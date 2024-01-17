Прогнозы на спорт
Главная
Прогнозы на спорт

Прогнозы на спорт

Сегодня, 09:15

Хави и «Барселона» жаждут крови после поражения в Класико. Против них «Унионистас» — выскочка, выбивший «Вильярреал»

Прогноз и ставка на матч Кубка Испании «Унионистас» — «Барселона» 18 января 2024 года
Артем Мазилкин
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Хави («Барселона»).
Фото Global Look Press
«Саламанка» существует всего 10 лет, но поднялась уже на пять дивизионов.

18 января «Барселона» в 1/8 финала Кубка Испании сыграет в гостях против «Унионистас». Команды сойдутся в Саламанке на арене «Рейна София». Стартовый свисток прозвучит в 21.30 по московскому времени. Прямую трансляцию покажут телеканалы «Матч ТВ» и «Матч! Футбол 2» с 21.25 мск.

Испания. Кубок. 1/8 финала
18 янв, 21:30. Pistas del Helmantico (Саламанка)
Унионистас
Барселона

Коэффициенты букмекеров на матч Кубка Испании «Унионистас» — «Барселона» 18 января 2024 года

Букмекеры не сомневаются в успехе блауграны. На ее триумф можно поставить с ничтожным коэффициентом 1.14, вероятность такого исхода — примерно 87%. «Мирный» результат в основное время доступен за 8.50 (11%), выигрыш хозяев — за огромные 19.0 (5%).

Проход каталонцев в четвертьфинал оценен мизерной котировкой 1.04, шансы на успех «Саламанки» — 10.25.

Тотал больше трех мячей идет за 1.69, ТМ 3 — за 2.16. Победа каталонцев с форой (-2) оценена в 1.71.

Обмен голами доступен за 2.41, обратный рынок — за 1.56.

Самый вероятный счет игры, по версии аналитиков, 2:0 в пользу «Барселоны» за 5.44.

«Унионистас» — «Барселона»: прогноз и анализ матч Кубка Испании 18 января 2024 года

Клуб из Саламанки появился всего 10 лет назад и за это время поднялся с самого дна на пять ступеней выше — до третьего дивизиона Испании, где и обитает уже три года. «Унионистас» заменил другой коллектив из этого города — «Унион де Саламанка», который просуществовал почти 100 лет, но был расформирован из-за отсутствия финансирования.

В своей лиге клуб из Кастильи и Леона идет на 13-м месте из 20. В первом раунде Кубка Испании «Унионистас» выбил «Гернику» (2:0), а затем высадил более статусного соперника — «Спортинг Хихон» (2:0). В третьем раунде команде Рауля Казана вовсе попался частый участник еврокубков «Вильярреал» — но и тут «Саламанка» довела дело до пенальти и выиграла серию (1:1, 7:6 пен). Теперь ее ждет разозленная поражением в Класико «Барселона».

Винисиус Жуниор (&laquo;Реал&raquo;). «Реал» разорвал «Барселону» и выиграл Суперкубок. Хватит ли Беллингема и Винисиуса на битву с «Атлетико»?

Результаты каталонцев в чемпионате Испании в последнее время тоже неважные — за шесть матчей всего три победы. Парни Хави идут на четвертом месте в таблице, отставая от лидирующей «Жироны» на восемь баллов (но с игрой в запасе). Более того, в декабре «Барса» влетела бело-красным дома (2:4)

В Лиге чемпионов блауграна выступила лучше и с четырьмя победами вышла в плей-офф с первого места группы с «Порту», «Шахтером» и «Антверпеном». Правда, каталонцы и тут умудрились уступить украинцам (0:1) и бельгийцам (2:3).

В Кубке Испании сине-гранатовые не без труда обыграли «Барбастро» из третьего дивизиона (3:2). Но в Суперкубке парни Хави получили сокрушительную затрещину от «Реала», проиграв финал, который проходил в Эр-Рияде, со счетом 1:4.

Еще одна проблема «Барсы» — травмы. Сейчас ей недоступны шесть игроков основы: Гави, Маркос Алонсо, Марк-Андре тер Штеген, Иньиго Мартинес, Жоау Канселу и Рафинья.

Узбекистан&nbsp;&mdash; Сирия. Ашурматов из «Рубина» и Файзуллаев из ЦСКА тащат Узбекистан на Кубке Азии. Что против них покажет Индия?

Прогноз и ставка на матч «Унионистас» — «Барселона»

Отважный поход «Саламанки» против клубов Примеры — милая история андердога, но в какой-то момент она должна закончится. «Унионистас» налетел на «Барсу» в тот момент, когда каталонцы испытывают серьезный кризис идентичности. Поэтому Хави и компания сделают все, чтобы хотя бы на один процент вернуть уверенность в себе после тяжелого поражения в Класико в финале Суперкубка Испании. Так что пять тысяч зрителей на стадионе «Саламанки» ждет шоу.

Рекомендуемая ставка: победа «Барселоны» и ТБ 2.5 за 1.50.

Футбол
Прогнозы на спорт
ФК Барселона
0
Читайте также
В МО РФ сообщили об уничтожении ракет РСЗО RM-70 Vampire и перехвате БПЛА ВСУ
Капитан ВМС США заявил об отсутствии у Украины друзей в Белом доме
Сенат согласился продолжить работу над проектом финансирования ведомств США
Байден обсудит с лидерами конгресса США помощь Украине и Израилю
Популярное видео
«Коламбус» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Сиэтл»: НХЛ, видеообзор матча
Приход Ковальчука и черная серия «Спартака»: есть ли связь?
«Рейнджерс» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Динамо» громит «Торпедо», спокойствие «Салавата Юлаева»
«Миннесота» — «Аризона»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Сиэтл»: НХЛ, видеообзор матча
«Оттава» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
«Атлетик» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча, 20-й тур чемпионата Испании
«Вашингтон» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
Арбитр Денис Наумов нахамил главному тренеру «Авангарда» Кравцу
ЦСКА проиграл «Динамо» после серии побед
«Сент-Луис» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Сиэтл»: НХЛ, видеообзор матча
«Ювентус» — «Фрозиноне»: видеообзор, 1/4 финала Кубка Италии
Андрей Сафронов возглавил хоккейную школу «Динамо»
«Колорадо» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Милан» — «Аталанта»: видеообзор матча, 1/4 финала Кубка Италии
«Лацио» — «Рома»: видеообзор матча, 1/4 финала Кубка Италии
Письмо ветеранов СКА, кошмар «Торпедо», «Магнитка» — лидер
Четыре поражения подряд «Спартака», Лайпсик получил паспорт РФ
«Нэшвилл» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Ашурматов из «Рубина» и Файзуллаев из ЦСКА тащат Узбекистан на Кубке Азии. Что против них покажет Индия?
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
2.03 00:00
Зенит – Спартак
 - : -
2.03 00:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 00:00
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 00:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 00:00
Динамо – Локомотив
 - : -
2.03 00:00
Ахмат – Урал
 - : -
2.03 00:00
Балтика – Сочи
 - : -
2.03 00:00
Пари НН – Факел
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 14
Бенхамин Гарре

Бенхамин Гарре

Крылья Советов

 8
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 8
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 6
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 5
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 15 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 15 1 5
Виктор Мелехин

Виктор Мелехин

Ростов

 16 1 5
Вся статистика

Наши в НХЛ

Новости
RSS RSS
Все новости