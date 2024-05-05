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Судейство

Сегодня, 12:45

Судью Шафеева сняли с матча «Зенита»

Александр Бобров
Шеф-редактор
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Рафаэль Шафеев.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Как стало известно «СЭ», произошло изменение в составе судейской бригады, назначенной на матч 27-го тура чемпионата России «Факел» — «Зенит». Обязанности видеоарбитра завтра выполнит не Рафаэль Шафеев, а Алексей Амелин.

Фото Скриншот
Фото Скриншот

По всей видимости, департамент судейства признал, что вчера Шафеев допустил серьезную ошибку в игре 31-го тура первой лиги «Родина» — «Арсенал» (1:1). На 90+3-й минуте он засчитал гол Дмитрия Баркова. Туляк сравнял счет, подыграв себе левой рукой и следующим касанием отправив мяч в ворота.

Любопытно, что Шафеева заменил рефери из Тулы. При этом, несмотря на большое число двойных назначений, в списке судей 27-го тура Амелина не было. И он появился только из-за замены Шафеева.

ФК Зенит
Рафаэль Шафеев
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 26 15 5 6 44-23 50
2
 Краснодар 27 14 8 5 41-26 50
3
 Динамо 26 13 8 5 43-33 47
4
 Спартак 26 12 6 8 37-31 42
5
 Локомотив 26 10 11 5 44-37 41
6
 Кр. Советов 27 11 7 9 44-37 40
7
 Ростов 26 11 7 8 39-39 40
8
 ЦСКА 26 9 11 6 45-36 38
9
 Рубин 26 10 7 9 24-31 37
10
 Ахмат 27 9 5 13 30-38 32
11
 Оренбург 27 7 8 12 31-36 29
12
 Пари НН 26 8 4 14 25-38 28
13
 Факел 26 6 9 11 19-28 27
14
 Балтика 26 7 5 14 28-32 26
15
 Урал 26 6 7 13 25-40 25
16
 Сочи 26 4 8 14 26-40 20
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30 тур
4.05 17:00
Оренбург – Кр. Советов
 2 : 1
4.05 19:30
Краснодар – Ахмат
 0 : 1
5.05 16:30
Динамо – Сочи
 - : -
5.05 19:00
Пари НН – Спартак
 - : -
6.05 15:45
Урал – Балтика
 - : -
6.05 18:00
Факел – Зенит
 - : -
6.05 20:30
ЦСКА – Рубин
 - : -
6.05 20:30
Локомотив – Ростов
 - : -
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Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 16
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 14
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 13
П
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 12
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 8
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
И К Ж
да Силва Виллиан Роша

да Силва Виллиан Роша

ЦСКА

 20 1 8
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 21 1 3
Кирилл Гоцук

Кирилл Гоцук

Пари Нижний Новгород

 22 1 3
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