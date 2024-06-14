15 июня Германия и Шотландия посмотрят, как в борьбу вступят их соперники по группе А — Венгрия и Швейцария. Встреча первого тура Евро-2024 пройдет на стадионе «Рейн Энерги» в Кельне и начнется в 16.00 по московскому времени. Онлайн-платформа «Okko Спорт» покажет матч в прямом эфире.

Специалисты сомневаются в победе Венгрии: это событие представили с коэффициентом 3.50, что составляет около 29% вероятности. Поставить на выигрыш «Красных крестоносцев» можно за 2.30 (40%). Ничья доступна за 3.25 (31%).

Вариант «обе забьют» оценен за 1.97, обратный рынок — за 1.85.

Аналитики не ждут от матча высокой результативности: тотал больше 2.5 гола идет за 2.25, ТМ 2.5 — за 1.65.

В 2023 году мадьяры не потерпели ни одного поражения в официальных матчах. Если верите в продолжение серии — хватайте опцию 1Х за 1.65.

По мнению экспертов, наиболее возможный итог поединка — 0:0. На этот счет предложили котировку 6.50.

Прогноз и ставка на матч Венгрия — Швейцария

В последний раз сборные встречались в отборе ЧМ-2018 — швейцарцы дважды победили венгров, а оба поединка выдались крайне зрелищными (3:2, 5:2). Многое указывает на то, что игра снова окажется богатой на взятия ворот. По итогам отборочной кампании «Красные крестоносцы» вошли в шестерку самых результативных сборных с 22 голами: столько же у Англии с Бельгией, больше них забили только Испания (25), Франция (29) и Португалия (36). Мадьяры за всю квалификацию ушли с поля без забитых мячей лишь раз — против Черногории (0:0). В остальных матчах они отличились как минимум дважды за 90 минут.

Рекомендуемая ставка: ТБ 2.5 за 2.25.