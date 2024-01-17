Медведев напугал на старте Australian Open. Но против Руусувуори проблем возникнуть не должно
18 января в Мельбурне состоятся очередные матчи первого в сезоне турнира «Большого шлема» — Australian Open. Во втором круге первая ракетка России Даниил Медведев сыграет с финном Эмилем Руусувуори. Матч начнется не ранее 12.30 по московскому времени, на территории РФ легально он показан не будет. Счет личных встреч — 2:0 в пользу россиянина.
Аналитики букмекерской компании ФОНБЕТ убеждены, что Медведев легко шагнет в следующий раунд. На его победу в предстоящей встрече можно поставить с коэффициентом 1.08, что примерно 93% вероятности исхода. Успех его соперника котируется за 8.00 (7%).
Пари на то, что встреча завершится в трех сетах в пользу Даниила, предложено заключить за 1.85. Триумф Руусувуори хотя бы в одной партии идет за 1.95, в двух — за 4.00.
Можете выбрать один из множества вариантов для ставки на количество геймов в матче:
Выигрыш Медведева с разницей в восемь и больше геймов оценен в 1.93. Если же Руусувуори удастся проиграть не так крупно, сыграет коэффициент 1.87.
15 и более эйсов в матче предложены за 2.00, 14 и меньше — за 1.72.
Прогноз и ставка на матч Эмиль Руусувуори — Даниил Медведев
Медведев слегка напугал в первом круге, проиграв стартовый сет малоизвестному французу Теренсу Атману. Однако после этого Даниил набрал обороты и перемолол соперника, который отказался от продолжения борьбы в четвертом сете из-за судорог. Можно сказать, что первая партия была для россиянина разминочной, так как до этого он не провел в этом сезоне ни одного матча.
Стоит отметить, что игра прошла в не лучших для Медведева погодных условиях при высокой температуре. А вот встреча с Руусувуори состоится одним из последних запусков, когда солнечный пик пройдет, поэтому играть Даниилу будет значительно комфортнее. А значит, можно надеяться, что он с первых же геймов покажет свой теннис.
Финн — удобный соперник для первой ракетки России. Медведев легко обыграл его в обеих личных встречах в 2022-м и 2023-м, ни разу не отдав больше четырех геймов за сет.
Рекомендуемая ставка: Медведев выиграет меньше 19.5 гейма за 1.80.
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|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|18
|11
|5
|2
|28-14
|38
|
2
|Зенит
|18
|11
|3
|4
|35-17
|36
|
3
|Динамо
|18
|8
|8
|2
|29-22
|32
|
4
|Локомотив
|18
|8
|7
|3
|29-23
|31
|
5
|Спартак
|18
|9
|3
|6
|27-24
|30
|
6
|Кр. Советов
|18
|8
|5
|5
|36-27
|29
|
7
|Рубин
|18
|8
|4
|6
|17-21
|28
|
8
|ЦСКА
|18
|7
|7
|4
|31-24
|28
|
9
|Пари НН
|18
|7
|3
|8
|15-16
|24
|
10
|Ростов
|18
|5
|6
|7
|24-29
|21
|
11
|Факел
|18
|5
|6
|7
|15-19
|21
|
12
|Урал
|18
|5
|4
|9
|18-28
|19
|
13
|Ахмат
|18
|4
|5
|9
|18-23
|17
|
14
|Оренбург
|18
|3
|6
|9
|19-28
|15
|
15
|Балтика
|18
|3
|4
|11
|12-24
|13
|
16
|Сочи
|18
|3
|2
|13
|17-31
|11
|2.03
|00:00
|
Зенит – Спартак
|- : -
|2.03
|00:00
|
Ростов – Кр. Советов
|- : -
|2.03
|00:00
|
Краснодар – Рубин
|- : -
|2.03
|00:00
|
ЦСКА – Оренбург
|- : -
|2.03
|00:00
|
Динамо – Локомотив
|- : -
|2.03
|00:00
|
Ахмат – Урал
|- : -
|2.03
|00:00
|
Балтика – Сочи
|- : -
|2.03
|00:00
|
Пари НН – Факел
|- : -
|Г
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Матео Кассьерра
Зенит
|14
|
|
Бенхамин Гарре
Крылья Советов
|8
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|8
|П
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Максим Глушенков
Локомотив
|6
|
|
Александр Соболев
Спартак
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|15
|1
|3
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|15
|1
|5
|
|
Виктор Мелехин
Ростов
|16
|1
|5