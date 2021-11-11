УЕФА отказался рассматривать протест «Галатасарая» на результат матча с «Локомотивом»

УЕФА отказался принять протест «Галатасарая» на результат матча Лиги Европы против «Локомотива», сообщает официальный сайт организации. Таким образом, итог матча (1:1) останется в силе.

Турецкий клуб ранее подал протест из-за двух желтых карточек, показанных защитнику москвичей Дмитрию Живоглядову, после которых того не удалили с поля. «Галатасарай» требовал переиграть матч или присудить ему победу.

Матч «Галатасарай» — «Локомотив» могут переиграть? Почему не удален Живоглядов?