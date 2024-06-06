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Сегодня, 12:05

Месяц назад Мирра расправилась с Паолини в Мадриде. Теперь ставки намного выше

Прогноз на матч «Ролан Гаррос» Ясмин Паолини — Мирра Андреева 6 июня 2024 года
Евгений Коростелев
Шеф отдела ставок
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Мирра Андреева.
Фото Getty Images

6 июня состоится полуфинал «Ролан Гаррос», в котором 17-летняя российская звездочка Мирра Андреева встретится с итальянкой Ясмин Паолини. Игра начнется не ранее 18.00 по московскому времени, в России она показана не будет. Счет личного противостояния в пользу россиянки — 1-0.

Аналитики букмекерских компаний считают Мирру фаворитом полуфинала. На ее победу и проход в дебютный финал «Большого шлема» можно поставить с коэффициентом 1.70, что составляет примерно 59% вероятности исхода. Успех Паолини котируется за 2.25 (41%).

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Тотал больше 20.5 гейма предложен за 1.63, ТМ 20.5 — за 2.13. В прошлом матче девушки разыграли 23 гейма.

Победу Паолини с форой (+2.5) можно взять за 1.77, триумф Мирры с разницей в три и более гейма — за 1.93.

Наиболее вероятный точный счет, по мнению экспертов, — 2:0 в пользу россиянки за 2.60.

Если теннисистки доберутся до тай-брейка, сыграет пари за 2.85. Если этого не случится, то пройдет ставка за 1.37.

Прогноз и ставка на матч Ясмин Паолини — Мирра Андреева

Вряд ли кто-то мог предположить перед четвертьфиналами, что в нижней половине сетки сформируется именно такая полуфинальная пара. Большинство ждало битву Рыбакиной против Соболенко, но обе фаворитки сенсационно уступили, причем невозможно оценить, чье поражение оказалось наиболее непредсказуемым.

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Андреева по ходу турнира одержала как минимум две серьезные победы, и обе над белорусками — Азаренко и Соболенко. И ту, и другую россиянка прошла в трех сетах, а с Бектас, Стирнс и Грачевой почти не испытала проблем. Паолини провела трехсетовики в трех последних играх с Андрееску, Аванесян и Рыбакиной и только в первых раундах не оставила шансов соперницам — Сэвилл с Баптист.

Для Мирры и Ясмин этот полуфинал — наивысшее достижение на ТБШ. Обе наверняка будут нервничать, поэтому не факт, что мы увидим изящный и яркий теннис. Однако их встреча чуть более месяца назад подсказывает, что в большей степени болельщики могут рассчитывать на победу россиянки, которая тогда оказалась сильнее в двух сетах. Учитывая, что Андреева, в отличие от итальянки, мудро отказалась от игры в паре и сохранила больше сил, она и должна стать финалисткой.

Рекомендуемая ставка: победа Мирры за 1.70.

Теннис
Прогнозы на спорт
Ролан Гаррос
Мирра Андреева
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 17 6 7 52-27 57
2
 Краснодар 30 16 8 6 45-29 56
3
 Динамо 30 16 8 6 53-39 56
4
 Локомотив 30 14 11 5 52-38 53
5
 Спартак 30 14 8 8 41-32 50
6
 ЦСКА 30 12 12 6 56-40 48
7
 Ростов 30 12 7 11 43-46 43
8
 Рубин 30 11 9 10 31-38 42
9
 Кр. Советов 30 11 8 11 46-44 41
10
 Ахмат 30 10 5 15 33-45 35
11
 Факел 30 7 11 12 22-31 32
12
 Оренбург 30 7 10 13 34-41 31
13
 Пари НН 30 8 6 16 29-51 30
14
 Урал 30 7 9 14 30-46 30
15
 Балтика 30 7 5 18 33-42 26
16
 Сочи 30 5 9 16 37-48 24
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25.05 16:30
Зенит – Ростов
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Краснодар – Динамо
 1 : 0
25.05 16:30
Кр. Советов – Пари НН
 1 : 1
25.05 16:30
ЦСКА – Урал
 2 : 0
25.05 16:30
Рубин – Сочи
 1 : 1
25.05 16:30
Балтика – Локомотив
 1 : 3
25.05 16:30
Факел – Ахмат
 2 : 0
25.05 16:30
Оренбург – Спартак
 0 : 0
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Максим Глушенков

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