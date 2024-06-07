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Сегодня, 06:15

Белоруссия — Россия: прогноз на товарищеский матч 7 июня 2024 года

Прогноз на товарищеский матч Белоруссия — Россия 7 июня 2024 года
Артемий Кутейников
Корреспондент отдела ставок
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Алексей Миранчук на тренировке сборной России.
Фото Телеграм-канал сборной России, Telegram

7 июня сборная России проведет выездной товарищеский матч против Белоруссии. Игра пройдет в Минске на стадионе «Динамо» и начнется в 20.00 по московскому времени. Прямую трансляцию с 19.30 мск покажет общедоступный телеканал «Матч ТВ».

Товарищеские матчи.
07 июн, 20:00. Динамо (Минск)
Белоруссия
Россия

Букмекеры отдали предпочтение россиянам: победа коллектива Валерия Карпина идет за 1.50, что составляет примерно 65% вероятности исхода. Выигрыш хозяев поля можно взять за 7.00 (13%) — это наименее ожидаемый результат встречи. Коэффициент на ничью — 4.30 (22%).

Вероятность того, что белорусы не уступят, оценена в 2.66.

Три наиболее возможных, по оценкам экспертов, исхода противостояния намекают на превосходство гостей:

• 1:0 — за 5.40;

• 2:0 — за 5.60;

• 1:1 — за 7.00.

Тотал больше 2.5 гола можно взять за 1.93, ТМ 2.5 — за 1.87.

Поставить на обмен забитыми голами можно за 2.03, вариант «обе забьют — нет» дан за 1.75.

Антон Миранчук (сборная России). В 2024-м белорусы еще не забивали. Сборная России едет в Минск, чтобы продлить эту серию

Прогноз и ставка на матч Белоруссия — Россия

Хозяева слабо выступают в 2024 году: сыграли вничью с Мальтой (0:0) и уступили Черногории (0:2), даже ни разу не забив в этих матчах. Россия в марте разгромила Сербию (4:0), но в целом много забивает далеко не всегда — больше двух мячей оформила лишь в двух из 10 предыдущих встреч. Учитывая нулевую результативность белорусов, в предстоящем матче вряд ли будет много голов.

Рекомендуемая ставка: ТМ 2.5 за 1.87.

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Армения — Казахстан: прогноз на товарищеский матч 7 июня 2024 года
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 17 6 7 52-27 57
2
 Краснодар 30 16 8 6 45-29 56
3
 Динамо 30 16 8 6 53-39 56
4
 Локомотив 30 14 11 5 52-38 53
5
 Спартак 30 14 8 8 41-32 50
6
 ЦСКА 30 12 12 6 56-40 48
7
 Ростов 30 12 7 11 43-46 43
8
 Рубин 30 11 9 10 31-38 42
9
 Кр. Советов 30 11 8 11 46-44 41
10
 Ахмат 30 10 5 15 33-45 35
11
 Факел 30 7 11 12 22-31 32
12
 Оренбург 30 7 10 13 34-41 31
13
 Пари НН 30 8 6 16 29-51 30
14
 Урал 30 7 9 14 30-46 30
15
 Балтика 30 7 5 18 33-42 26
16
 Сочи 30 5 9 16 37-48 24
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30 тур
25.05 16:30
Зенит – Ростов
 2 : 1
25.05 16:30
Краснодар – Динамо
 1 : 0
25.05 16:30
Кр. Советов – Пари НН
 1 : 1
25.05 16:30
ЦСКА – Урал
 2 : 0
25.05 16:30
Рубин – Сочи
 1 : 1
25.05 16:30
Балтика – Локомотив
 1 : 3
25.05 16:30
Факел – Ахмат
 2 : 0
25.05 16:30
Оренбург – Спартак
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Зенит

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Константин Тюкавин

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Максим Глушенков

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 16
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Динамо

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Маркус Вендел

Зенит

 8
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да Силва Виллиан Роша

да Силва Виллиан Роша

ЦСКА

 24 1 9
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