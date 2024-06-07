7 июня сборная России проведет выездной товарищеский матч против Белоруссии. Игра пройдет в Минске на стадионе «Динамо» и начнется в 20.00 по московскому времени. Прямую трансляцию с 19.30 мск покажет общедоступный телеканал «Матч ТВ».

Букмекеры отдали предпочтение россиянам: победа коллектива Валерия Карпина идет за 1.50, что составляет примерно 65% вероятности исхода. Выигрыш хозяев поля можно взять за 7.00 (13%) — это наименее ожидаемый результат встречи. Коэффициент на ничью — 4.30 (22%).

Вероятность того, что белорусы не уступят, оценена в 2.66.

Три наиболее возможных, по оценкам экспертов, исхода противостояния намекают на превосходство гостей:

• 1:0 — за 5.40;

• 2:0 — за 5.60;

• 1:1 — за 7.00.

Тотал больше 2.5 гола можно взять за 1.93, ТМ 2.5 — за 1.87.

Поставить на обмен забитыми голами можно за 2.03, вариант «обе забьют — нет» дан за 1.75.

Прогноз и ставка на матч Белоруссия — Россия

Хозяева слабо выступают в 2024 году: сыграли вничью с Мальтой (0:0) и уступили Черногории (0:2), даже ни разу не забив в этих матчах. Россия в марте разгромила Сербию (4:0), но в целом много забивает далеко не всегда — больше двух мячей оформила лишь в двух из 10 предыдущих встреч. Учитывая нулевую результативность белорусов, в предстоящем матче вряд ли будет много голов.

Рекомендуемая ставка: ТМ 2.5 за 1.87.