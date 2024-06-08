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Испания — Северная Ирландия: «Красная фурия» только что обыграла другого андердога

Прогноз на товарищеский матч Испания — Северная Ирландия
Артемий Кутейников
Корреспондент отдела ставок
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Альваро Мората, сборная Испании.
Фото Global Look Press

8 июня на стадионе «Иберостар» в Пальма-де-Мальорке состоится товарищеский матч между сборными Испании и Северной Ирландии. Арбитр Бастьен Дешепи из Франции даст стартовый свисток в 22.30 по московскому времени. Покажет игру онлайн-сервис «Okko Спорт».

Товарищеские матчи.
08 июн, 22:30. Visit Mallorca Stadium (Пальма-де-Мальорка)
Испания
Северная Ирландия

Букмекеры не сомневаются в успехе хозяев: триумф «Красной фурии» оценили мизерным коэффициентом 1.11, вероятность этого исхода — в районе 90%. Победа североирландцев предложена с котировкой 25.0 (3%), ничья тоже представлена за внушительные 10.0 (7%).

Эксперты не верят, что гости смогут избежать поражения. Поставить на этот рынок (Х2) можно за 7.14.

Три наиболее вероятных, по данным аналитиков, результата встречи подсвечивают огромное превосходство хозяев:

• 3:0 — за 5.40;

• 2:0 — за 5.60;

• 4:0 — за 6.80.

Тотал больше 3.5 мяча предложен с котировкой 1.91, ТМ 2.5 идет за 1.89.

Поставить на обмен забитыми мячами можно с коэффициентом 2.31, опция «обе забьют — нет» дана за 2.37.

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Прогноз и ставка на матч Испания — Северная Ирландия

Гости потерпели семь поражений в 11 предыдущих встречах во всех турнирах. Очень вероятно, что подобный результат повторится и в предстоящем поединке. Испанцы оформили девять побед за такое же количество матчей, причем разобрались с мощными Италией (2:1) и Хорватией (5:4 в серии пенальти) в Лиге наций, а также обыграли крепкие Норвегию (3:0 и 1:0) и Шотландию (2:0) в квалификации. А к предстоящей встрече они подобрались после разгрома Андорры (5:0).

Рекомендуемая ставка: Ф1(-2.5) за 1.88.

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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 17 6 7 52-27 57
2
 Краснодар 30 16 8 6 45-29 56
3
 Динамо 30 16 8 6 53-39 56
4
 Локомотив 30 14 11 5 52-38 53
5
 Спартак 30 14 8 8 41-32 50
6
 ЦСКА 30 12 12 6 56-40 48
7
 Ростов 30 12 7 11 43-46 43
8
 Рубин 30 11 9 10 31-38 42
9
 Кр. Советов 30 11 8 11 46-44 41
10
 Ахмат 30 10 5 15 33-45 35
11
 Факел 30 7 11 12 22-31 32
12
 Оренбург 30 7 10 13 34-41 31
13
 Пари НН 30 8 6 16 29-51 30
14
 Урал 30 7 9 14 30-46 30
15
 Балтика 30 7 5 18 33-42 26
16
 Сочи 30 5 9 16 37-48 24
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30 тур
25.05 16:30
Зенит – Ростов
 2 : 1
25.05 16:30
Краснодар – Динамо
 1 : 0
25.05 16:30
Кр. Советов – Пари НН
 1 : 1
25.05 16:30
ЦСКА – Урал
 2 : 0
25.05 16:30
Рубин – Сочи
 1 : 1
25.05 16:30
Балтика – Локомотив
 1 : 3
25.05 16:30
Факел – Ахмат
 2 : 0
25.05 16:30
Оренбург – Спартак
 0 : 0
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Матео Кассьерра

Зенит

 21
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

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Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

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П
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

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Динамо

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Маркус Вендел

Зенит

 8
И К Ж
да Силва Виллиан Роша

да Силва Виллиан Роша

ЦСКА

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Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

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