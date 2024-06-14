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Сегодня, 16:15

Венгрия — Швейцария: «Красные крестоносцы» вошли в шестерку самых результативных сборных квалификации

Прогноз на матч чемпионата Европы Венгрия — Швейцария 15 июня 2024 года
Илья Потетюев
Корреспондент отдела ставок
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Гранит Джака (сборная Швейцарии).
Фото Getty Images

15 июня Германия и Шотландия посмотрят, как в борьбу вступят их соперники по группе А — Венгрия и Швейцария. Встреча первого тура Евро-2024 пройдет на стадионе «Рейн Энерги» в Кельне и начнется в 16.00 по московскому времени. Онлайн-платформа «Okko Спорт» покажет матч в прямом эфире.

Чемпионат Европы. Группа A
15 июн, 16:00. RheinEnergieStadion (Кельн)
Венгрия
Швейцария

Специалисты сомневаются в победе Венгрии: это событие представили с коэффициентом 3.50, что составляет около 29% вероятности. Поставить на выигрыш «Красных крестоносцев» можно за 2.30 (40%). Ничья доступна за 3.25 (31%).

Вариант «обе забьют» оценен за 1.97, обратный рынок — за 1.85.

Аналитики не ждут от матча высокой результативности: тотал больше 2.5 гола идет за 2.25, ТМ 2.5 — за 1.65.

В 2023 году мадьяры не потерпели ни одного поражения в официальных матчах. Если верите в продолжение серии — хватайте опцию 1Х за 1.65.

По мнению экспертов, наиболее возможный итог поединка — 0:0. На этот счет предложили котировку 6.50.

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Прогноз и ставка на матч Венгрия — Швейцария

В последний раз сборные встречались в отборе ЧМ-2018 — швейцарцы дважды победили венгров, а оба поединка выдались крайне зрелищными (3:2, 5:2). Многое указывает на то, что игра снова окажется богатой на взятия ворот. По итогам отборочной кампании «Красные крестоносцы» вошли в шестерку самых результативных сборных с 22 голами: столько же у Англии с Бельгией, больше них забили только Испания (25), Франция (29) и Португалия (36). Мадьяры за всю квалификацию ушли с поля без забитых мячей лишь раз — против Черногории (0:0). В остальных матчах они отличились как минимум дважды за 90 минут.

Рекомендуемая ставка: ТБ 2.5 за 2.25.

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Германия — Шотландия: где смотреть матч чемпионата Европы 14 июня 2024 года онлайн в прямом эфире
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 17 6 7 52-27 57
2
 Краснодар 30 16 8 6 45-29 56
3
 Динамо 30 16 8 6 53-39 56
4
 Локомотив 30 14 11 5 52-38 53
5
 Спартак 30 14 8 8 41-32 50
6
 ЦСКА 30 12 12 6 56-40 48
7
 Ростов 30 12 7 11 43-46 43
8
 Рубин 30 11 9 10 31-38 42
9
 Кр. Советов 30 11 8 11 46-44 41
10
 Ахмат 30 10 5 15 33-45 35
11
 Факел 30 7 11 12 22-31 32
12
 Оренбург 30 7 10 13 34-41 31
13
 Пари НН 30 8 6 16 29-51 30
14
 Урал 30 7 9 14 30-46 30
15
 Балтика 30 7 5 18 33-42 26
16
 Сочи 30 5 9 16 37-48 24
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30 тур
25.05 16:30
Зенит – Ростов
 2 : 1
25.05 16:30
Краснодар – Динамо
 1 : 0
25.05 16:30
Кр. Советов – Пари НН
 1 : 1
25.05 16:30
ЦСКА – Урал
 2 : 0
25.05 16:30
Рубин – Сочи
 1 : 1
25.05 16:30
Балтика – Локомотив
 1 : 3
25.05 16:30
Факел – Ахмат
 2 : 0
25.05 16:30
Оренбург – Спартак
 0 : 0
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ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 21
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 15
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 15
П
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 16
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 9
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 8
И К Ж
да Силва Виллиан Роша

да Силва Виллиан Роша

ЦСКА

 24 1 9
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 24 1 5
Кирилл Гоцук

Кирилл Гоцук

Пари Нижний Новгород

 25 1 4
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