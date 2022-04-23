23 апреля 2022 года в матче 34-го тура АПЛ сыграют «Арсенал» и «Манчестер Юнайтед». Игра начнется в 14.30 мск на стадионе «Эмирейтс». Команды — соседи по турнирной таблице, занимают пятое и шестое места соответственно.

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают «канониров» фаворитами встречи — коэффициент на победу «Арсенала» составляет 2.15 (46%). Чуть менее вероятна ничья — поставить на нее можно за 3.30 (30%). Наибольший коэффициент — на победу «Манчестер Юнайтед», 3.50 (24%).

При ставке 1 000 рублей на ничью в случае благоприятного исхода выплата составит 3 300 рублей.

Если думаете, что Ральф Рангник внезапно преобразит «дьяволов» после череды неудач, можете поставить на Х2 за 1.70, хорошее вознаграждение за веру.

Команды ведут борьбу за зону Лиги чемпионов. Получается с переменным успехом (особенно у манкунианцев), но тотал голов в матче с участием этих клубов чаще всего пробивают. Поэтому вариант с ТБ2.5 логичен — поставить можно за 1.88. На обратный исход — за 1.92.

Также весьма вероятно, особенно с учетом последних туров, что обе команды забьют. Коэффициент — 1.73.

«Манчестер Юнайтед» в последних турах переживает не лучшее время, поэтому эмоции будут на пределе, а еще соперник не рядовой. Ставка на удаление увеличит сумму в 6 раз. Пенальти и удаление — в 11. Отдельно пенальти можно взять за 2.70.

Наиболее вероятный итоговый счет — ничья 1:1 за 6.50.

Прогноз и ставка на матч «Арсенал» — «Манчестер Юнайтед»

«Манчестер Юнайтед» доползает до финиша сезона на бровях. Подписывая летом Криштиану Роналду, в клубе вряд ли предполагали, что так все закончится — пока португалец переживает семейную трагедию, клуб сыпется под чутким управлением Ральфа Рангника. Харри Магуайр превратился в живой анекдот, Погба сидит на чемоданах. Проблемы «дьяволов» можно обсуждать долго, а напротив — крепкий «Арсенал», только-только победивший «Челси» в бодрой перестрелке со счетом 4:2.

Рекомендуемая ставка: «Арсенал» будет вести в счете и не проиграет за 1.66.