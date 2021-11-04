4 ноября 2021 года в 4-м туре группового этапа Лиги Европы «Локомотив» отправится в гости к «Галатасараю». Встреча пройдет в Стамбуле на стадионе «Тюрк Телеком — Али Сами Йен», начало — в 20.45. Трансляция будет вестись на сайте букмекерской компании БЕТСИТИ.

Хозяева — фавориты встречи, по мнению аналитического отдела букмекерской компании БЕТСИТИ. Сделать ставку на победу «Галатасарая» можно за 1.73 — это примерно 56% вероятности. Успех «Локомотива» оценивается котировкой 4.80 (20%), а ничья — 4.00 (24%).

При ставке в 1000 рублей на «Локомотив» можно выиграть 4800 рублей в случае победы железнодорожников.

Ф1(-1) доступна за 2.22, а Ф2(+1) — за 1.71.

Тотал голов больше 2.5 идет за 1.82, а ТМ 2.5 — за 2.05.

Поставить на «обе забьют» можно за 1.80, а противоположный исход оценивается коэффициентом 2.00.

Уверены, что «Галатасарай» забьет два или более мяча? Сделать ставку на ИТБ1 (1.5) можно за 1.76.

Шансы «Локомотива» отличиться больше одного раза оцениваются котировкой 3.40.

Аналитики БЕТСИТИ считают наиболее вероятным счетом матча 1:0 — коэффициент 7.10.