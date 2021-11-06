Нигматуллин — о протесте «Галатасарая»: «Не понимаю, почему из-за ошибки судьи должен страдать клуб»
Экс-голкипер «Локомотива» Руслан Нигматуллин отреагировал на протест «Галатасарая» после матча с московским клубом в 4-м туре группового этапа Лиги Европы (1:1).
Арбитр по ходу встречи показал две желтые карточки защитнику российской команды Дмитрию Живоглядову, но не удалил его с поля. Турецкий клуб требует либо назначить «Локомотиву» техническое поражение, либо провести переигровку матча.
«Ровно двадцать лет назад в такой же ситуацией с «Тиролем» была переигровка. Не понимаю, почему в ситуации с «Галатасараем» должен страдать клуб из-за ошибки судьи. Результативные ошибки арбитров во время матчей никогда не приводят к переигровке. Желтую карточку обязательно нужно аннулировать. Не вижу здесь справедливости, за двадцать лет регламент стал проработаннее. Эта ситуация не должна привести к переигровке. Живоглядову нужно было напомнить судье, что показано две желтые карточки, и ни к чему это бы не привело», — сказал Нигматуллин в беседе с корреспондентом «СЭ» Георгием Скобликовым.
В третьем отборочном раунде Лиги чемпионов сезона-2001/02 УЕФА удовлетворил протест «Тироля» на переигровку матча с «Локомотивом» из-за судейской ошибки.
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