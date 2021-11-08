Фатих Терим: «Если нам присудят техническую победу, то нам она не нужна»

Главный тренер «Галатасарая» Фатих Терим прокомментировал скандал вокруг матча Лиги Европы с «Локомотивом» (1:1).

Арбитр по ходу встречи показал две желтые карточки защитнику российской команды Дмитрию Живоглядову, но не удалил его с поля. Турецкий клуб требует либо назначить «Локомотиву» техническое поражение, либо провести переигровку матча.

«Если придется переиграть концовку поединка, мы не будем возражать. Но если нам присудят техническую победу, то нам она не нужна. Если потребуется переигровка, то я бы хотел снова сыграть. Честно говоря, не хотел бы кого-нибудь винить в этой ситуации», — цитирует Терима Sabah.

В третьем отборочном раунде Лиги чемпионов сезона 2001/2002 УЕФА удовлетворил протест «Тироля» на переигровку матча с «Локомотивом» из-за судейской ошибки.