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Испания — Хорватия: где смотреть матч чемпионата Европы 15 июня 2024 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча чемпионата Европы Испания — Хорватия 15 июня 2024 года
Артемий Кутейников
Корреспондент отдела ставок
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Хоселу (сборная Испании).
Фото Getty Images

15 июня на чемпионате Европы сойдутся топ-сборные — Испания и Хорватия. Команды вместе с Италией и Албанией попали в группу B. Игра пройдет в Берлине на «Олимпиаштадионе» и начнется в 19.00 по московскому времени. Главный арбитр — Майкл Оливер из Англии. Прямую трансляцию покажет телеканалы «Матч ТВ», «Матч! Премьер» и «Матч! Футбол 1». Эфир стартует в 18.00 мск.

Чемпионат Европы. Группа B
15 июн, 19:00. Olympiastadion (Берлин)
Испания
Хорватия

Букмекеры считают, что у «красной фурии» больше шансов на победу: этот рынок предложен с котировкой 1.95, что составляет примерно 51% вероятности. Выигрыш хорватов можно взять за 4.30 (22%) — это наименее ожидаемый исход поединка. Ничья идет за 3.50 (27%).

Поставить на то, что после 90 минут хорваты не уступят, можно с коэффициентом 1.93.

Правда, три наиболее ожидаемых экспертами результата встречи подчеркивают преимущество подопечных Луиса де ла Фуэнте:

• 1:1 — за 5.60;

• 1:0 — за 5.80;

• 2:0 — за 7.40.

Лучано Спаллетти (сборная Италии). Анчелотти не верит, что Италия защитит титул на Евро-2024. Спаллетти будет непросто опровергнуть слова Папы Карло

Тотал больше 2.5 гола идет за 2.13, ТМ 2.5 — за 1.75.

Рынок на обмен точными ударами предложен за 1.95, обратная опция дана за 1.90.

Комбинированный вариант на непоражение Испании и тотал больше 2.5 мяча можно взять за 2.75.

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Венгрия — Швейцария: где смотреть матч чемпионата Европы 15 июня 2024 года онлайн в прямом эфире
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 17 6 7 52-27 57
2
 Краснодар 30 16 8 6 45-29 56
3
 Динамо 30 16 8 6 53-39 56
4
 Локомотив 30 14 11 5 52-38 53
5
 Спартак 30 14 8 8 41-32 50
6
 ЦСКА 30 12 12 6 56-40 48
7
 Ростов 30 12 7 11 43-46 43
8
 Рубин 30 11 9 10 31-38 42
9
 Кр. Советов 30 11 8 11 46-44 41
10
 Ахмат 30 10 5 15 33-45 35
11
 Факел 30 7 11 12 22-31 32
12
 Оренбург 30 7 10 13 34-41 31
13
 Пари НН 30 8 6 16 29-51 30
14
 Урал 30 7 9 14 30-46 30
15
 Балтика 30 7 5 18 33-42 26
16
 Сочи 30 5 9 16 37-48 24
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29 тур
30 тур
25.05 16:30
Зенит – Ростов
 2 : 1
25.05 16:30
Краснодар – Динамо
 1 : 0
25.05 16:30
Кр. Советов – Пари НН
 1 : 1
25.05 16:30
ЦСКА – Урал
 2 : 0
25.05 16:30
Рубин – Сочи
 1 : 1
25.05 16:30
Балтика – Локомотив
 1 : 3
25.05 16:30
Факел – Ахмат
 2 : 0
25.05 16:30
Оренбург – Спартак
 0 : 0
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ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 21
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 15
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 15
П
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 16
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 9
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 8
И К Ж
да Силва Виллиан Роша

да Силва Виллиан Роша

ЦСКА

 24 1 9
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 24 1 5
Кирилл Гоцук

Кирилл Гоцук

Пари Нижний Новгород

 25 1 4
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