут на последнем месте. За неполный сезон заработали восемь удалений и 68 желтых карточек. «Нижний» играет достаточно чисто — три удаления и 53 желтых. Поставить на удаление в предстоящем матче можно за 2.95, на его отсутствие — за 1.35.

Коэффициенты на пенальти — 2.35, на то, что его не будет, — 1.55.

Индивидуальный тотал «Локомотива» больше 1,5 гола оценен в 1.97, меньше — в 1.84. В игре первого круга «Локо» отправил «Нижнему» как раз два мяча (2:1). Меньше команды Александра Кержакова в этом розыгрыше РПЛ забил только «Урал». Индивидуальный тотал «Нижнего Новгорода» больше 1,5 гола предложен за жирнейшие 4.40, меньше полутора — за 1.21.