Валерий Баринов: «Вполне реально, что «Галатасарай» добьется переигровки»

Народный артист, болельщик «Локомотива» Валерий Баринов в разговоре с «СЭ» отреагировал на протест «Галатасарая» после матча с московским клубом в 4-м туре группового этапа Лиги Европы (1:1).

«Это не первый такой прецедент. Мне тоже показалось, что судья не удалил Живоглядова. У нас была уже такая история с Пименовым. Если «Галатасарай» не устраивает ничья, то они вполне могут добиться переигровки. Это вполне реально. В прошлый раз мы тоже считали, что этого не может быть. Я думаю, турки вполне могут рассчитывать на успех в этом протесте. Спорный момент действительно есть, значит, легко можно добиться того, чтобы результат пересмотрели. Переигровка может дать «Локомотиву» какой-то шанс на победу», — сказал Баринов «СЭ».

В третьем отборочном раунде Лиги чемпионов сезона-2001/02 УЕФА удовлетворил протест «Тироля» на переигровку матча с «Локомотивом» из-за судейской ошибки.