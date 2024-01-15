«Реал» разорвал «Барселону» и выиграл Суперкубок. Хватит ли Беллингема и Винисиуса на битву с «Атлетико»?
Уже в 1/8 финала Кубка Испании сойдутся одни из фаворитов — «Атлетико» и «Реал». Мадридское дерби пройдет 18 января на стадионе «Ванда Метрополитано» и начнется в 23.30 по московскому времени. В России легально эту игру не покажут.
Коэффициенты букмекеров на матч Кубка Испании «Атлетико» — «Реал» 18 января 2024 года
Аналитики букмекерской компании ФОНБЕТ не выявили однозначного фаворита: чуть меньше коэффициент на победу «Реала» — его успех в основное время идет за 2.55, это примерно 38% вероятности. Выигрыш коллектива Диего Симеоне предложен за 2.70 (36%), ничья доступна за 3.45 (26%).
Сомневаетесь, что команды определят сильнейшего в основное время? Рынок на проход хозяев в следующий раунд идет за 1.95, на квалификацию гостей — за 1.85.
Три наиболее вероятных, по мнению экспертов, результата встречи выглядят следующим образом:
• 1:1 — за 7.00;
• 0:0 и победа «бланкос» 1:0 — за 9.50.
Тотал больше 2.5 гола можно взять за 1.80, ТМ 2.5 — за 2.00.
Вероятность увидеть обмен забитыми мячами оценена в 1.65, вариант «обе забьют — нет» — за 2.25.
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«Атлетико» — «Реал»: прогноз и анализ матча Кубка Испании 18 января 2024 года
Команды совсем недавно встречались в полуфинале Суперкубка Испании — 10 января в ярчайшем поединке подопечные Карло Анчелотти взяли верх в дополнительное время (5:3). «Сливочные» в итоге выиграли турнир, разделавшись в финале с «Барселоной» (4:1). Правда, из-за этого «Реал» получил меньше времени на отдых: финал Суперкубка был сыгран 14 января, «индейцы» же готовились к новой встрече с соседями из Мадрида с 10-го.
«Реал» проводит мощный сезон: в 28 матчах во всех турнирах потерпел всего одно поражение — как раз от «Атлетико» (1:3) в чемпионате. К предстоящему поединку «сливочные» подошли после семи подряд побед. Также команда Анчелотти впечатляет результативностью — в среднем по сезону забивает 2,4 мяча за 90 минут. В отличной форме находятся Джуд Беллингем и Винисиус Жуниор: первый оформил 17+6 во всех соревнованиях, второй вонзил хет-трик в ворота «Барсы» — самый быстрый в класико в XXI веке.
«Атлетико» выступает не так убедительно — в предыдущих шести матчах во всех турнирах добыл всего две победы и потерпел три поражения. Также команда Симеоне непривычно много пропускает: в последних шести поединках лишь раз отыграла на ноль, а меньше двух мячей получила только от «Севильи» (1:0) и «Луго» (3:1). За результативность в команде отвечают Антуан Гризманн и Альваро Мората — оба наколотили по 17 голов во всех соревнованиях.
Прогноз и ставка на матч «Атлетико» — «Реал»
Подопечные Анчелотти находятся в прекрасной форме: идут на серии из шести побед, а всего из 28 матчей сезона не выиграли лишь в четырех. Преимущество в личных встречах тоже на стороне «бланкос» — шесть успехов в предыдущих шести поединках во всех турнирах при всего двух поражениях.
Да, у «Реала» будет меньше времени на подготовку к игре, но эмоционального и физического заряда игроков должно хватить для еще одного подвига.
Рекомендуемая ставка: проход «Реала» в следующий раунд за 1.85.
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|18
|11
|5
|2
|28-14
|38
|
2
|Зенит
|18
|11
|3
|4
|35-17
|36
|
3
|Динамо
|18
|8
|8
|2
|29-22
|32
|
4
|Локомотив
|18
|8
|7
|3
|29-23
|31
|
5
|Спартак
|18
|9
|3
|6
|27-24
|30
|
6
|Кр. Советов
|18
|8
|5
|5
|36-27
|29
|
7
|Рубин
|18
|8
|4
|6
|17-21
|28
|
8
|ЦСКА
|18
|7
|7
|4
|31-24
|28
|
9
|Пари НН
|18
|7
|3
|8
|15-16
|24
|
10
|Ростов
|18
|5
|6
|7
|24-29
|21
|
11
|Факел
|18
|5
|6
|7
|15-19
|21
|
12
|Урал
|18
|5
|4
|9
|18-28
|19
|
13
|Ахмат
|18
|4
|5
|9
|18-23
|17
|
14
|Оренбург
|18
|3
|6
|9
|19-28
|15
|
15
|Балтика
|18
|3
|4
|11
|12-24
|13
|
16
|Сочи
|18
|3
|2
|13
|17-31
|11
|2.03
|00:00
|
Зенит – Спартак
|- : -
|2.03
|00:00
|
Ростов – Кр. Советов
|- : -
|2.03
|00:00
|
Краснодар – Рубин
|- : -
|2.03
|00:00
|
ЦСКА – Оренбург
|- : -
|2.03
|00:00
|
Динамо – Локомотив
|- : -
|2.03
|00:00
|
Ахмат – Урал
|- : -
|2.03
|00:00
|
Балтика – Сочи
|- : -
|2.03
|00:00
|
Пари НН – Факел
|- : -
|Г
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Матео Кассьерра
Зенит
|14
|
|
Бенхамин Гарре
Крылья Советов
|8
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|8
|П
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Максим Глушенков
Локомотив
|6
|
|
Александр Соболев
Спартак
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|15
|1
|3
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|15
|1
|5
|
|
Виктор Мелехин
Ростов
|16
|1
|5