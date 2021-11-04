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«Лестер» — «Спартак»: прогноз и ставки на матч Лиги Европы 4 ноября

09:15
Николай Рассказов, Роман Зобнин, Руслан Литвинов и Джордан Ларссон. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Николай Рассказов, Роман Зобнин, Руслан Литвинов и Джордан Ларссон. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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4 ноября в 4-м туре Лиги Европы группы C сыграют «Лестер» и «Спартак». Матч пройдет в Лестере на стадионе «Кинг Пауэр» и начнется в 23.00. За трансляцией вы сможете наблюдать на сайте БЕТСИТИ.

Патсон Дака и&nbsp;Георгий Джикия (справа). «Спартак» снова зажжет с «Лестером», «Локомотив» без шансов в Турции. Прогнозы на матчи Лиги Европы

«Лестер» — фаворит встречи, по мнению букмекерской компании БЕТСИТИ. Поставить на победу английской команды можно за 1.31, это около 74% вероятности. Ничья есть в линии за 5.80 (17%). Победа «Спартака» оценивается котировкой 9.90 (9%).

При ставке в 1000 рублей на победу «Спартака» потенциальная выплата составит 9900 рублей.

Ф1(-2) есть в линии за 2.46, а Ф2(+2) — за 1.55.

Ставку «Спартак» не проиграет" можно взять за 3.70.

Шансы «Спартака» забить больше одного мяча оцениваются коэффициентом 4.00.

Уверены, что «Лестер» сумеет отличиться больше двух раз в матче? ИТБ1 (2.5) доступна за 2.13.

Эксперты БЕТСИТИ считают счет 2:0 в основное время наиболее вероятным в матче: коэффициент — 7.10.

Лестер — Спартак

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Егор Сергеев все материалы автора
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Материалы сюжета: Лига Европы 2021/22, 4 ноября, 4-й тур, групповой турнир, расписание и результаты матчей, новости и обзоры игр «Спартака» и «Локомотива»