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Армения — Казахстан: прогноз на товарищеский матч 7 июня 2024 года

Прогноз на товарищеский матч Армения — Казахстан 7 июня 2024 года
Артемий Кутейников
Корреспондент отдела ставок
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Станислав Черчесов, главный тренер сборной Казахстана.
Фото Официальный сайт сборной Казахстана

7 июня пройдет товарищеский матч между сборными Арменией и Казахстана — обе команды не пробились на предстоящий чемпионат Европы. Игра на Республиканском стадионе имени Вазгена Саркисяна начнется в 19:00 по московскому времени. В России не будут транслировать эту встречу.

Товарищеские матчи.
07 июн, 19:00. Republic Stadium (Vazgen Sargsyan) (Ереван)
Армения
Казахстан

Букмекеры считают, что у хозяев больше шансов на успех: победа Армении предложена с котировкой 2.23, что составляет приблизительно 43% вероятности. Успех Казахстана оценен в 3.25 (30%), коэффициент на ничью еще выше — 3.55 (27%).

Рынок на непоражение гостей можно взять за 1.70.

Три наиболее ожидаемых экспертами результата встречи выглядят следующим образом:

• 1:1 — за 5.80;

• победа Армении 1:0 — за 6.20;

• 1:0 в пользу Казахстана — за 7.80.

Тотал больше 2.5 гола доступен за 2.09, ТМ 2.5 — за 1.71.

Вероятность увидеть обмен результативными ударами оценена в 1.86, обратный вариант дан за 1.94.

Антон Миранчук (сборная России). В 2024-м белорусы еще не забивали. Сборная России едет в Минск, чтобы продлить эту серию

Прогноз и ставка на матч Армения — Казахстан

Команды не встречались с 2017 года. До этого они провели друг с другом семь матчей во всех турнирах, в которых армяне одержали четыре победы, проиграв лишь однажды. Вероятно, серия удачных выступлений команды продолжится. Казахстан будет готовиться без главного тренера — Станислав Черчесов приступит к работе после товарищеских игр, работает с командой старый штаб. Также расположение сборной по состоянию здоровья покинули несколько игроков — Ислам Чесноков, Александр Зуев и Бекхан Шайзада.

Рекомендуемая ставка: победа Армении за 2.23.

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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 17 6 7 52-27 57
2
 Краснодар 30 16 8 6 45-29 56
3
 Динамо 30 16 8 6 53-39 56
4
 Локомотив 30 14 11 5 52-38 53
5
 Спартак 30 14 8 8 41-32 50
6
 ЦСКА 30 12 12 6 56-40 48
7
 Ростов 30 12 7 11 43-46 43
8
 Рубин 30 11 9 10 31-38 42
9
 Кр. Советов 30 11 8 11 46-44 41
10
 Ахмат 30 10 5 15 33-45 35
11
 Факел 30 7 11 12 22-31 32
12
 Оренбург 30 7 10 13 34-41 31
13
 Пари НН 30 8 6 16 29-51 30
14
 Урал 30 7 9 14 30-46 30
15
 Балтика 30 7 5 18 33-42 26
16
 Сочи 30 5 9 16 37-48 24
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25.05 16:30
Зенит – Ростов
 2 : 1
25.05 16:30
Краснодар – Динамо
 1 : 0
25.05 16:30
Кр. Советов – Пари НН
 1 : 1
25.05 16:30
ЦСКА – Урал
 2 : 0
25.05 16:30
Рубин – Сочи
 1 : 1
25.05 16:30
Балтика – Локомотив
 1 : 3
25.05 16:30
Факел – Ахмат
 2 : 0
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Оренбург – Спартак
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