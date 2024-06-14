Сербия — Англия: Нагучев верит в Кейна и Беллингема

Известный комментатор и амбассадор FONBET Роман Нагучев дал прогноз на матч группового этапа Евро-2024. Сборные Сербии и Англии встретятся 16 июня в 22.00 по московскому времени.

В какой форме Сербия

«Белые орлы» отобрались на чемпионат Европы впервые за 24 года. Сербия активно прессингует и высоко обороняется, а в атаке рассчитывает на импровизацию капитана Душана Тадича, скорость Филипа Костича, мастерство Сергея Милинковича-Савича, а на острие выходит Душан Влахович или Александар Митрович.

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Перед Евро-2024 подопечные Драгана Стойковича выиграли у Кипра (1:0) и Швеции (3:0), но в этом году также уступили России (0:4) и Австрии (1:2). В квалификации сербы заняли второе место в группе G, пропустив вперед Венгрию, а в Германии от них ждут как минимум выхода из группы. К старту турнира вратарь Ваня Милинкович-Савич, защитник Срджан Бабич и опорник Неманья Гудель подойдут не в лучшей форме из-за недавних травм, но смогут сыграть в стартовом матче с Англией.

В какой форме Англия

«Львы» остановились в шаге от Кубка Европы три года назад на «Уэмбли» и нацелены на триумф в Германии. В бундеслиге прекрасный сезон провел Харри Кейн. Капитан сборной Англии забил 44 мяча за «Баварию», восемь в квалификации Евро и последний гол своей национальной команды в ворота Боснии и Герцеговины (3:0) в одном из недавних товарищеских матчей. Правда, в следующем вице-чемпионы Европы уступили Исландии (0:1) и таким образом выиграли только одну из пяти последних встреч. Подопечные Гарета Саутгейта вышли с первого места из отборочной группы С (шесть побед и две ничьих) и едут на финальный турнир в статусе одного из главных фаворитов.

Англичане предпочитают осторожный футбол на небольших скоростях, но выигрывают решающие матчи за счет индивидуального мастерства своих лидеров. Помимо Кейна, отличиться способен любой из атакующего трио Сака — Беллингем — Фоден или открытие прошлого сезона АПЛ Коул Палмер, вернувший «Челси» в еврокубки. Защитник «Манчестер Сити» Джон Стоунз пропустил предматчевую тренировку и может не сыграть в воскресной встрече.

Сербия — Англия: статистика личных встреч

Сербы ранее не встречались с Англией, но их предшественники (Сербия и Черногория) уступили в четырех последних очных встречах.

Прогноз Романа Нагучева на матч Сербия — Англия 16 июня

«Сборная Сербии перед стартом Евро нестабильно играла в обороне. Думаю, та же тенденция продолжится в финальном турнире. У Англии все в порядке с нападением, а еще с атмосферой в команде. Судя по всему, начнут они с победы. Предлагаю вариант, при котором англичане победят с общим тоталом больше 2.5 мяча», — считает Нагучев.

В букмекерской компании FONBET вариант «победа Англии и общий тотал больше 2,5 мяча» можно взять с коэффициентом 2.25.

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