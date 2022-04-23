«Бавария» — «Боруссия Дортмунд»: где смотреть матч Бундеслиги 23 апреля 2022 года онлайн в прямом эфире
В субботу, 23 апреля 2022 года, в чемпионате Германии состоится суперматч с участием главных команд страны — «Бавария» примет на «Альянц Арене» дортмундскую «Боруссию». Стартовый свисток прозвучит в 19.30 мск, в это же время начнется прямая трансляция встречи на сайте matchtv.ru и телеканале «Матч! Футбол 3».
Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ уверены, что серьезный перевес будет на стороне хозяев — на победу «Баварии» заведен коэффициент 1.38 (70% вероятности исхода). В то же время котировка на победу «Боруссии» улетела в космос и достигла отметки 7.50 (13%). Чуть меньше цифра на ничью — 5.60 (17%).
Последний раз дортмундцы победили в Мюнхене в матче чемпионата в далеком 2014-м. Если спустя восемь лет ситуация повторится, то ставка в 1 000 рублей на гостей принесет ее автору 7 500 рублей выплаты.
Если не хотите так сильно рисковать и ставить на чистую победу команды Марко Розе, можете выбрать условие «Боруссия» не проиграет" за 3.20.
А вообще обратите внимание на возможные голы, потому что их в этом противостоянии стабильно много. На тотал больше 2,5 гола коэффициент — 1.23, на тотал больше 3,5 — 1.65. На вариант «обе забьют» котировка всего 1.4, но он так и просится для ставки.
Если в одном из эпизодов проскочит искра, то пламени не избежать. Удаление в матче можно оформить за 5.50, а изгнание с поля вратаря вообще за 25.0.
А сейчас неожиданное: предполагается, что самый вероятный счет в матче — тот, которого нет в линии у букмекера. Вариант «другой счет» доступен за 6.60, далее в порядке возрастания идут 4:1 в пользу «Баварии» за 8.60 и 3:1 — за 9.70.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|25
|16
|7
|2
|58-24
|55
|
2
|Динамо
|25
|16
|4
|5
|45-24
|52
|
3
|ЦСКА
|25
|13
|5
|7
|37-25
|44
|
4
|Сочи
|25
|13
|4
|8
|39-27
|43
|
5
|Краснодар
|24
|11
|6
|7
|35-24
|39
|
6
|Локомотив
|24
|10
|8
|6
|35-31
|38
|
7
|Кр. Советов
|25
|11
|5
|9
|32-26
|38
|
8
|Ахмат
|25
|10
|2
|13
|29-34
|32
|
9
|Ростов
|25
|8
|7
|10
|41-42
|31
|
10
|Спартак
|25
|8
|7
|10
|28-33
|31
|
11
|Н. Новгород
|25
|7
|7
|11
|22-34
|28
|
12
|Рубин
|25
|7
|5
|13
|32-44
|26
|
13
|Химки
|25
|5
|10
|10
|26-41
|25
|
14
|Урал
|26
|5
|9
|12
|18-29
|24
|
15
|Уфа
|26
|4
|10
|12
|24-37
|22
|
16
|Арсенал
|25
|5
|6
|14
|25-51
|21
|23.04
|14:00
|
Урал – Уфа
|2 : 1
|23.04
|16:30
|
Локомотив – Н. Новгород
|- : -
|23.04
|19:00
|
Сочи – Ахмат
|- : -
|24.04
|14:00
|
Рубин – Арсенал
|- : -
|24.04
|14:00
|
Химки – Кр. Советов
|- : -
|24.04
|16:30
|
Ростов – Спартак
|- : -
|24.04
|19:30
|
ЦСКА – Динамо
|- : -
|25.04
|19:00
|
Краснодар – Зенит
|- : -
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|17
|
|
Дмитрий Полоз
Ростов
|12
|
|
Федор Смолов
Динамо
|11
|П
|
|
Антон Зиньковский
Крылья Советов
|7
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|
|
Рифат Жемалетдинов
Локомотив
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|13
|1
|4
|
|
Горан Чаушич
Арсенал Т
|20
|1
|3
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0