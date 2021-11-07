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Валерий Баринов: «Вполне реально, что «Галатасарай» добьется переигровки»

10:46
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Народный артист, болельщик «Локомотива» Валерий Баринов в разговоре с «СЭ» отреагировал на протест «Галатасарая» после матча с московским клубом в 4-м туре группового этапа Лиги Европы (1:1).

&laquo;Галатасарай&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Локомотив&raquo;&nbsp;&mdash; 1:1. Скандал в Лиге Европы: «Локо» грозит техническое поражение или переигровка с «Галатасараем». Все из-за судьи

«Это не первый такой прецедент. Мне тоже показалось, что судья не удалил Живоглядова. У нас была уже такая история с Пименовым. Если «Галатасарай» не устраивает ничья, то они вполне могут добиться переигровки. Это вполне реально. В прошлый раз мы тоже считали, что этого не может быть. Я думаю, турки вполне могут рассчитывать на успех в этом протесте. Спорный момент действительно есть, значит, легко можно добиться того, чтобы результат пересмотрели. Переигровка может дать «Локомотиву» какой-то шанс на победу», — сказал Баринов «СЭ».

В третьем отборочном раунде Лиги чемпионов сезона-2001/02 УЕФА удовлетворил протест «Тироля» на переигровку матча с «Локомотивом» из-за судейской ошибки.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
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  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Спартак
Локомотив

Ф1 (0)

24%

1.67

Обе забьют - да

20%

1.80

X2

15%

1.66
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Манчестер Юнайтед 0
Манчестер Сити 2
Матч завершен

Обе забьют - да

27%

1.61

П2

23%

1.71

ИТБ1 (1.0)

16%

1.83
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Динамо 1
Краснодар 0
Матч завершен

П1

22%

2.70

X2

19%

1.50

ТБ 2.0

18%

1.43

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Владимир Пушкарев все материалы автора

Лига Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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