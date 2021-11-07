Семин — о протесте «Галатасарая»: «Переигровка матча — хороший вариант для «Локомотива»
Экс-тренер «Локомотива» Юрий Семин в разговоре «СЭ» отреагировал на протест турецкого «Галатасарая» после матча с московским клубом в 4-м туре группового этапа Лиги Европы (1:1).
Арбитр по ходу встречи показал две желтые карточки защитнику российской команды Дмитрию Живоглядову, но не удалил его с поля. Турецкий клуб требует либо назначить «Локомотиву» техническое поражение, либо провести переигровку матча.
«Переигровка матча — это хороший вариант для «Локомотива». Ничья никак не устраивает команду, необходимо побеждать. Если будет переигровка, то есть шанс изменить результат в свою пользу и продолжить борьбу за выход в плей-офф Лиги Европы. Будет ли она? Не знаю, это тонкости регламента», — сказал Семин в разговоре с корреспондентом «СЭ» Антоном Ивановым.
В третьем отборочном раунде Лиги чемпионов сезона 2001/2002 УЕФА принял протест «Тироля» на переигровку матча с «Локомотивом» из-за судейской ошибки.
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