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Сегодня, 17:15

«Бавария» — «Боруссия Дортмунд»: где смотреть матч Бундеслиги 23 апреля 2022 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча бундеслиги «Бавария» — «Боруссия Дортмунд» 23 апреля 2022 года
Евгений Коростелев
Читать «СЭ» в
Гнабри, Павар и Киммих («Бавария»).
Фото Global Look Press

В субботу, 23 апреля 2022 года, в чемпионате Германии состоится суперматч с участием главных команд страны — «Бавария» примет на «Альянц Арене» дортмундскую «Боруссию». Стартовый свисток прозвучит в 19.30 мск, в это же время начнется прямая трансляция встречи на сайте matchtv.ru и телеканале «Матч! Футбол 3».

Германия. Бундеслига 1. 31-й тур
23 апр, 19:30. Allianz Arena (Мюнхен)
Бавария
Боруссия Д

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ уверены, что серьезный перевес будет на стороне хозяев — на победу «Баварии» заведен коэффициент 1.38 (70% вероятности исхода). В то же время котировка на победу «Боруссии» улетела в космос и достигла отметки 7.50 (13%). Чуть меньше цифра на ничью — 5.60 (17%).

Последний раз дортмундцы победили в Мюнхене в матче чемпионата в далеком 2014-м. Если спустя восемь лет ситуация повторится, то ставка в 1 000 рублей на гостей принесет ее автору 7 500 рублей выплаты.

Если не хотите так сильно рисковать и ставить на чистую победу команды Марко Розе, можете выбрать условие «Боруссия» не проиграет" за 3.20.

А вообще обратите внимание на возможные голы, потому что их в этом противостоянии стабильно много. На тотал больше 2,5 гола коэффициент — 1.23, на тотал больше 3,5 — 1.65. На вариант «обе забьют» котировка всего 1.4, но он так и просится для ставки.

Роберт Левандовски, &laquo;Бавария&raquo;. «Бавария» — «Боруссия» Дортмунд: команда Левандовски оформит дежурный титул

Если в одном из эпизодов проскочит искра, то пламени не избежать. Удаление в матче можно оформить за 5.50, а изгнание с поля вратаря вообще за 25.0.

А сейчас неожиданное: предполагается, что самый вероятный счет в матче — тот, которого нет в линии у букмекера. Вариант «другой счет» доступен за 6.60, далее в порядке возрастания идут 4:1 в пользу «Баварии» за 8.60 и 3:1 — за 9.70.

Футбол
Прогнозы на спорт
ФК Бавария
ФК Боруссия (Дортмунд)
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«Бавария» — «Боруссия»: прогноз на матч бундеслиги 23 апреля 2022 года
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 25 16 7 2 58-24 55
2
 Динамо 25 16 4 5 45-24 52
3
 ЦСКА 25 13 5 7 37-25 44
4
 Сочи 25 13 4 8 39-27 43
5
 Краснодар 24 11 6 7 35-24 39
6
 Локомотив 24 10 8 6 35-31 38
7
 Кр. Советов 25 11 5 9 32-26 38
8
 Ахмат 25 10 2 13 29-34 32
9
 Ростов 25 8 7 10 41-42 31
10
 Спартак 25 8 7 10 28-33 31
11
 Н. Новгород 25 7 7 11 22-34 28
12
 Рубин 25 7 5 13 32-44 26
13
 Химки 25 5 10 10 26-41 25
14
 Урал 26 5 9 12 18-29 24
15
 Уфа 26 4 10 12 24-37 22
16
 Арсенал 25 5 6 14 25-51 21
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29 тур
30 тур
23.04 14:00
Урал – Уфа
 2 : 1
23.04 16:30
Локомотив – Н. Новгород
 - : -
23.04 19:00
Сочи – Ахмат
 - : -
24.04 14:00
Рубин – Арсенал
 - : -
24.04 14:00
Химки – Кр. Советов
 - : -
24.04 16:30
Ростов – Спартак
 - : -
24.04 19:30
ЦСКА – Динамо
 - : -
25.04 19:00
Краснодар – Зенит
 - : -
Все результаты / календарь
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Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 17
Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

 12
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Федор Смолов

Динамо

 11
П
Антон Зиньковский

Антон Зиньковский

Крылья Советов

 7
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
Рифат Жемалетдинов

Рифат Жемалетдинов

Локомотив

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 13 1 4
Горан Чаушич

Горан Чаушич

Арсенал Т

 20 1 3
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
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