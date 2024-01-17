Хави и «Барселона» жаждут крови после поражения в Класико. Против них «Унионистас» — выскочка, выбивший «Вильярреал»
18 января «Барселона» в 1/8 финала Кубка Испании сыграет в гостях против «Унионистас». Команды сойдутся в Саламанке на арене «Рейна София». Стартовый свисток прозвучит в 21.30 по московскому времени. Прямую трансляцию покажут телеканалы «Матч ТВ» и «Матч! Футбол 2» с 21.25 мск.
Коэффициенты букмекеров на матч Кубка Испании «Унионистас» — «Барселона» 18 января 2024 года
Букмекеры не сомневаются в успехе блауграны. На ее триумф можно поставить с ничтожным коэффициентом 1.14, вероятность такого исхода — примерно 87%. «Мирный» результат в основное время доступен за 8.50 (11%), выигрыш хозяев — за огромные 19.0 (5%).
Проход каталонцев в четвертьфинал оценен мизерной котировкой 1.04, шансы на успех «Саламанки» — 10.25.
Тотал больше трех мячей идет за 1.69, ТМ 3 — за 2.16. Победа каталонцев с форой (-2) оценена в 1.71.
Обмен голами доступен за 2.41, обратный рынок — за 1.56.
Самый вероятный счет игры, по версии аналитиков, 2:0 в пользу «Барселоны» за 5.44.
«Унионистас» — «Барселона»: прогноз и анализ матч Кубка Испании 18 января 2024 года
Клуб из Саламанки появился всего 10 лет назад и за это время поднялся с самого дна на пять ступеней выше — до третьего дивизиона Испании, где и обитает уже три года. «Унионистас» заменил другой коллектив из этого города — «Унион де Саламанка», который просуществовал почти 100 лет, но был расформирован из-за отсутствия финансирования.
В своей лиге клуб из Кастильи и Леона идет на 13-м месте из 20. В первом раунде Кубка Испании «Унионистас» выбил «Гернику» (2:0), а затем высадил более статусного соперника — «Спортинг Хихон» (2:0). В третьем раунде команде Рауля Казана вовсе попался частый участник еврокубков «Вильярреал» — но и тут «Саламанка» довела дело до пенальти и выиграла серию (1:1, 7:6 пен). Теперь ее ждет разозленная поражением в Класико «Барселона».
Результаты каталонцев в чемпионате Испании в последнее время тоже неважные — за шесть матчей всего три победы. Парни Хави идут на четвертом месте в таблице, отставая от лидирующей «Жироны» на восемь баллов (но с игрой в запасе). Более того, в декабре «Барса» влетела бело-красным дома (2:4)
В Лиге чемпионов блауграна выступила лучше и с четырьмя победами вышла в плей-офф с первого места группы с «Порту», «Шахтером» и «Антверпеном». Правда, каталонцы и тут умудрились уступить украинцам (0:1) и бельгийцам (2:3).
В Кубке Испании сине-гранатовые не без труда обыграли «Барбастро» из третьего дивизиона (3:2). Но в Суперкубке парни Хави получили сокрушительную затрещину от «Реала», проиграв финал, который проходил в Эр-Рияде, со счетом 1:4.
Еще одна проблема «Барсы» — травмы. Сейчас ей недоступны шесть игроков основы: Гави, Маркос Алонсо, Марк-Андре тер Штеген, Иньиго Мартинес, Жоау Канселу и Рафинья.
Прогноз и ставка на матч «Унионистас» — «Барселона»
Отважный поход «Саламанки» против клубов Примеры — милая история андердога, но в какой-то момент она должна закончится. «Унионистас» налетел на «Барсу» в тот момент, когда каталонцы испытывают серьезный кризис идентичности. Поэтому Хави и компания сделают все, чтобы хотя бы на один процент вернуть уверенность в себе после тяжелого поражения в Класико в финале Суперкубка Испании. Так что пять тысяч зрителей на стадионе «Саламанки» ждет шоу.
Рекомендуемая ставка: победа «Барселоны» и ТБ 2.5 за 1.50.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|18
|11
|5
|2
|28-14
|38
|
2
|Зенит
|18
|11
|3
|4
|35-17
|36
|
3
|Динамо
|18
|8
|8
|2
|29-22
|32
|
4
|Локомотив
|18
|8
|7
|3
|29-23
|31
|
5
|Спартак
|18
|9
|3
|6
|27-24
|30
|
6
|Кр. Советов
|18
|8
|5
|5
|36-27
|29
|
7
|Рубин
|18
|8
|4
|6
|17-21
|28
|
8
|ЦСКА
|18
|7
|7
|4
|31-24
|28
|
9
|Пари НН
|18
|7
|3
|8
|15-16
|24
|
10
|Ростов
|18
|5
|6
|7
|24-29
|21
|
11
|Факел
|18
|5
|6
|7
|15-19
|21
|
12
|Урал
|18
|5
|4
|9
|18-28
|19
|
13
|Ахмат
|18
|4
|5
|9
|18-23
|17
|
14
|Оренбург
|18
|3
|6
|9
|19-28
|15
|
15
|Балтика
|18
|3
|4
|11
|12-24
|13
|
16
|Сочи
|18
|3
|2
|13
|17-31
|11
|2.03
|00:00
|
Зенит – Спартак
|- : -
|2.03
|00:00
|
Ростов – Кр. Советов
|- : -
|2.03
|00:00
|
Краснодар – Рубин
|- : -
|2.03
|00:00
|
ЦСКА – Оренбург
|- : -
|2.03
|00:00
|
Динамо – Локомотив
|- : -
|2.03
|00:00
|
Ахмат – Урал
|- : -
|2.03
|00:00
|
Балтика – Сочи
|- : -
|2.03
|00:00
|
Пари НН – Факел
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|14
|
|
Бенхамин Гарре
Крылья Советов
|8
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|8
|П
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Максим Глушенков
Локомотив
|6
|
|
Александр Соболев
Спартак
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|15
|1
|3
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|15
|1
|5
|
|
Виктор Мелехин
Ростов
|16
|1
|5