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«Локомотив» — «Нижний Новгород»: «автобус» Кержакова не по зубам москвичам?

Прогноз и ставка на матч РПЛ «Локомотив» — «Нижний Новгород» 23 апреля 2022 года
Артем Белинин
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Вильсон Изидор празднует гол в ворота «Сочи».
Нижегородцы будут довольны ничьей против фаворита.

23 апреля в матче 26-го тура «Локомотив» примет «Нижний Новгород». Встреча начнется в 16.30 мск на «РЖД Арене», транслировать ее будет канал «Матч! Премьер». Команды занимают шестое и 11-е места соответственно.

Россия. Тинькофф Премьер-лига. 26-й тур
23 апр, 16:30. РЖД Арена (Москва)
Локомотив
Нижний Новгород

Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ «Локомотив» — «Нижний Новгород» 23 апреля 2022 года

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ очевидным фаворитом считают «Локомотив», на победу команды Заура Хапова можно поставить за 1.72 (58%). У Александра Кержакова и «Нижнего» шансов на успех значительно меньше, коэффициент — 5.20 (19%). Ничья чуть более вероятна и котируется за 3.80 (23%).

От матча с участием «Нижнего Новгорода» едва ли можно ожидать высокой результативности, но поставить на ТБ2 за 1.64 все же логично.

Этой весной в матчах с участием «Локомотива» практически всегда играет вариант «обе забьют», а вот у гостей это редкое явление. Если считаете, что команды проведут встречу по правилам москвичей, то на голы обеих команд можно поставить за 2.15.

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«Локомотив» два матча подряд завершил вдесятером. На то, что тренд продолжится и матч завершится с очередным удалением, коэффициент 2.35.

«Локомотив» — «Нижний Новгород»: прогноз и анализ матча РПЛ 23 апреля 2022 года

«Локомотив» уже много матчей подряд не убеждает — даже побеждая. «Ахмат» победили, играя хуже, со «Спартаком» такая же история. В Ростове-на-Дону вообще случился разгром, на «Фиште» с «Сочи» просто странная игра. Точнее, с точки зрения результата все неплохо, но голы получились если не случайные, то точно не стали итогом ожесточенного давления на соперника.

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Такой разнобой в результатах усложняет для москвичей задачу по прорыву в еврокубковую зону. Каждый новый матч — лотерея, стабильности нет. Команду шатает, любой крепкий и более стабильный соперник способен справиться с железнодорожниками.

«Нижний Новгород» вряд ли из категории таких команд, но у него есть ярко выраженные сильные стороны — крепкий оборонительный «автобус» давно введен Кержаковым в эксплуатацию. С командой легендарного форварда сборной России совладали, по сути, только ЦСКА в лучшей своей форме и «Динамо» благодаря счастливому автоголу. «Уфа», «Химки», «Спартак» и «Ростов» нижегородцев в весеннем отрезке не победили. Не намекаем, что «Локомотив» котируется на уровне «Химок», но поставить их в один ряд из-за командных пертурбаций можно. Отсюда логично вытекает Х2 за 2.20.

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Прогноз и ставка на матч «Локомотив» — «Нижний Новгород»

Совладают ли Хапов и «Локомотив» с Кержаковым? Шансы есть, москвичи частенько используют минимальные возможности в атаке, что и требуется против команды вроде «Нижнего». Только вот какова вероятность, что судьи опять поставят пенальти или кто-то из нападающих спокойно замкнет неожиданный прострел? Сам же «НН» в гостях в атаку вряд ли полезет — ничья против одного из российских топов в Москве станет шикарным результатом.

Рекомендуемая ставка: Х2 и ТМ3.5 за 1.47.

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РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
ФК Нижний Новгород
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 25 16 7 2 58-24 55
2
 Динамо 25 16 4 5 45-24 52
3
 ЦСКА 25 13 5 7 37-25 44
4
 Сочи 25 13 4 8 39-27 43
5
 Краснодар 24 11 6 7 35-24 39
6
 Локомотив 24 10 8 6 35-31 38
7
 Кр. Советов 25 11 5 9 32-26 38
8
 Ахмат 25 10 2 13 29-34 32
9
 Ростов 25 8 7 10 41-42 31
10
 Спартак 25 8 7 10 28-33 31
11
 Н. Новгород 25 7 7 11 22-34 28
12
 Рубин 25 7 5 13 32-44 26
13
 Химки 25 5 10 10 26-41 25
14
 Уфа 25 4 10 11 23-35 22
15
 Урал 25 4 9 12 16-28 21
16
 Арсенал 25 5 6 14 25-51 21
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23.04 14:00
Урал – Уфа
 - : -
23.04 16:30
Локомотив – Н. Новгород
 - : -
23.04 19:00
Сочи – Ахмат
 - : -
24.04 14:00
Рубин – Арсенал
 - : -
24.04 14:00
Химки – Кр. Советов
 - : -
24.04 16:30
Ростов – Спартак
 - : -
24.04 19:30
ЦСКА – Динамо
 - : -
25.04 19:00
Краснодар – Зенит
 - : -
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Краснодар

 6
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Локомотив

 6
И К Ж
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Спартак

 13 1 4
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Горан Чаушич

Арсенал Т

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 15 1 0
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