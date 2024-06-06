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Иордания — Таджикистан: хозяева могут отцепить «персидских львов» от выхода в третий раунд отбора ЧМ-2026

Прогноз на матч квалификации ЧМ-2026 Иордания — Таджикистан 6 июня 2024 года
Илья Потетюев
Корреспондент отдела ставок
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Иордания — Таджикистан.
Фото Getty Images

6 июня сборные Иордании и Таджикистана встретятся в пятом туре квалификации чемпионата мира-2026. Поединок состоится на Международном стадионе Аммана и стартует в 20:30 по московскому времени. Легальной трансляции матча в России не будет.

ЧМ. Отборочный турнир. Азия. 2-й раунд. Группа G
06 июн, 20:30. ()
Иордания
Таджикистан

По мнению аналитиков, у хозяев больше шансов на три очка: поставить на успех Иордании можно с коэффициентом 1.60, это около 58% вероятности. Победу «персидских львов» предложили с котировкой 5.70 (17%). Ничья доступна за 3.90 (25%).

В первом туре соперники разошлись миром (1:1). Верите, что Таджикистан снова не уступит? Это событие идет за 2.35.

Тотал больше 2.5 мяча дали за 1.82, ТМ 2.5 — за 1.98. Вариант «обе забьют» оценен за 1.83, обратный рынок — за 1.97.

Триумф команды Хуссейна Аммуты с форой (-1) ждет вас за 2.00, Ф2(+1) выставили за 1.80.

Антон Миранчук (сборная России). В 2024-м белорусы еще не забивали. Сборная России едет в Минск, чтобы продлить эту серию

Прогноз и ставка на матч Иордания — Таджикистан

«Персидские львы» в непростой ситуации: чтобы сохранить шансы на выход из группы, необходимо во что бы то ни стало набрать очки на Международном стадионе Аммана. В случае победы иорданцы гарантируют себе путевку в третий раунд квалификации. Учитывая, какая цена стоит на кону, вспышки результативности ждать не стоит. Тем более что последние поединки соперников получились упорными: четыре месяца назад коллектив Хуссейна Аммуты выиграл с минимальным счетом (1:0) в четвертьфинале Кубка Азии. А в ноябре команды встретились в Душанбе в первом туре отбора ЧМ-2026 и разошлись миром (1:1).

Рекомендуемая ставка: ТМ 2.5 за 1.85.

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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 17 6 7 52-27 57
2
 Краснодар 30 16 8 6 45-29 56
3
 Динамо 30 16 8 6 53-39 56
4
 Локомотив 30 14 11 5 52-38 53
5
 Спартак 30 14 8 8 41-32 50
6
 ЦСКА 30 12 12 6 56-40 48
7
 Ростов 30 12 7 11 43-46 43
8
 Рубин 30 11 9 10 31-38 42
9
 Кр. Советов 30 11 8 11 46-44 41
10
 Ахмат 30 10 5 15 33-45 35
11
 Факел 30 7 11 12 22-31 32
12
 Оренбург 30 7 10 13 34-41 31
13
 Пари НН 30 8 6 16 29-51 30
14
 Урал 30 7 9 14 30-46 30
15
 Балтика 30 7 5 18 33-42 26
16
 Сочи 30 5 9 16 37-48 24
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