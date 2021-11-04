«Лестер» — «Спартак»: прогноз и ставки на матч Лиги Европы 4 ноября
4 ноября в 4-м туре Лиги Европы группы C сыграют «Лестер» и «Спартак». Матч пройдет в Лестере на стадионе «Кинг Пауэр» и начнется в 23.00. За трансляцией вы сможете наблюдать на сайте БЕТСИТИ.
«Лестер» — фаворит встречи, по мнению букмекерской компании БЕТСИТИ. Поставить на победу английской команды можно за 1.31, это около 74% вероятности. Ничья есть в линии за 5.80 (17%). Победа «Спартака» оценивается котировкой 9.90 (9%).
При ставке в 1000 рублей на победу «Спартака» потенциальная выплата составит 9900 рублей.
Ф1(-2) есть в линии за 2.46, а Ф2(+2) — за 1.55.
Ставку «Спартак» не проиграет" можно взять за 3.70.
Шансы «Спартака» забить больше одного мяча оцениваются коэффициентом 4.00.
Уверены, что «Лестер» сумеет отличиться больше двух раз в матче? ИТБ1 (2.5) доступна за 2.13.
Эксперты БЕТСИТИ считают счет 2:0 в основное время наиболее вероятным в матче: коэффициент — 7.10.
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