11 июня пройдет товарищеский матч между сборными Молдавии и Украины. Команды встретятся на стадионе «Зимбру» в Кишиневе, начало игры запланировано на 19.00 по московскому времени. В России не будет официальной трансляции встречи.

По мнению букмекеров, гости — серьезные фавориты: поставить на них можно с коэффициентом 1.45, что составляет приблизительно 67% вероятности. Успех молдаван дан за 8.40 (11%) — это наименее ожидаемый исход поединка. Котировка на «мирный» результат — 4.30 (22%).

Рынок на непоражение хозяев доступен за 2.84.

Три наиболее вероятных, по мнению аналитиков, результата встречи подчеркивают превосходство сборной Украины:

• 2:0 — за 5.60;

• 1:0 — за 5.80;

• 1:1 — за 7.00.

Тотал больше 2.5 гола идет за 1.84, ТМ 2.5 — за 1.96.

Вероятность увидеть обмен результативными ударами оценена в 2.01, опция «обе забьют — нет» дана за 1.77.

Прогноз и ставка на матч Молдавия — Украина

Гости выглядят явными фаворитами: по данным сайта Transfermarkt, их состав оценивается в 26 раз дороже (349 миллионов евро против 14,45). При этом встречи с командами подобного уровня не всегда заканчивались для молдаван поражениями: в квалификации Евро-2024 они дома сдержали Чехию (0:0), Польшу (3:2) и Албанию (1:1). А в предыдущих 10 поединках во всех турнирах у сборной всего два поражения. Украина же в июне не блещет результатами: если ничья с Германией (0:0) — это успех, то поражение от Польши (1:3) явно расстраивает.

Рекомендуемая ставка: Молдавия не проиграет за 2.84.