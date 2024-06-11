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Сегодня, 13:15

Белоруссия — Израиль: хозяева не отойдут после нокаута от России

Прогноз на товарищеский матч Белоруссия — Израиль 11 июня 2024 года
Артемий Кутейников
Корреспондент отдела ставок
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Игроки сборной Белоруссии.
Фото Официальный сайт сборной Белоруссии

11 июня сборные Белоруссии и Израиля встретятся в товарищеском матче. Игра пройдет в столице Венгрии Будапеште на стадионе имени Ференца Суса и начнется в 19.00 по московскому времени. Прямая трансляция поединка в России не запланирована.

Товарищеские матчи.
11 июн, 19:00. Szusza Ferenc (Будапешт)
Белоруссия
Израиль

Букмекеры отдали предпочтение израильтянам: поставить на них можно с коэффициентом 1.95, что около 50% вероятности. Исход в пользу белорусов доступен с котировкой 4.30 (22%), даже ничья идет за меньшие 3.40 (28%).

Рынок на непоражение номинальных хозяев предложен за 1.90.

Три наиболее вероятных, по мнению аналитиков, исхода противостояния намекают на серьезное превосходство Израиля:

• 1:1 и 1:0 — за 5.60;

• 2:0 — за 7.40.

Тотал больше 2.5 гола можно оформить за 2.14, ТМ 2.5 — за 1.66.

Поставить на «обе забьют» можно за 1.92, обратный вариант дан за 1.87.

Станислав Черчесов. Черчесов принял сборную Казахстана, но июньские товарняки смотрит со стороны. Осталась одна игра — с Азербайджаном

Прогноз и ставка на матч Белоруссия — Израиль

Команды встречались семь раз в истории: в шести из этих игр победа была на стороне израильтян. Вероятно, с преимуществом сине-белых пройдет и предстоящий поединок. Белорусы еще никого не победили в 2024 году (два поражения и ничья, в том числе 0:4 от России), ни разу не забили, но сами пропустили шесть раз. Израиль же совсем недавно, в 2023-м, дважды обыграл оппонента в квалификации Евро-2024 (2:1 и 1:0).

Рекомендуемая ставка: победа Израиля и ТБ 1.5 гола за 2.55.

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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 17 6 7 52-27 57
2
 Краснодар 30 16 8 6 45-29 56
3
 Динамо 30 16 8 6 53-39 56
4
 Локомотив 30 14 11 5 52-38 53
5
 Спартак 30 14 8 8 41-32 50
6
 ЦСКА 30 12 12 6 56-40 48
7
 Ростов 30 12 7 11 43-46 43
8
 Рубин 30 11 9 10 31-38 42
9
 Кр. Советов 30 11 8 11 46-44 41
10
 Ахмат 30 10 5 15 33-45 35
11
 Факел 30 7 11 12 22-31 32
12
 Оренбург 30 7 10 13 34-41 31
13
 Пари НН 30 8 6 16 29-51 30
14
 Урал 30 7 9 14 30-46 30
15
 Балтика 30 7 5 18 33-42 26
16
 Сочи 30 5 9 16 37-48 24
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30 тур
25.05 16:30
Зенит – Ростов
 2 : 1
25.05 16:30
Краснодар – Динамо
 1 : 0
25.05 16:30
Кр. Советов – Пари НН
 1 : 1
25.05 16:30
ЦСКА – Урал
 2 : 0
25.05 16:30
Рубин – Сочи
 1 : 1
25.05 16:30
Балтика – Локомотив
 1 : 3
25.05 16:30
Факел – Ахмат
 2 : 0
25.05 16:30
Оренбург – Спартак
 0 : 0
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Максим Глушенков

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Зенит

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