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Белоруссия — Россия: где смотреть товарищеский матч 7 июня 2024 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция товарищеского матча Белоруссия — Россия 7 июня 2024 года
Артемий Кутейников
Корреспондент отдела ставок
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Валерий Карпин.
Фото Телеграм-канал сборной России, Telegram

7 июня сборная России проведет очередной товарищеский матч, соперник — Белоруссия. Команды встретятся на минском стадионе «Динамо», начало игры — в 20.00 по московскому времени. Прямую трансляцию покажет общедоступный телеканал «Матч ТВ». Эфир стартует в 19.30 мск.

Товарищеские матчи.
07 июн, 20:00. Динамо (Минск)
Белоруссия
Россия

Букмекеры видят сборную России серьезным фаворитом: ее победа предложена с котировкой 1.50, вероятность исхода — приблизительно 65%. Коэффициент на успех белорусов — 7.00 (13%). Даже «мирный» исход дан за гораздо более реалистичные 4.30 (22%).

Вероятность того, что Белоруссия не уступит, оценена в 2.66.

Три наиболее возможных, по оценкам экспертов, исхода противостояния намекают на превосходство гостей:

• 1:0 — за 5.40;

• 2:0 — за 5.60;

• 1:1 — за 7.00.

Алексей Миранчук на&nbsp;тренировке сборной России. Белоруссия — Россия: прогноз на товарищеский матч 7 июня 2024 года

Тотал больше 2.5 гола можно взять за 1.93, ТМ 2.5 — за 1.87.

Поставить на обмен забитыми голами можно за 2.03, вариант «обе забьют — нет» дан за 1.75.

Рынок на то, что сборная России отличится в каждом из таймов, предложен с привлекательной котировкой 2.41.

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Англия — Исландия: прогноз на товарищеский матч 7 июня 2024 года
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 17 6 7 52-27 57
2
 Краснодар 30 16 8 6 45-29 56
3
 Динамо 30 16 8 6 53-39 56
4
 Локомотив 30 14 11 5 52-38 53
5
 Спартак 30 14 8 8 41-32 50
6
 ЦСКА 30 12 12 6 56-40 48
7
 Ростов 30 12 7 11 43-46 43
8
 Рубин 30 11 9 10 31-38 42
9
 Кр. Советов 30 11 8 11 46-44 41
10
 Ахмат 30 10 5 15 33-45 35
11
 Факел 30 7 11 12 22-31 32
12
 Оренбург 30 7 10 13 34-41 31
13
 Пари НН 30 8 6 16 29-51 30
14
 Урал 30 7 9 14 30-46 30
15
 Балтика 30 7 5 18 33-42 26
16
 Сочи 30 5 9 16 37-48 24
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30 тур
25.05 16:30
Зенит – Ростов
 2 : 1
25.05 16:30
Краснодар – Динамо
 1 : 0
25.05 16:30
Кр. Советов – Пари НН
 1 : 1
25.05 16:30
ЦСКА – Урал
 2 : 0
25.05 16:30
Рубин – Сочи
 1 : 1
25.05 16:30
Балтика – Локомотив
 1 : 3
25.05 16:30
Факел – Ахмат
 2 : 0
25.05 16:30
Оренбург – Спартак
 0 : 0
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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 21
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Краснодар

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Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

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П
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Максим Глушенков

Локомотив

 16
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Константин Тюкавин

Динамо

 9
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Маркус Вендел

Зенит

 8
И К Ж
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да Силва Виллиан Роша

ЦСКА

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Виктор Александров

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