Судью Шафеева сняли с матча «Зенита»

Как стало известно «СЭ», произошло изменение в составе судейской бригады, назначенной на матч 27-го тура чемпионата России «Факел» — «Зенит». Обязанности видеоарбитра завтра выполнит не Рафаэль Шафеев, а Алексей Амелин.

Фото Скриншот

Фото Скриншот

По всей видимости, департамент судейства признал, что вчера Шафеев допустил серьезную ошибку в игре 31-го тура первой лиги «Родина» — «Арсенал» (1:1). На 90+3-й минуте он засчитал гол Дмитрия Баркова. Туляк сравнял счет, подыграв себе левой рукой и следующим касанием отправив мяч в ворота.

Любопытно, что Шафеева заменил рефери из Тулы. При этом, несмотря на большое число двойных назначений, в списке судей 27-го тура Амелина не было. И он появился только из-за замены Шафеева.