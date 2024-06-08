8 июня в товарищеском матче встретятся две топ-сборные — Португалия и Хорватия. Игра пройдет в Лиссабоне на «Эштадиу Насьонал» и начнется в 19.45 по московскому времени. Прямую трансляцию покажет онлайн-платформа «Okko Спорт».

По мнению букмекеров, хозяева — фавориты встречи: коэффициент на их победу составляет 1.72, что примерно 57% вероятности. Выигрыш «Шашечных» доступен с котировкой 5.20 (18%), даже ничья идет за гораздо меньшие 3.95 (25%).

Последние две встречи команд закончились в пользу Португалии. Вероятность того, что Хорватия хотя бы не уступит в предстоящей встрече, оценена в 2.24.

Три наиболее ожидаемых экспертами результата поединка подчеркивают перевес подопечных Роберто Мартинеса:

• 1:0 — за 5.80;

• 1:1 — за 6.20;

• 2:0 — за 6.80.

Тотал больше 2.5 гола дан за 1.95, ТМ 2.5 — за 1.85.

Рынок «обе забьют» идет за 1.89, альтернативный вариант можно взять за 1.92.

Прогноз и ставка на матч Португалия — Хорватия

Португальцы находятся в потрясающем состоянии: выиграли 12 из 13 предыдущих встреч, а соперников по квалификации Евро-2024 вообще не заметили — 10 побед в 10 турах. Также подопечные Мартинеса много забивают: в прошлых 13 играх в среднем 3,46 гола за 90 минут. Вероятно, Португалия сможет показать топ-уровень и против крепкой Хорватии: в 2020-м в Лиге наций сборная дважды обыграла «Шашечных», отличившись в этих поединках минимум трижды.

Рекомендуемая ставка: ИТБ1 (1.5) за 1.84.