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«Осасуна» — «Реал Сосьедад»: прогноз на матч Кубка Испании 17 января 2024 года

Прогноз на матч Кубка Испании «Осасуна» — «Реал Сосьедад» 17 января 2024 года
Артем Мазилкин
Корреспондент
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Арсен Захарян («Реал Сосьедад»).
Фото Global Look Press

17 января «Осасуна» примет «Реал Сосьедад» в 1/8 финала Кубка Испании. Встреча состоится в 23.00 по московскому времени на арене «Эль-Садар». Прямую трансляцию покажут телеканал «Матч! Футбол 2» и сайт matchtv.ru. Старт эфира в 22.55 мск.

Испания. Кубок. 1/8 финала
17 янв, 23:00. El Sadar (Памплона)
Осасуна
Реал Сосьедад

Аналитики считают, что команда Арсена Захаряна разберется с соперником. На победу бело-голубых в основное время можно поставить с коэффициентом 2.40, вероятность такого исхода — примерно 59%. Ничья по итогам 90 минут идет за 3.10 (24%), триумф хозяев — за близкие 3.15 (17%).

«Реал Сосьедад» не проиграл в шести из восьми последних встреч против «Осасуны». На выход парней из Сан-Себастьяна в четвертьфинал можно сыграть за 1.72, на успех памплонцев — за 2.13.

Тотал больше 2.5 гола идет за 2.50, ТМ 2.5 — за 1.53.

Опция «обе забьют» оценена в 2.10, обратный рынок дан за 1.75.

Наиболее вероятный счет в основное время — 0:0. Аналитики предложили на него котировку 6.00.

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Прогноз и ставка на матч «Осасуна» — «Реал Сосьедад»

За 11 прошлых матчей во всех турнирах «Осасуна» выиграла всего один раз и уступила в пяти встречах. А в семи поединках с участием красных лишь раз было забито больше двух мячей. При этом обмен голами зафиксирован один раз за последние пять выступлений памплонцев.

У сан-себастьянцев похожая статистика: не больше пары результативных выстрелов зафиксировано в восьми из 10 недавних разборок. При этом в четырех из них вообще никто не забил. Но до последнего тура ла лиги (проигранного «Атлетику — 1:2) команда Захаряна шла на 12-матчевой серии без поражений (по шесть побед и ничьих).

Рекомендуемая ставка: ТМ 2.5 за 1.53.

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ФК Осасуна
ФК Реал Сосьедад
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«Ювентус» — «Сассуоло»: где смотреть матч серии А 16 января 2024 года онлайн в прямом эфире
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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Динамо – Локомотив
 - : -
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Ахмат – Урал
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