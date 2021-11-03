«Спартак» снова зажжет с «Лестером», «Локомотив» без шансов в Турции. Прогнозы на матчи Лиги Европы

Оба московских клуба — аутсайдеры матчей.

4 ноября пройдут матчи 4-го тура группового этапа Лиги Европы. «Лестер» примет «Спартак», а «Галатасарай» — «Локомотив». Вы можете сделать ставку на них с бонусом от БЕТСИТИ до 1500 рублей за регистрацию в мобильном приложении.

Где смотреть матчи Лиги Европы

Федеральный канал «Матч ТВ» в прямом эфире покажет оба матча российских команд в 4-м туре группового этапа Лиги Европы.

Начало трансляции встречи «Галатасарая» с «Локомотивом» в Турции — 4 ноября в 20.30, игры «Спартака» в Англии против «Лестера» — в 22.45.

Матчи других соперников российских команд по группе в прямом эфире покажут каналы субхолдинга «Матч». Встречу «Легии» с «Наполи» в группе С — в 20.35 на «Матч! Футбол 2», а игру «Марсель» — «Лацио» в группе Е — в 22.45 на канале «Матч! Футбол 1».

А на канале «Матч Премьер» с 22.45 будут транслироваться онлайн все игры Лиги чемпионов одновременно.

Маркус Гисдоль. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

«Галатасарай» — «Локомотив»: прогноз и ставка на матч 4 ноября

«Локомотив» на групповом этапе Лиги Европы пока не побеждал и находится на четвертом месте в таблице перед 4-м туром. Команда в последних двух матчах турнира не забивала.

Железнодорожники сыграют в гостях у «Галатасарая», который в прошлом туре победил в России 1:0. В той игре «Локомотив» ни разу не смог нанести удар в створ ворот соперника.

В чемпионате Турции в прошлом туре «Галатасарай» проиграл 1:2 в гостях «Бешикташу». Дома в Лиге Европы турецкий клуб выглядит уверенно: две победы и одна ничья, включая игры квалификации. На групповом этапе ни «Лацио», ни «Марсель», ни «Локо» не смогли забить хотя бы гол в ворота турецкого клуба. Поэтому надеяться на очки «Локомотиву» будет трудно.

Букмекерская компания БЕТСИТИ считает фаворитом матча «Галатасарай». Коэффициент на победу хозяев — 1.73, на победу «Локомотива» — 4.70, на ничью — 3.80.

В Лиге Европы «Галатасарай» играет осторожно и не очень результативно — два гола. «Локомотив» забил лишь один мяч в трех матчах. Поэтому вряд ли стоит ждать много голов.

Прогноз «СЭ»: тотал голов меньше 2,5 с приличным коэффициентом 1.82.

Стадион «Открытие Банк Арена». Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

«Лестер» — «Спартак»: прогноз и ставка на матч 4 ноября

После трех туров «Спартак» занимает последнее место в группе С с тремя очками, а «Лестер» расположился на третьей позиции с четырьмя. Англичане обошли красно-белых после гостевой победы со счетом 4:3.

В минувшем туре чемпионата Англии «Лестер» уступил дома «Арсеналу» — 0:2, а до этого команда Брендана Роджерса обыграла на своем поле «Манчестер Юнайтед» — 4:2.

«Лестер» — очевидный фаворит встречи. В Англии при своей публике Роджерс не намерен терять очки. БЕТСИТИ считает, что больше шансов у «Лестера». Коэффициент на победу хозяев — 1.30, на победу «Спартака» — 8.80, на ничью — 5.90.

Красно-белые не побеждают в четырех последних матчах (две ничьи и два поражения) и пропустили 14 мячей. У московской команды очевидные проблемы при игре в обороне, и «Лестер» наверняка получит возможность забить несколько голов. При этом и «Спартак» семь матчей подряд не уходит с поля без результативных действий. В Лиге Европы москвичи отметились 6 мячами — столько же у «Лестера» и на один гол меньше у «Наполи». На кураже и эмоциях при полных английских трибунах красно-белые вполне могут отличиться.

Прогноз «СЭ»: обе забьют — да с коэффициентом 1.85.

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