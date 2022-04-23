В субботу, 23 апреля 2022 года, в чемпионате Германии состоится суперматч с участием главных команд страны — «Бавария» примет на «Альянц Арене» дортмундскую «Боруссию». Стартовый свисток прозвучит в 19.30 мск, в это же время начнется прямая трансляция встречи на сайте matchtv.ru и телеканале «Матч! Футбол 3».

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ уверены, что серьезный перевес будет на стороне хозяев — на победу «Баварии» заведен коэффициент 1.38 (70% вероятности исхода). В то же время котировка на победу «Боруссии» улетела в космос и достигла отметки 7.50 (13%). Чуть меньше цифра на ничью — 5.60 (17%).

Последний раз дортмундцы победили в Мюнхене в матче чемпионата в далеком 2014-м. Если спустя восемь лет ситуация повторится, то ставка в 1 000 рублей на гостей принесет ее автору 7 500 рублей выплаты.

Если не хотите так сильно рисковать и ставить на чистую победу команды Марко Розе, можете выбрать условие «Боруссия» не проиграет" за 3.20.

А вообще обратите внимание на возможные голы, потому что их в этом противостоянии стабильно много. На тотал больше 2,5 гола коэффициент — 1.23, на тотал больше 3,5 — 1.65. На вариант «обе забьют» котировка всего 1.4, но он так и просится для ставки.

Если в одном из эпизодов проскочит искра, то пламени не избежать. Удаление в матче можно оформить за 5.50, а изгнание с поля вратаря вообще за 25.0.

А сейчас неожиданное: предполагается, что самый вероятный счет в матче — тот, которого нет в линии у букмекера. Вариант «другой счет» доступен за 6.60, далее в порядке возрастания идут 4:1 в пользу «Баварии» за 8.60 и 3:1 — за 9.70.