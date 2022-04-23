Прогнозы на спорт
Новости
Главная
Прогнозы на спорт

Прогнозы на спорт

Сегодня, 11:15

«Арсенал» — «Манчестер Юнайтед»: прогноз на матч АПЛ 23 апреля 2022 года

Прогноз на матч АПЛ «Арсенал» — «Манчестер Юнайтед» 23 апреля 2022 года
Артем Белинин
Читать «СЭ» в
Микель Артета, тренер «Арсенала».
Фото Global Look Press

23 апреля 2022 года в матче 34-го тура АПЛ сыграют «Арсенал» и «Манчестер Юнайтед». Игра начнется в 14.30 мск на стадионе «Эмирейтс». Команды — соседи по турнирной таблице, занимают пятое и шестое места соответственно.

Англия. Премьер-лига. 34-й тур
23 апр, 14:30. Emirates Stadium (Лондон)
Арсенал
Манчестер Юнайтед

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают «канониров» фаворитами встречи — коэффициент на победу «Арсенала» составляет 2.15 (46%). Чуть менее вероятна ничья — поставить на нее можно за 3.30 (30%). Наибольший коэффициент — на победу «Манчестер Юнайтед», 3.50 (24%).

При ставке 1 000 рублей на ничью в случае благоприятного исхода выплата составит 3 300 рублей.

Если думаете, что Ральф Рангник внезапно преобразит «дьяволов» после череды неудач, можете поставить на Х2 за 1.70, хорошее вознаграждение за веру.

Команды ведут борьбу за зону Лиги чемпионов. Получается с переменным успехом (особенно у манкунианцев), но тотал голов в матче с участием этих клубов чаще всего пробивают. Поэтому вариант с ТБ2.5 логичен — поставить можно за 1.88. На обратный исход — за 1.92.

Также весьма вероятно, особенно с учетом последних туров, что обе команды забьют. Коэффициент — 1.73.

«Манчестер Юнайтед» в последних турах переживает не лучшее время, поэтому эмоции будут на пределе, а еще соперник не рядовой. Ставка на удаление увеличит сумму в 6 раз. Пенальти и удаление — в 11. Отдельно пенальти можно взять за 2.70.

Наиболее вероятный итоговый счет — ничья 1:1 за 6.50.

Криштиану Роналду (&laquo;Манчестер Юнайтед&raquo;). «Арсенал» — «МЮ»: Артета выкинет команду Роналду из борьбы за Лигу чемпионов

Прогноз и ставка на матч «Арсенал» — «Манчестер Юнайтед»

«Манчестер Юнайтед» доползает до финиша сезона на бровях. Подписывая летом Криштиану Роналду, в клубе вряд ли предполагали, что так все закончится — пока португалец переживает семейную трагедию, клуб сыпется под чутким управлением Ральфа Рангника. Харри Магуайр превратился в живой анекдот, Погба сидит на чемоданах. Проблемы «дьяволов» можно обсуждать долго, а напротив — крепкий «Арсенал», только-только победивший «Челси» в бодрой перестрелке со счетом 4:2.

Рекомендуемая ставка: «Арсенал» будет вести в счете и не проиграет за 1.66.

Футбол
Прогнозы на спорт
ФК Арсенал (Лондон)
ФК Манчестер Юнайтед
0
Читайте также
Какие неочевидные симптомы говорят о проблемах с печенью
175 лет тюрьмы за изнасилование недостаточно. 13 гимнасток из сборной США готовы судиться с ФБР ради 130 млн долларов
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Урал» — «Уфа»: прогноз на матч РПЛ 22 апреля 2022 года
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 25 16 7 2 58-24 55
2
 Динамо 25 16 4 5 45-24 52
3
 ЦСКА 25 13 5 7 37-25 44
4
 Сочи 25 13 4 8 39-27 43
5
 Краснодар 24 11 6 7 35-24 39
6
 Локомотив 24 10 8 6 35-31 38
7
 Кр. Советов 25 11 5 9 32-26 38
8
 Ахмат 25 10 2 13 29-34 32
9
 Ростов 25 8 7 10 41-42 31
10
 Спартак 25 8 7 10 28-33 31
11
 Н. Новгород 25 7 7 11 22-34 28
12
 Рубин 25 7 5 13 32-44 26
13
 Химки 25 5 10 10 26-41 25
14
 Уфа 25 4 10 11 23-35 22
15
 Урал 25 4 9 12 16-28 21
16
 Арсенал 25 5 6 14 25-51 21
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
23.04 14:00
Урал – Уфа
 - : -
23.04 16:30
Локомотив – Н. Новгород
 - : -
23.04 19:00
Сочи – Ахмат
 - : -
24.04 14:00
Рубин – Арсенал
 - : -
24.04 14:00
Химки – Кр. Советов
 - : -
24.04 16:30
Ростов – Спартак
 - : -
24.04 19:30
ЦСКА – Динамо
 - : -
25.04 19:00
Краснодар – Зенит
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 16
Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

 12
Федор Смолов

Федор Смолов

Динамо

 11
П
Антон Зиньковский

Антон Зиньковский

Крылья Советов

 7
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
Рифат Жемалетдинов

Рифат Жемалетдинов

Локомотив

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 13 1 4
Горан Чаушич

Горан Чаушич

Арсенал Т

 20 1 3
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости