4 ноября в 4-м туре Лиги Европы группы C сыграют «Лестер» и «Спартак». Матч пройдет в Лестере на стадионе «Кинг Пауэр» и начнется в 23.00. За трансляцией вы сможете наблюдать на сайте БЕТСИТИ.

«Лестер» — фаворит встречи, по мнению букмекерской компании БЕТСИТИ. Поставить на победу английской команды можно за 1.31, это около 74% вероятности. Ничья есть в линии за 5.80 (17%). Победа «Спартака» оценивается котировкой 9.90 (9%).

При ставке в 1000 рублей на победу «Спартака» потенциальная выплата составит 9900 рублей.

Ф1(-2) есть в линии за 2.46, а Ф2(+2) — за 1.55.

Ставку «Спартак» не проиграет" можно взять за 3.70.

Шансы «Спартака» забить больше одного мяча оцениваются коэффициентом 4.00.

Уверены, что «Лестер» сумеет отличиться больше двух раз в матче? ИТБ1 (2.5) доступна за 2.13.

Эксперты БЕТСИТИ считают счет 2:0 в основное время наиболее вероятным в матче: коэффициент — 7.10.