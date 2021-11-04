4 ноября в 4-м туре Лиги Европы группы C сойдутся «Лестер» и «Спартак». Матч пройдет в Лестере на стадионе «Кинг Пауэр» и начнется в 23.00.

После трех матчей «Лестер» идет в группе на третьей позиции, набрав четыре очка. «Спартак» находится в обратной ситуации — занимает четвертое место, набрав три очка.

«Лестер» должен выиграть эту игру, по мнению букмекерской компании БЕТСИТИ. Поставить на победу команды можно за 1.31, это около 74% вероятности. Ничья есть в линии за 5.80 (17%). Победа «Спартака» расценивается котировкой 9.90 (9%).

При ставке в 1000 рублей на ничью потенциальная выплата составит 5800 рублей.

Ф1(-2) идет за 2.46, а Ф2(+2) — за 1.55.

Тотал мячей больше 2.5 есть в линии за 1.52. ТМ можно взять за 2.65.

Голы «Лестера» в двух таймах можно забрать за 1.84. Аналогичный исход на «Спартак» есть за 7.00.