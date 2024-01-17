«Осасуна» — «Реал Сосьедад»: прогноз на матч Кубка Испании 17 января 2024 года
17 января «Осасуна» примет «Реал Сосьедад» в 1/8 финала Кубка Испании. Встреча состоится в 23.00 по московскому времени на арене «Эль-Садар». Прямую трансляцию покажут телеканал «Матч! Футбол 2» и сайт matchtv.ru. Старт эфира в 22.55 мск.
Аналитики считают, что команда Арсена Захаряна разберется с соперником. На победу бело-голубых в основное время можно поставить с коэффициентом 2.40, вероятность такого исхода — примерно 59%. Ничья по итогам 90 минут идет за 3.10 (24%), триумф хозяев — за близкие 3.15 (17%).
«Реал Сосьедад» не проиграл в шести из восьми последних встреч против «Осасуны». На выход парней из Сан-Себастьяна в четвертьфинал можно сыграть за 1.72, на успех памплонцев — за 2.13.
Тотал больше 2.5 гола идет за 2.50, ТМ 2.5 — за 1.53.
Опция «обе забьют» оценена в 2.10, обратный рынок дан за 1.75.
Наиболее вероятный счет в основное время — 0:0. Аналитики предложили на него котировку 6.00.
Прогноз и ставка на матч «Осасуна» — «Реал Сосьедад»
За 11 прошлых матчей во всех турнирах «Осасуна» выиграла всего один раз и уступила в пяти встречах. А в семи поединках с участием красных лишь раз было забито больше двух мячей. При этом обмен голами зафиксирован один раз за последние пять выступлений памплонцев.
У сан-себастьянцев похожая статистика: не больше пары результативных выстрелов зафиксировано в восьми из 10 недавних разборок. При этом в четырех из них вообще никто не забил. Но до последнего тура ла лиги (проигранного «Атлетику — 1:2) команда Захаряна шла на 12-матчевой серии без поражений (по шесть побед и ничьих).
Рекомендуемая ставка: ТМ 2.5 за 1.53.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|18
|11
|5
|2
|28-14
|38
|
2
|Зенит
|18
|11
|3
|4
|35-17
|36
|
3
|Динамо
|18
|8
|8
|2
|29-22
|32
|
4
|Локомотив
|18
|8
|7
|3
|29-23
|31
|
5
|Спартак
|18
|9
|3
|6
|27-24
|30
|
6
|Кр. Советов
|18
|8
|5
|5
|36-27
|29
|
7
|Рубин
|18
|8
|4
|6
|17-21
|28
|
8
|ЦСКА
|18
|7
|7
|4
|31-24
|28
|
9
|Пари НН
|18
|7
|3
|8
|15-16
|24
|
10
|Ростов
|18
|5
|6
|7
|24-29
|21
|
11
|Факел
|18
|5
|6
|7
|15-19
|21
|
12
|Урал
|18
|5
|4
|9
|18-28
|19
|
13
|Ахмат
|18
|4
|5
|9
|18-23
|17
|
14
|Оренбург
|18
|3
|6
|9
|19-28
|15
|
15
|Балтика
|18
|3
|4
|11
|12-24
|13
|
16
|Сочи
|18
|3
|2
|13
|17-31
|11
|2.03
|00:00
|
Зенит – Спартак
|- : -
|2.03
|00:00
|
Ростов – Кр. Советов
|- : -
|2.03
|00:00
|
Краснодар – Рубин
|- : -
|2.03
|00:00
|
ЦСКА – Оренбург
|- : -
|2.03
|00:00
|
Динамо – Локомотив
|- : -
|2.03
|00:00
|
Ахмат – Урал
|- : -
|2.03
|00:00
|
Балтика – Сочи
|- : -
|2.03
|00:00
|
Пари НН – Факел
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|14
|
|
Бенхамин Гарре
Крылья Советов
|8
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|8
|П
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Максим Глушенков
Локомотив
|6
|
|
Александр Соболев
Спартак
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|15
|1
|3
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|15
|1
|5
|
|
Виктор Мелехин
Ростов
|16
|1
|5