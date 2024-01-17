«Саламанка» существует всего 10 лет, но поднялась уже на пять дивизионов.

18 января «Барселона» в 1/8 финала Кубка Испании сыграет в гостях против «Унионистас». Команды сойдутся в Саламанке на арене «Рейна София». Стартовый свисток прозвучит в 21.30 по московскому времени. Прямую трансляцию покажут телеканалы «Матч ТВ» и «Матч! Футбол 2» с 21.25 мск.

Коэффициенты букмекеров на матч Кубка Испании «Унионистас» — «Барселона» 18 января 2024 года

Букмекеры не сомневаются в успехе блауграны. На ее триумф можно поставить с ничтожным коэффициентом 1.14, вероятность такого исхода — примерно 87%. «Мирный» результат в основное время доступен за 8.50 (11%), выигрыш хозяев — за огромные 19.0 (5%).

Проход каталонцев в четвертьфинал оценен мизерной котировкой 1.04, шансы на успех «Саламанки» — 10.25.

Тотал больше трех мячей идет за 1.69, ТМ 3 — за 2.16. Победа каталонцев с форой (-2) оценена в 1.71.

Обмен голами доступен за 2.41, обратный рынок — за 1.56.

Самый вероятный счет игры, по версии аналитиков, 2:0 в пользу «Барселоны» за 5.44.

«Унионистас» — «Барселона»: прогноз и анализ матч Кубка Испании 18 января 2024 года

Клуб из Саламанки появился всего 10 лет назад и за это время поднялся с самого дна на пять ступеней выше — до третьего дивизиона Испании, где и обитает уже три года. «Унионистас» заменил другой коллектив из этого города — «Унион де Саламанка», который просуществовал почти 100 лет, но был расформирован из-за отсутствия финансирования.

В своей лиге клуб из Кастильи и Леона идет на 13-м месте из 20. В первом раунде Кубка Испании «Унионистас» выбил «Гернику» (2:0), а затем высадил более статусного соперника — «Спортинг Хихон» (2:0). В третьем раунде команде Рауля Казана вовсе попался частый участник еврокубков «Вильярреал» — но и тут «Саламанка» довела дело до пенальти и выиграла серию (1:1, 7:6 пен). Теперь ее ждет разозленная поражением в Класико «Барселона».

Результаты каталонцев в чемпионате Испании в последнее время тоже неважные — за шесть матчей всего три победы. Парни Хави идут на четвертом месте в таблице, отставая от лидирующей «Жироны» на восемь баллов (но с игрой в запасе). Более того, в декабре «Барса» влетела бело-красным дома (2:4)

В Лиге чемпионов блауграна выступила лучше и с четырьмя победами вышла в плей-офф с первого места группы с «Порту», «Шахтером» и «Антверпеном». Правда, каталонцы и тут умудрились уступить украинцам (0:1) и бельгийцам (2:3).

В Кубке Испании сине-гранатовые не без труда обыграли «Барбастро» из третьего дивизиона (3:2). Но в Суперкубке парни Хави получили сокрушительную затрещину от «Реала», проиграв финал, который проходил в Эр-Рияде, со счетом 1:4.

Еще одна проблема «Барсы» — травмы. Сейчас ей недоступны шесть игроков основы: Гави, Маркос Алонсо, Марк-Андре тер Штеген, Иньиго Мартинес, Жоау Канселу и Рафинья.

Прогноз и ставка на матч «Унионистас» — «Барселона»

Отважный поход «Саламанки» против клубов Примеры — милая история андердога, но в какой-то момент она должна закончится. «Унионистас» налетел на «Барсу» в тот момент, когда каталонцы испытывают серьезный кризис идентичности. Поэтому Хави и компания сделают все, чтобы хотя бы на один процент вернуть уверенность в себе после тяжелого поражения в Класико в финале Суперкубка Испании. Так что пять тысяч зрителей на стадионе «Саламанки» ждет шоу.

Рекомендуемая ставка: победа «Барселоны» и ТБ 2.5 за 1.50.