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Сегодня, 11:15

Молдавия — Украина: хозяева могут удивить участника Евро

Прогноз на товарищеский матч Молдавия — Украина 11 июня 2024 года
Артемий Кутейников
Корреспондент отдела ставок
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Игроки сборной Молдавии.
Фото Официальный сайт сборной Молдавии

11 июня пройдет товарищеский матч между сборными Молдавии и Украины. Команды встретятся на стадионе «Зимбру» в Кишиневе, начало игры запланировано на 19.00 по московскому времени. В России не будет официальной трансляции встречи.

Товарищеские матчи.
11 июн, 19:00. ()
Молдавия
Украина

По мнению букмекеров, гости — серьезные фавориты: поставить на них можно с коэффициентом 1.45, что составляет приблизительно 67% вероятности. Успех молдаван дан за 8.40 (11%) — это наименее ожидаемый исход поединка. Котировка на «мирный» результат — 4.30 (22%).

Рынок на непоражение хозяев доступен за 2.84.

Три наиболее вероятных, по мнению аналитиков, результата встречи подчеркивают превосходство сборной Украины:

• 2:0 — за 5.60;

• 1:0 — за 5.80;

• 1:1 — за 7.00.

Тотал больше 2.5 гола идет за 1.84, ТМ 2.5 — за 1.96.

Вероятность увидеть обмен результативными ударами оценена в 2.01, опция «обе забьют — нет» дана за 1.77.

Станислав Черчесов. Черчесов принял сборную Казахстана, но июньские товарняки смотрит со стороны. Осталась одна игра — с Азербайджаном

Прогноз и ставка на матч Молдавия — Украина

Гости выглядят явными фаворитами: по данным сайта Transfermarkt, их состав оценивается в 26 раз дороже (349 миллионов евро против 14,45). При этом встречи с командами подобного уровня не всегда заканчивались для молдаван поражениями: в квалификации Евро-2024 они дома сдержали Чехию (0:0), Польшу (3:2) и Албанию (1:1). А в предыдущих 10 поединках во всех турнирах у сборной всего два поражения. Украина же в июне не блещет результатами: если ничья с Германией (0:0) — это успех, то поражение от Польши (1:3) явно расстраивает.

Рекомендуемая ставка: Молдавия не проиграет за 2.84.

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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 17 6 7 52-27 57
2
 Краснодар 30 16 8 6 45-29 56
3
 Динамо 30 16 8 6 53-39 56
4
 Локомотив 30 14 11 5 52-38 53
5
 Спартак 30 14 8 8 41-32 50
6
 ЦСКА 30 12 12 6 56-40 48
7
 Ростов 30 12 7 11 43-46 43
8
 Рубин 30 11 9 10 31-38 42
9
 Кр. Советов 30 11 8 11 46-44 41
10
 Ахмат 30 10 5 15 33-45 35
11
 Факел 30 7 11 12 22-31 32
12
 Оренбург 30 7 10 13 34-41 31
13
 Пари НН 30 8 6 16 29-51 30
14
 Урал 30 7 9 14 30-46 30
15
 Балтика 30 7 5 18 33-42 26
16
 Сочи 30 5 9 16 37-48 24
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25.05 16:30
Зенит – Ростов
 2 : 1
25.05 16:30
Краснодар – Динамо
 1 : 0
25.05 16:30
Кр. Советов – Пари НН
 1 : 1
25.05 16:30
ЦСКА – Урал
 2 : 0
25.05 16:30
Рубин – Сочи
 1 : 1
25.05 16:30
Балтика – Локомотив
 1 : 3
25.05 16:30
Факел – Ахмат
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Константин Тюкавин

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Локомотив

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Динамо

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Маркус Вендел

Зенит

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ЦСКА

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