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Венгрия — Швейцария: где смотреть матч чемпионата Европы 15 июня 2024 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча чемпионата Европы Венгрия — Швейцария 15 июня 2024 года
Илья Потетюев
Корреспондент отдела ставок
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Сборная Венгрии.
Фото Getty Images

15 июня в первом туре чемпионата Европы-2024 сыграют соперники по группе А — Венгрия и Швейцария. Также в этом квартете выступают сборные Германии и Шотландии. Поединок состоится в Кельне на стадионе «Рейн Энерги». Стартовый свисток прозвучит в 16.00 по московскому времени. Прямую трансляцию матча проведет онлайн-платформа «Okko Спорт».

Чемпионат Европы. Группа A
15 июн, 16:00. RheinEnergieStadion (Кельн)
Венгрия
Швейцария

Аналитики ожидают победы швейцарцев: поставить на номинальных гостей можно с коэффициентом 2.30, это около 40% вероятности. Выигрыш команды Марко Росси идет за 3.50 (29%). Ничья — за 3.25 (31%).

Также в линии доступны рынки на успех с учетом форы: Ф1(0) — за 2.50, Ф2(0) — за 1.55.

Тотал больше 2.5 мяча оценили в 2.25, ТМ 2.5 — за 1.65. На «обе забьют» предложили котировку 1.97, на обратный вариант — 1.85.

На групповом этапе прошлого Евро венгры стартовали с сухого поражения от Португалии (0:3). Если считаете, что мадьяры снова не отличатся в первом туре, хватайте соответствующую опцию за 2.50.

Лучано Спаллетти (сборная Италии). Анчелотти не верит, что Италия защитит титул на Евро-2024. Спаллетти будет непросто опровергнуть слова Папы Карло

В последний раз сборные встречались в отборе ЧМ-2018 — «Красные крестоносцы» дважды не пожалели соперника (3:2, 5:2). Индивидуальный тотал швейцарцев больше 1.5 гола дали за 2.40.

Три самых вероятных итога поединка, по версии экспертов, указывают на ничью или успех парней Мурата Якина:

  • 0:0 — за 6.50;
  • 1:1 или 1:0 — за 7.00.
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Сборная Швейцарии по футболу
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 17 6 7 52-27 57
2
 Краснодар 30 16 8 6 45-29 56
3
 Динамо 30 16 8 6 53-39 56
4
 Локомотив 30 14 11 5 52-38 53
5
 Спартак 30 14 8 8 41-32 50
6
 ЦСКА 30 12 12 6 56-40 48
7
 Ростов 30 12 7 11 43-46 43
8
 Рубин 30 11 9 10 31-38 42
9
 Кр. Советов 30 11 8 11 46-44 41
10
 Ахмат 30 10 5 15 33-45 35
11
 Факел 30 7 11 12 22-31 32
12
 Оренбург 30 7 10 13 34-41 31
13
 Пари НН 30 8 6 16 29-51 30
14
 Урал 30 7 9 14 30-46 30
15
 Балтика 30 7 5 18 33-42 26
16
 Сочи 30 5 9 16 37-48 24
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30 тур
25.05 16:30
Зенит – Ростов
 2 : 1
25.05 16:30
Краснодар – Динамо
 1 : 0
25.05 16:30
Кр. Советов – Пари НН
 1 : 1
25.05 16:30
ЦСКА – Урал
 2 : 0
25.05 16:30
Рубин – Сочи
 1 : 1
25.05 16:30
Балтика – Локомотив
 1 : 3
25.05 16:30
Факел – Ахмат
 2 : 0
25.05 16:30
Оренбург – Спартак
 0 : 0
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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 21
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 15
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 15
П
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 16
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 9
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 8
И К Ж
да Силва Виллиан Роша

да Силва Виллиан Роша

ЦСКА

 24 1 9
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 24 1 5
Кирилл Гоцук

Кирилл Гоцук

Пари Нижний Новгород

 25 1 4
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