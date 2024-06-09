Зверев слишком часто проигрывает своим нервам. То же самое случится в финале «Ролан Гаррос»
9 июня в Париже состоится финал «Ролан Гаррос», в котором немец Александр Зверев сразится с испанцем Карлосом Алькарасом. Игра начнется в 15.30 по московскому времени, в России она показана не будет. Счет личного противостояния — 5-4 в пользу теннисиста из Германии.
Правда, в предстоящем финале фаворитом считается Алькарас. На его успех можно поставить с коэффициентом 1.40, что примерно 71% вероятности исхода. Триумф Зверева котируется за 3.20 (29%).
Тотал больше 37.5 гейма предложено оформить за 1.75, ТМ 37.5 — за 2.08.
На то, что Алькарас выиграет с форой (-4.5), можно заключить пари за 1.97. Если взять Ф1(+4.5), то это можно сделать за 1.93.
Наиболее вероятный точный счет, по мнению экспертов, 3:0 в пользу Алькараса за 3.05. При этом их матч на «Ролан Гаррос» два года назад завершился победой Зверева 3:1.
Триумф Александра хотя бы в одной партии идет за 1.38, минимум в двух — за 2.05.
На то, что в матче будет тай-брейк, неплохой коэффициент 1.55.
Прогноз и ставка на матч Александр Зверев — Карлос Алькарас
Зверев во второй раз в карьере добрался до финала «Шлема», но если в 2020-м на US Open ему противостоял Тим, то сейчас это будет Алькарас на его любимом покрытии. Испанец по ходу турнира прошел нескольких очень серьезных соперников — Корду, Оже-Альяссима, Циципаса и новую первую ракетку мира Синнера. Саша тоже преодолел непростой путь — выбил из турнира Надаля, Руне, де Минаура и Рууда. Что интересно, никто из них не оказал немцу такого ожесточенного сопротивления, как Грикспур — голландец вел с двумя брейками в решающем сете, но все равно уступил.
Мне кажется, что решающий матч пройдет под диктовку Алькараса. Он психологически намного более стойкий по сравнению с Сашей, который часто проигрывает своим нервам. Плюс у немца не слишком хорошо получается играть с соперниками из топ-10 на «Шлемах», а Карлос — один из самых ярких представителей вершины рейтинга. На любимом грунте у испанца есть отличные шансы наконец взять крупнейший титул, в двух шагах от которого он остановился в прошлом году.
Рекомендуемая ставка: победа Алькараса с форой (-1.5) сета за 1.75.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|30
|17
|6
|7
|52-27
|57
|
2
|Краснодар
|30
|16
|8
|6
|45-29
|56
|
3
|Динамо
|30
|16
|8
|6
|53-39
|56
|
4
|Локомотив
|30
|14
|11
|5
|52-38
|53
|
5
|Спартак
|30
|14
|8
|8
|41-32
|50
|
6
|ЦСКА
|30
|12
|12
|6
|56-40
|48
|
7
|Ростов
|30
|12
|7
|11
|43-46
|43
|
8
|Рубин
|30
|11
|9
|10
|31-38
|42
|
9
|Кр. Советов
|30
|11
|8
|11
|46-44
|41
|
10
|Ахмат
|30
|10
|5
|15
|33-45
|35
|
11
|Факел
|30
|7
|11
|12
|22-31
|32
|
12
|Оренбург
|30
|7
|10
|13
|34-41
|31
|
13
|Пари НН
|30
|8
|6
|16
|29-51
|30
|
14
|Урал
|30
|7
|9
|14
|30-46
|30
|
15
|Балтика
|30
|7
|5
|18
|33-42
|26
|
16
|Сочи
|30
|5
|9
|16
|37-48
|24
|25.05
|16:30
|
Зенит – Ростов
|2 : 1
|25.05
|16:30
|
Краснодар – Динамо
|1 : 0
|25.05
|16:30
|
Кр. Советов – Пари НН
|1 : 1
|25.05
|16:30
|
ЦСКА – Урал
|2 : 0
|25.05
|16:30
|
Рубин – Сочи
|1 : 1
|25.05
|16:30
|
Балтика – Локомотив
|1 : 3
|25.05
|16:30
|
Факел – Ахмат
|2 : 0
|25.05
|16:30
|
Оренбург – Спартак
|0 : 0
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|21
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|15
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|15
|П
|
|
Максим Глушенков
Локомотив
|16
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|9
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|8
|И
|К
|Ж
|
|
да Силва Виллиан Роша
ЦСКА
|24
|1
|9
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|24
|1
|5
|
|
Кирилл Гоцук
Пари Нижний Новгород
|25
|1
|4