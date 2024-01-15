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«Реал» разорвал «Барселону» и выиграл Суперкубок. Хватит ли Беллингема и Винисиуса на битву с «Атлетико»?

Прогноз и ставка на матч Кубка Испании «Атлетико» — «Реал» 18 января 2024 года
Артемий Кутейников
Корреспондент отдела ставок
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Винисиус Жуниор («Реал»).
Фото Global Look Press
Соперники встретятся в Кубке Испании.

Уже в 1/8 финала Кубка Испании сойдутся одни из фаворитов — «Атлетико» и «Реал». Мадридское дерби пройдет 18 января на стадионе «Ванда Метрополитано» и начнется в 23.30 по московскому времени. В России легально эту игру не покажут.

Испания. Кубок. 1/8 финала
18 янв, 23:30. Estadio Civitas Metropolitano (Мадрид)
Атлетико
Реал

Коэффициенты букмекеров на матч Кубка Испании «Атлетико» — «Реал» 18 января 2024 года

Аналитики букмекерской компании ФОНБЕТ не выявили однозначного фаворита: чуть меньше коэффициент на победу «Реала» — его успех в основное время идет за 2.55, это примерно 38% вероятности. Выигрыш коллектива Диего Симеоне предложен за 2.70 (36%), ничья доступна за 3.45 (26%).

Сомневаетесь, что команды определят сильнейшего в основное время? Рынок на проход хозяев в следующий раунд идет за 1.95, на квалификацию гостей — за 1.85.

Три наиболее вероятных, по мнению экспертов, результата встречи выглядят следующим образом:

• 1:1 — за 7.00;

• 0:0 и победа «бланкос» 1:0 — за 9.50.

Тотал больше 2.5 гола можно взять за 1.80, ТМ 2.5 — за 2.00.

Вероятность увидеть обмен забитыми мячами оценена в 1.65, вариант «обе забьют — нет» — за 2.25.

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«Атлетико» — «Реал»: прогноз и анализ матча Кубка Испании 18 января 2024 года

Команды совсем недавно встречались в полуфинале Суперкубка Испании — 10 января в ярчайшем поединке подопечные Карло Анчелотти взяли верх в дополнительное время (5:3). «Сливочные» в итоге выиграли турнир, разделавшись в финале с «Барселоной» (4:1). Правда, из-за этого «Реал» получил меньше времени на отдых: финал Суперкубка был сыгран 14 января, «индейцы» же готовились к новой встрече с соседями из Мадрида с 10-го.

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«Реал» проводит мощный сезон: в 28 матчах во всех турнирах потерпел всего одно поражение — как раз от «Атлетико» (1:3) в чемпионате. К предстоящему поединку «сливочные» подошли после семи подряд побед. Также команда Анчелотти впечатляет результативностью — в среднем по сезону забивает 2,4 мяча за 90 минут. В отличной форме находятся Джуд Беллингем и Винисиус Жуниор: первый оформил 17+6 во всех соревнованиях, второй вонзил хет-трик в ворота «Барсы» — самый быстрый в класико в XXI веке.

«Атлетико» выступает не так убедительно — в предыдущих шести матчах во всех турнирах добыл всего две победы и потерпел три поражения. Также команда Симеоне непривычно много пропускает: в последних шести поединках лишь раз отыграла на ноль, а меньше двух мячей получила только от «Севильи» (1:0) и «Луго» (3:1). За результативность в команде отвечают Антуан Гризманн и Альваро Мората — оба наколотили по 17 голов во всех соревнованиях.

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Прогноз и ставка на матч «Атлетико» — «Реал»

Подопечные Анчелотти находятся в прекрасной форме: идут на серии из шести побед, а всего из 28 матчей сезона не выиграли лишь в четырех. Преимущество в личных встречах тоже на стороне «бланкос» — шесть успехов в предыдущих шести поединках во всех турнирах при всего двух поражениях.

Да, у «Реала» будет меньше времени на подготовку к игре, но эмоционального и физического заряда игроков должно хватить для еще одного подвига.

Рекомендуемая ставка: проход «Реала» в следующий раунд за 1.85.

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Игрок букмекера поставил почти 1 500 000 рублей на ничью в матче «МЮ» с «Тоттенхэмом»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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2.03 00:00
Зенит – Спартак
 - : -
2.03 00:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 00:00
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 00:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 00:00
Динамо – Локомотив
 - : -
2.03 00:00
Ахмат – Урал
 - : -
2.03 00:00
Балтика – Сочи
 - : -
2.03 00:00
Пари НН – Факел
 - : -
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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 14
Бенхамин Гарре

Бенхамин Гарре

Крылья Советов

 8
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

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П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 6
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Александр Соболев

Спартак

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И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 15 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

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Виктор Мелехин

Виктор Мелехин

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