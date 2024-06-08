8 июня на стадионе «Иберостар» в Пальма-де-Мальорке состоится товарищеский матч между сборными Испании и Северной Ирландии. Арбитр Бастьен Дешепи из Франции даст стартовый свисток в 22.30 по московскому времени. Покажет игру онлайн-сервис «Okko Спорт».

Букмекеры не сомневаются в успехе хозяев: триумф «Красной фурии» оценили мизерным коэффициентом 1.11, вероятность этого исхода — в районе 90%. Победа североирландцев предложена с котировкой 25.0 (3%), ничья тоже представлена за внушительные 10.0 (7%).

Эксперты не верят, что гости смогут избежать поражения. Поставить на этот рынок (Х2) можно за 7.14.

Три наиболее вероятных, по данным аналитиков, результата встречи подсвечивают огромное превосходство хозяев:

• 3:0 — за 5.40;

• 2:0 — за 5.60;

• 4:0 — за 6.80.

Тотал больше 3.5 мяча предложен с котировкой 1.91, ТМ 2.5 идет за 1.89.

Поставить на обмен забитыми мячами можно с коэффициентом 2.31, опция «обе забьют — нет» дана за 2.37.

Прогноз и ставка на матч Испания — Северная Ирландия

Гости потерпели семь поражений в 11 предыдущих встречах во всех турнирах. Очень вероятно, что подобный результат повторится и в предстоящем поединке. Испанцы оформили девять побед за такое же количество матчей, причем разобрались с мощными Италией (2:1) и Хорватией (5:4 в серии пенальти) в Лиге наций, а также обыграли крепкие Норвегию (3:0 и 1:0) и Шотландию (2:0) в квалификации. А к предстоящей встрече они подобрались после разгрома Андорры (5:0).

Рекомендуемая ставка: Ф1(-2.5) за 1.88.