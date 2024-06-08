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Португалия — Хорватия: Роналду с партнерами находятся в отличной форме и снова обыграют «Шашечных»

Прогноз на товарищеский матч Португалия — Хорватия 8 июня 2024 года
Артемий Кутейников
Корреспондент отдела ставок
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Криштиану Роналду, сборная Португалии.
Фото Global Look Press

8 июня в товарищеском матче встретятся две топ-сборные — Португалия и Хорватия. Игра пройдет в Лиссабоне на «Эштадиу Насьонал» и начнется в 19.45 по московскому времени. Прямую трансляцию покажет онлайн-платформа «Okko Спорт».

Товарищеские матчи.
08 июн, 19:45. Estadio Nacional (Лиссабон)
Португалия
Хорватия

По мнению букмекеров, хозяева — фавориты встречи: коэффициент на их победу составляет 1.72, что примерно 57% вероятности. Выигрыш «Шашечных» доступен с котировкой 5.20 (18%), даже ничья идет за гораздо меньшие 3.95 (25%).

Последние две встречи команд закончились в пользу Португалии. Вероятность того, что Хорватия хотя бы не уступит в предстоящей встрече, оценена в 2.24.

Три наиболее ожидаемых экспертами результата поединка подчеркивают перевес подопечных Роберто Мартинеса:

• 1:0 — за 5.80;

• 1:1 — за 6.20;

• 2:0 — за 6.80.

Тотал больше 2.5 гола дан за 1.95, ТМ 2.5 — за 1.85.

Рынок «обе забьют» идет за 1.89, альтернативный вариант можно взять за 1.92.

Коннор Макдэвид (&laquo;Эдмонтон Ойлерз&raquo;). «Флорида» не может проиграть Кубок Стэнли второй год подряд. Бобровский затмит Макдэвида в гонке за «Конн Смайт Трофи»

Прогноз и ставка на матч Португалия — Хорватия

Португальцы находятся в потрясающем состоянии: выиграли 12 из 13 предыдущих встреч, а соперников по квалификации Евро-2024 вообще не заметили — 10 побед в 10 турах. Также подопечные Мартинеса много забивают: в прошлых 13 играх в среднем 3,46 гола за 90 минут. Вероятно, Португалия сможет показать топ-уровень и против крепкой Хорватии: в 2020-м в Лиге наций сборная дважды обыграла «Шашечных», отличившись в этих поединках минимум трижды.

Рекомендуемая ставка: ИТБ1 (1.5) за 1.84.

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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 17 6 7 52-27 57
2
 Краснодар 30 16 8 6 45-29 56
3
 Динамо 30 16 8 6 53-39 56
4
 Локомотив 30 14 11 5 52-38 53
5
 Спартак 30 14 8 8 41-32 50
6
 ЦСКА 30 12 12 6 56-40 48
7
 Ростов 30 12 7 11 43-46 43
8
 Рубин 30 11 9 10 31-38 42
9
 Кр. Советов 30 11 8 11 46-44 41
10
 Ахмат 30 10 5 15 33-45 35
11
 Факел 30 7 11 12 22-31 32
12
 Оренбург 30 7 10 13 34-41 31
13
 Пари НН 30 8 6 16 29-51 30
14
 Урал 30 7 9 14 30-46 30
15
 Балтика 30 7 5 18 33-42 26
16
 Сочи 30 5 9 16 37-48 24
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30 тур
25.05 16:30
Зенит – Ростов
 2 : 1
25.05 16:30
Краснодар – Динамо
 1 : 0
25.05 16:30
Кр. Советов – Пари НН
 1 : 1
25.05 16:30
ЦСКА – Урал
 2 : 0
25.05 16:30
Рубин – Сочи
 1 : 1
25.05 16:30
Балтика – Локомотив
 1 : 3
25.05 16:30
Факел – Ахмат
 2 : 0
25.05 16:30
Оренбург – Спартак
 0 : 0
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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 21
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 15
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 15
П
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 16
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 9
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 8
И К Ж
да Силва Виллиан Роша

да Силва Виллиан Роша

ЦСКА

 24 1 9
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 24 1 5
Кирилл Гоцук

Кирилл Гоцук

Пари Нижний Новгород

 25 1 4
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