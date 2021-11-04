Прогнозы на спорт
Новости
Новости   //    Прогнозы на спорт

«Галатасарай» — «Локомотив»: прогноз на матч Лиги Европы 4 ноября 2021 года

11:15
Алексис Бека Бека. Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Алексис Бека Бека. Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Теги:

4 ноября 2021 года в 4-м туре группового этапа Лиги Европы «Локомотив» отправится в гости к «Галатасараю». Встреча пройдет в Стамбуле на стадионе «Тюрк Телеком — Али Сами Йен», начало — в 20.45. Трансляция будет вестись на сайте букмекерской компании БЕТСИТИ.

Патсон Дака и&nbsp;Георгий Джикия (справа). «Спартак» снова зажжет с «Лестером», «Локомотив» без шансов в Турции. Прогнозы на матчи Лиги Европы

Хозяева — фавориты встречи, по мнению аналитического отдела букмекерской компании БЕТСИТИ. Сделать ставку на победу «Галатасарая» можно за 1.73 — это примерно 56% вероятности. Успех «Локомотива» оценивается котировкой 4.80 (20%), а ничья — 4.00 (24%).

При ставке в 1000 рублей на «Локомотив» можно выиграть 4800 рублей в случае победы железнодорожников.

Ф1(-1) доступна за 2.22, а Ф2(+1) — за 1.71.

Тотал голов больше 2.5 идет за 1.82, а ТМ 2.5 — за 2.05.

Поставить на «обе забьют» можно за 1.80, а противоположный исход оценивается коэффициентом 2.00.

Уверены, что «Галатасарай» забьет два или более мяча? Сделать ставку на ИТБ1 (1.5) можно за 1.76.

Шансы «Локомотива» отличиться больше одного раза оцениваются котировкой 3.40.

Аналитики БЕТСИТИ считают наиболее вероятным счетом матча 1:0 — коэффициент 7.10.

Галатасарай — Локомотив

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Виталий Пудздрав все материалы автора
Читайте также
Электронные сигареты и табак: одинаковые убийцы организма
В России зафиксирован суточный рекорд смертей пациентов с COVID-19
0
Материалы сюжета: Лига Европы 2021/22, 4 ноября, 4-й тур, групповой турнир, расписание и результаты матчей, новости и обзоры игр «Спартака» и «Локомотива»