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Прогнозы на спорт

«Спартак» снова зажжет с «Лестером», «Локомотив» без шансов в Турции. Прогнозы на матчи Лиги Европы

Отдел футбола «СЭ»
Отдел футбола «СЭ»
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Сегодня, 15:00
Патсон Дака и Георгий Джикия (справа). Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II Стадион «Открытие Банк Арена». Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II Маркус Гисдоль. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Патсон Дака и Георгий Джикия (справа). Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Оба московских клуба — аутсайдеры матчей.

4 ноября пройдут матчи 4-го тура группового этапа Лиги Европы. «Лестер» примет «Спартак», а «Галатасарай» — «Локомотив». Вы можете сделать ставку на них с бонусом от БЕТСИТИ до 1500 рублей за регистрацию в мобильном приложении.

&laquo;Спартак&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Лестер&raquo;&nbsp;&mdash; 3:4. Рассказов виноват. Но он не виноват. Проблемы «Спартака» куда глубже

Где смотреть матчи Лиги Европы

Федеральный канал «Матч ТВ» в прямом эфире покажет оба матча российских команд в 4-м туре группового этапа Лиги Европы.

Начало трансляции встречи «Галатасарая» с «Локомотивом» в Турции — 4 ноября в 20.30, игры «Спартака» в Англии против «Лестера» — в 22.45.

Матчи других соперников российских команд по группе в прямом эфире покажут каналы субхолдинга «Матч». Встречу «Легии» с «Наполи» в группе С — в 20.35 на «Матч! Футбол 2», а игру «Марсель» — «Лацио» в группе Е — в 22.45 на канале «Матч! Футбол 1».

А на канале «Матч Премьер» с 22.45 будут транслироваться онлайн все игры Лиги чемпионов одновременно.

Маркус Гисдоль. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Маркус Гисдоль. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
&laquo;Локомотив&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Галатасарай&raquo;&nbsp;&mdash; 0:1. «Локомотив» впечатлил прессингом и заслужил уважение, несмотря на провал. Разбор матча с «Галатасараем»

«Галатасарай» — «Локомотив»: прогноз и ставка на матч 4 ноября

«Локомотив» на групповом этапе Лиги Европы пока не побеждал и находится на четвертом месте в таблице перед 4-м туром. Команда в последних двух матчах турнира не забивала.

Железнодорожники сыграют в гостях у «Галатасарая», который в прошлом туре победил в России 1:0. В той игре «Локомотив» ни разу не смог нанести удар в створ ворот соперника.

В чемпионате Турции в прошлом туре «Галатасарай» проиграл 1:2 в гостях «Бешикташу». Дома в Лиге Европы турецкий клуб выглядит уверенно: две победы и одна ничья, включая игры квалификации. На групповом этапе ни «Лацио», ни «Марсель», ни «Локо» не смогли забить хотя бы гол в ворота турецкого клуба. Поэтому надеяться на очки «Локомотиву» будет трудно.

Букмекерская компания БЕТСИТИ считает фаворитом матча «Галатасарай». Коэффициент на победу хозяев — 1.73, на победу «Локомотива» — 4.70, на ничью — 3.80.

В Лиге Европы «Галатасарай» играет осторожно и не очень результативно — два гола. «Локомотив» забил лишь один мяч в трех матчах. Поэтому вряд ли стоит ждать много голов.

Галатасарай — Локомотив

Прогноз «СЭ»: тотал голов меньше 2,5 с приличным коэффициентом 1.82.

Стадион «Открытие Банк Арена». Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Стадион «Открытие Банк Арена». Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
20&nbsp;октября. &laquo;Спартак&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Лестер&raquo;&nbsp;&mdash; 3:4. Руй Витория. «Неправильно во всем винить Рассказова». Руй Витория — о поражении от «Лестера»

«Лестер» — «Спартак»: прогноз и ставка на матч 4 ноября

После трех туров «Спартак» занимает последнее место в группе С с тремя очками, а «Лестер» расположился на третьей позиции с четырьмя. Англичане обошли красно-белых после гостевой победы со счетом 4:3.

В минувшем туре чемпионата Англии «Лестер» уступил дома «Арсеналу» — 0:2, а до этого команда Брендана Роджерса обыграла на своем поле «Манчестер Юнайтед» — 4:2.

«Лестер» — очевидный фаворит встречи. В Англии при своей публике Роджерс не намерен терять очки. БЕТСИТИ считает, что больше шансов у «Лестера». Коэффициент на победу хозяев — 1.30, на победу «Спартака» — 8.80, на ничью — 5.90.

Красно-белые не побеждают в четырех последних матчах (две ничьи и два поражения) и пропустили 14 мячей. У московской команды очевидные проблемы при игре в обороне, и «Лестер» наверняка получит возможность забить несколько голов. При этом и «Спартак» семь матчей подряд не уходит с поля без результативных действий. В Лиге Европы москвичи отметились 6 мячами — столько же у «Лестера» и на один гол меньше у «Наполи». На кураже и эмоциях при полных английских трибунах красно-белые вполне могут отличиться.

Лестер — Спартак

Прогноз «СЭ»: обе забьют — да с коэффициентом 1.85.

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Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Лига чемпионов. Группа B
Ливерпуль
Атлетико

П1

28%

1.63

Ф2 (+1)

21%

1.77

ИТБ1 (1.5)

18%

1.70
⚽ Футбол. Лига чемпионов. Группа H
Ювентус 4
Зенит 2
Матч завершен

П1

29%

1.55

Обе забьют - да

22%

1.96

ТМ 3.5

15%

1.36
⚽ Футбол. Лига чемпионов. Группа F
Аталанта 2
Манчестер Юнайтед 2
Матч завершен

Обе забьют - да

26%

1.45

П2

20%

2.44

ТБ 2.5

17%

1.49

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Лига Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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Материалы сюжета: Лига Европы 2021/22, 4 ноября, 4-й тур, групповой турнир, расписание и результаты матчей, новости и обзоры игр «Спартака» и «Локомотива»