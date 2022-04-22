Нижегородцы будут довольны ничьей против фаворита.

23 апреля в матче 26-го тура «Локомотив» примет «Нижний Новгород». Встреча начнется в 16.30 мск на «РЖД Арене», транслировать ее будет канал «Матч! Премьер». Команды занимают шестое и 11-е места соответственно.

Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ «Локомотив» — «Нижний Новгород» 23 апреля 2022 года

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ очевидным фаворитом считают «Локомотив», на победу команды Заура Хапова можно поставить за 1.72 (58%). У Александра Кержакова и «Нижнего» шансов на успех значительно меньше, коэффициент — 5.20 (19%). Ничья чуть более вероятна и котируется за 3.80 (23%).

От матча с участием «Нижнего Новгорода» едва ли можно ожидать высокой результативности, но поставить на ТБ2 за 1.64 все же логично.

Этой весной в матчах с участием «Локомотива» практически всегда играет вариант «обе забьют», а вот у гостей это редкое явление. Если считаете, что команды проведут встречу по правилам москвичей, то на голы обеих команд можно поставить за 2.15.

«Локомотив» два матча подряд завершил вдесятером. На то, что тренд продолжится и матч завершится с очередным удалением, коэффициент 2.35.

«Локомотив» — «Нижний Новгород»: прогноз и анализ матча РПЛ 23 апреля 2022 года

«Локомотив» уже много матчей подряд не убеждает — даже побеждая. «Ахмат» победили, играя хуже, со «Спартаком» такая же история. В Ростове-на-Дону вообще случился разгром, на «Фиште» с «Сочи» просто странная игра. Точнее, с точки зрения результата все неплохо, но голы получились если не случайные, то точно не стали итогом ожесточенного давления на соперника.

Такой разнобой в результатах усложняет для москвичей задачу по прорыву в еврокубковую зону. Каждый новый матч — лотерея, стабильности нет. Команду шатает, любой крепкий и более стабильный соперник способен справиться с железнодорожниками.

«Нижний Новгород» вряд ли из категории таких команд, но у него есть ярко выраженные сильные стороны — крепкий оборонительный «автобус» давно введен Кержаковым в эксплуатацию. С командой легендарного форварда сборной России совладали, по сути, только ЦСКА в лучшей своей форме и «Динамо» благодаря счастливому автоголу. «Уфа», «Химки», «Спартак» и «Ростов» нижегородцев в весеннем отрезке не победили. Не намекаем, что «Локомотив» котируется на уровне «Химок», но поставить их в один ряд из-за командных пертурбаций можно. Отсюда логично вытекает Х2 за 2.20.

Прогноз и ставка на матч «Локомотив» — «Нижний Новгород»

Совладают ли Хапов и «Локомотив» с Кержаковым? Шансы есть, москвичи частенько используют минимальные возможности в атаке, что и требуется против команды вроде «Нижнего». Только вот какова вероятность, что судьи опять поставят пенальти или кто-то из нападающих спокойно замкнет неожиданный прострел? Сам же «НН» в гостях в атаку вряд ли полезет — ничья против одного из российских топов в Москве станет шикарным результатом.

Рекомендуемая ставка: Х2 и ТМ3.5 за 1.47.