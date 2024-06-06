Месяц назад Мирра расправилась с Паолини в Мадриде. Теперь ставки намного выше

6 июня состоится полуфинал «Ролан Гаррос», в котором 17-летняя российская звездочка Мирра Андреева встретится с итальянкой Ясмин Паолини. Игра начнется не ранее 18.00 по московскому времени, в России она показана не будет. Счет личного противостояния в пользу россиянки — 1-0.

Аналитики букмекерских компаний считают Мирру фаворитом полуфинала. На ее победу и проход в дебютный финал «Большого шлема» можно поставить с коэффициентом 1.70, что составляет примерно 59% вероятности исхода. Успех Паолини котируется за 2.25 (41%).

Тотал больше 20.5 гейма предложен за 1.63, ТМ 20.5 — за 2.13. В прошлом матче девушки разыграли 23 гейма.

Победу Паолини с форой (+2.5) можно взять за 1.77, триумф Мирры с разницей в три и более гейма — за 1.93.

Наиболее вероятный точный счет, по мнению экспертов, — 2:0 в пользу россиянки за 2.60.

Если теннисистки доберутся до тай-брейка, сыграет пари за 2.85. Если этого не случится, то пройдет ставка за 1.37.

Прогноз и ставка на матч Ясмин Паолини — Мирра Андреева

Вряд ли кто-то мог предположить перед четвертьфиналами, что в нижней половине сетки сформируется именно такая полуфинальная пара. Большинство ждало битву Рыбакиной против Соболенко, но обе фаворитки сенсационно уступили, причем невозможно оценить, чье поражение оказалось наиболее непредсказуемым.

Андреева по ходу турнира одержала как минимум две серьезные победы, и обе над белорусками — Азаренко и Соболенко. И ту, и другую россиянка прошла в трех сетах, а с Бектас, Стирнс и Грачевой почти не испытала проблем. Паолини провела трехсетовики в трех последних играх с Андрееску, Аванесян и Рыбакиной и только в первых раундах не оставила шансов соперницам — Сэвилл с Баптист.

Для Мирры и Ясмин этот полуфинал — наивысшее достижение на ТБШ. Обе наверняка будут нервничать, поэтому не факт, что мы увидим изящный и яркий теннис. Однако их встреча чуть более месяца назад подсказывает, что в большей степени болельщики могут рассчитывать на победу россиянки, которая тогда оказалась сильнее в двух сетах. Учитывая, что Андреева, в отличие от итальянки, мудро отказалась от игры в паре и сохранила больше сил, она и должна стать финалисткой.

Рекомендуемая ставка: победа Мирры за 1.70.