15 июня в первом туре чемпионата Европы-2024 сыграют соперники по группе А — Венгрия и Швейцария. Также в этом квартете выступают сборные Германии и Шотландии. Поединок состоится в Кельне на стадионе «Рейн Энерги». Стартовый свисток прозвучит в 16.00 по московскому времени. Прямую трансляцию матча проведет онлайн-платформа «Okko Спорт».

Аналитики ожидают победы швейцарцев: поставить на номинальных гостей можно с коэффициентом 2.30, это около 40% вероятности. Выигрыш команды Марко Росси идет за 3.50 (29%). Ничья — за 3.25 (31%).

Также в линии доступны рынки на успех с учетом форы: Ф1(0) — за 2.50, Ф2(0) — за 1.55.

Тотал больше 2.5 мяча оценили в 2.25, ТМ 2.5 — за 1.65. На «обе забьют» предложили котировку 1.97, на обратный вариант — 1.85.

На групповом этапе прошлого Евро венгры стартовали с сухого поражения от Португалии (0:3). Если считаете, что мадьяры снова не отличатся в первом туре, хватайте соответствующую опцию за 2.50.

В последний раз сборные встречались в отборе ЧМ-2018 — «Красные крестоносцы» дважды не пожалели соперника (3:2, 5:2). Индивидуальный тотал швейцарцев больше 1.5 гола дали за 2.40.

Три самых вероятных итога поединка, по версии экспертов, указывают на ничью или успех парней Мурата Якина: