Прогнозы на спорт
Новости
Главная
Прогнозы на спорт

Прогнозы на спорт

Сегодня, 08:15

Англия — Исландия: прогноз на товарищеский матч 7 июня 2024 года

Прогноз на товарищеский матч Англия — Исландия 7 июня 2024 года
Артемий Кутейников
Корреспондент отдела ставок
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Джуд Беллингем и Айван Тони (сборная Англии).
Фото Global Look Press

7 июня Англия проведет заключительный товарищеский матч перед чемпионатом Европы. Команда Гарета Саутгейта встретится с Исландией на лондонском стадионе «Уэмбли». Стартовый свисток арбитра Давиде Масса из Италии прозвучит в 21.45 по московскому времени. Прямую трансляцию покажет онлайн-платформа «Okko Спорт».

Товарищеские матчи.
07 июн, 21:45. Wembley (Лондон)
Англия
Исландия

Букмекеры не сомневаются в победе «Трех львов»: поставить на них можно с коэффициентом 1.13, что приблизительно 88% вероятности. Выигрыш исландцев оценен огромными 22.0 (3%), даже «мирный» результат предложен с гораздо меньшей котировкой 9.40 (9%).

Аналитики не видят у гостей шансов даже избежать поражения. Рынок на то, что они не проиграют, доступен за 6.59.

Три наиболее возможных, по мнению экспертов, результата поединка отражают подавляющее превосходство Англии:

• 2:0 и 3:0 — за 5.60;

• 4:0 — за 7.20.

Тотал больше 3.5 гола дан за 1.97, ТМ 3.5 — за 1.83.

Рынок на обмен забитыми мячами предложен с котировкой 2.23, обратная опция идет за 1.60.

Антон Миранчук (сборная России). В 2024-м белорусы еще не забивали. Сборная России едет в Минск, чтобы продлить эту серию

Прогноз и ставка на матч Англия — Исландия

Предстоящий матч — важнейший для «Трех львов»: по его итогам тренерский штаб определит окончательный состав для поездки в Германию. Это однозначно вызов для игроков максимально проявить себя, к тому же соперник явно уступает уровнем. Последняя встреча команд, в Лиге наций-2020, закончилась разгромной победой англичан (4:0). Вероятно, что-то похожее произойдет и в предстоящем поединке. Тем более 3 июня Англия размазала Боснию в товарищеском матче (3:0).

Рекомендуемая ставка: Ф1(-2.5) за 1.99.

0
Читайте также
Замглавы МИД КНР заявил о готовности Пекина развивать отношения с Украиной
900 матчей в НХЛ, 8 лет скитаний и рецепт по устранению Макдэвида. Дмитрий Куликов – незаметный русский герой «Флориды»
Более 90 человек пострадали в результате ДТП с трамваями в Кемерово
Путин заявил о потере ВСУ примерно 50 тыс. человек в месяц
Популярное видео
Где продолжит карьеру Радулов?
Кагарлицкий и Абрамов переходят в «Торпедо»
Дроздов обменян из «Салавата» в ЦСКА, Лайпсик в «Автомобилисте»
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Суперниндзя Дети Сезон 1 Выпуск 5
«Балтика» — «Зенит»: суперфинал Кубка России, видеообзор матча
Заводила Гребенкин, фаер-шоу фанатов, кубок на ММК: парад «Магнитки»
«Флорида» — «Рейнджерс»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Аль-Хиляль» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
«Даллас» — «Эдмонтон»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Генменеджер «Авангарда» Курьянов решил снова стать тренером
«Рейнджерс» — «Флорида»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Спартак» усилился словацким легионером, Третьяк — в «Ладе»
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
Ткачев собрался в НХЛ, Шипачев vs «Ак Барс», трансферы СКА
История Юрова: от Челябинска — к Кубку Гагарина
Владимир Ткачев может покинуть «Авангард»
«Флорида» — «Рейнджерс»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
Голдобин продолжит карьеру в «Спартаке»
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Аль-Наср» — «Аль-Иттихад»: видеообзор матча
Суперниндзя. Дети | Сезон 1 | Выпуск 4
«Флорида» — «Рейнджерс»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Севилья» — «Барселона»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
Швейцария — Чехия: финал чемпионата мира, видеообзор матча
Швеция — Канада: матч за 3-е место чемпионата мира, видеообзор
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Белоруссия — Россия: прогноз на товарищеский матч 7 июня 2024 года
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 17 6 7 52-27 57
2
 Краснодар 30 16 8 6 45-29 56
3
 Динамо 30 16 8 6 53-39 56
4
 Локомотив 30 14 11 5 52-38 53
5
 Спартак 30 14 8 8 41-32 50
6
 ЦСКА 30 12 12 6 56-40 48
7
 Ростов 30 12 7 11 43-46 43
8
 Рубин 30 11 9 10 31-38 42
9
 Кр. Советов 30 11 8 11 46-44 41
10
 Ахмат 30 10 5 15 33-45 35
11
 Факел 30 7 11 12 22-31 32
12
 Оренбург 30 7 10 13 34-41 31
13
 Пари НН 30 8 6 16 29-51 30
14
 Урал 30 7 9 14 30-46 30
15
 Балтика 30 7 5 18 33-42 26
16
 Сочи 30 5 9 16 37-48 24
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
25.05 16:30
Зенит – Ростов
 2 : 1
25.05 16:30
Краснодар – Динамо
 1 : 0
25.05 16:30
Кр. Советов – Пари НН
 1 : 1
25.05 16:30
ЦСКА – Урал
 2 : 0
25.05 16:30
Рубин – Сочи
 1 : 1
25.05 16:30
Балтика – Локомотив
 1 : 3
25.05 16:30
Факел – Ахмат
 2 : 0
25.05 16:30
Оренбург – Спартак
 0 : 0
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 21
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 15
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 15
П
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 16
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 9
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 8
И К Ж
да Силва Виллиан Роша

да Силва Виллиан Роша

ЦСКА

 24 1 9
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 24 1 5
Кирилл Гоцук

Кирилл Гоцук

Пари Нижний Новгород

 25 1 4
Вся статистика

Придумай мем

Откройте глаза на свое будущее

Новости
RSS RSS
Все новости