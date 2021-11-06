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Судейство

Скандал в Лиге Европы: «Локо» грозит техническое поражение или переигровка с «Галатасараем». Все из-за судьи

Отдел футбола «СЭ»
Отдел футбола «СЭ»
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6 ноября, 23:30
«Галатасарай» — «Локомотив» — 1:1. Фото AFP «Галатасарай» — «Локомотив». Нарушение Живоглядова. «Галатасарай» — «Локомотив». Дмитрий Живоглядов.
«Галатасарай» — «Локомотив» — 1:1. Фото AFP
Теги:
Ждем решения УЕФА.

«Галатасарай» решил оспорить результат матча Лиги Европы с «Локомотивом» (1:1). Сегодня клуб выпустил официальное заявление.

«Наш клуб подал в УЕФА необходимое юридическое заявление о присуждении нам победы из-за ошибки в правилах в матче с «Локомотивом» или о переигровке матча, если наш запрос не будет принят», — говорится в сообщении «Галатасарая» в Twitter.

Поводом стали два эпизода на последних минутах, когда арбитр Сандро Шерер дважды показал желтую карточку Дмитрию Живоглядову, но не удалил игрока «Локомотива».

Что именно произошло в концовке матча в Стамбуле?

На 91-й минуте Живоглядов сфолил в центре поля и получил желтую карточку, которую судья показал ему «в спину».

«Галатасарай» — «Локомотив». Нарушение Живоглядова.
«Галатасарай» — «Локомотив». Нарушение Живоглядова.

Тут же у боковой линии началась массовая стычка игроков. Защитник «Локомотива» не был ее инициатором и участником — он подошел чуть позже. Выглядело так, что он попытался помочь погасить конфликт.

«Галатасарай» — «Локомотив». Дмитрий Живоглядов.
«Галатасарай» — «Локомотив». Дмитрий Живоглядов.

После этого швейцарский судья наказал предупреждениями двух основных участников стычки — Дмитрия Баринова и Мбая Дианя. А затем показал желтую карточку Живоглядову, который жестом и мимикой выразил недоумение таким решением.

Красной карточки не последовало. Либо Шерер забыл удалить игрока «Локо», либо просто продублировал решение, посчитав, что Дмитрий мог его не увидеть. Судя по тому, что в официальном протоколе матча у Живоглядова одна желтая карточка, показанная на 93-й минуте, последняя версия выглядит более логичной.

Ошибка Шерера в том, что он никак не объяснил основания для наказания. Достаточно было показать рукой, что карточка выносится за фол в центре поля, чтобы избежать недопонимания.

&laquo;Галатасарай&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Локомотив&raquo;&nbsp;&mdash; 1:1. «Галатасарай» — «Локомотив»: протест подан, но когда? Можно ли переиграть матч Лиги Европы

Возможна ли переигровка?

Это в первую очередь зависит от того, выполнил ли турецкий клуб требования дисциплинарного регламента УЕФА.

В соответствии с ним протест «должен быть направлен в контрольный, этический и дисциплинарный комитет УЕФА в письменной форме с указанием соответствующих оснований в течение 24 часов после окончания соответствующего матча». Кроме того, вместе с подачей протеста нужно произвести соответствующую выплату в 1 тысячу евро за его рассмотрение.

Если «Галатасарай» сделал это только сегодня, то есть намного позже указанного в регламенте срока, такой протест рассмотрен не будет.

&laquo;Галатасарай&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Локомотив&raquo;&nbsp;&mdash; 1:1. А если «Локомотиву» засчитают поражение или заставят переигрывать матч с «Галатасараем»? Расклады после скандала в Лиге Европы

Вторая переигровка за 20 лет?

«Локомотив» не впервые попадает в скандал из-за отсутствия красной карточки после двух желтых. В 2001 году такая история привела к переигровке с «Тиролем».

Оба матча 3-го отборочного раунда Лиги чемпионов завершились победой «Локо»: 3:1 дома, 1:0 в гостях. Но результат второй игры был аннулирован: арбитр Марио ван дер Энде показал желтую карточку Владимиру Маминову, которая предназначалась Руслану Пименову, для которого предупреждение стало бы вторым. В протоколе карточка тоже была записана на Маминова, но «Тироль» все равно подал протест, который удовлетворил УЕФА. Пименова дисквалифицировали, а на 8 сентября назначили переигровку.

Третий матч «Локо» с «Тиролем» стал одним из самых драматичных в еврокубковой истории наших клубов. Руслан Нигматуллин выдал серию могучих сейвов, а команда Юрия Семина уступила 0:1 — этого хватило, чтобы пробиться в групповой этап Лиги чемпионов.

— Никто не верил, что придется опять лететь в Инсбрук, — признался Семин. — Не было прежней легкости, многое не получалось из-за того, что шесть игроков приехали из сборных за день до вылета в Инсбрук в различном состоянии: одни дней десять не играли, оставаясь на скамейке запасных, другие, как, например, Измайлов, были выжаты как лимон. Результат в высшей степени справедлив.

Состоится ли переигровка (или техническое поражение) с «Галатасараем», зависит от решения УЕФА.

Галатасарай — Локомотив

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Спартак
Локомотив

Ф1 (0)

24%

1.67

Обе забьют - да

20%

1.80

X2

15%

1.66
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Манчестер Юнайтед 0
Манчестер Сити 2
Матч завершен

Обе забьют - да

27%

1.61

П2

23%

1.71

ИТБ1 (1.0)

16%

1.83
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Динамо 1
Краснодар 0
Матч завершен

П1

22%

2.70

X2

19%

1.50

ТБ 2.0

18%

1.43

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