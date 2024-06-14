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Сегодня, 14:15

Германия — Шотландия: где смотреть матч чемпионата Европы 14 июня 2024 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча чемпионата Европы Германия — Шотландия 14 июня 2024 года
Артем Мазилкин
Корреспондент
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Мануэль Нойер (сборная Германии).
Фото Global Look Press

14 июня в матче открытия Евро-2024 Германия сыграет против Шотландии. Начало встречи на «Альянц Арене» в Мюнхене в 22.00 по московскому времени. Прямую трансляцию можно посмотреть на телеканалах «Матч ТВ» и «Матч! Премьер» и «Матч! Футбол 1» с 21.30 мск. Другие соперники команд по квартету — Венгрия и Швейцария.

Чемпионат Европы. Группа A
14 июн, 22:00. Allianz Arena (Мюнхен)
Германия
Шотландия

Букмекеры сулят три очка парням Юлиана Нагельсманна. На победу хозяев представлен коэффициент 1.31, что соответствует примерно 75% вероятности. Ничья предложена за 5.84 (17%), выигрыш британцев — за 11.0 (8%).

Верите в непоражение андердога? Опция Х2 доступна за 3.80.

Триумф бундестим с форой (-1.5) указан в линии с котировкой 1.87. Фора (+1.5) на сине-белых — за 1.96.

Лучано Спаллетти (сборная Италии). Анчелотти не верит, что Италия защитит титул на Евро-2024. Спаллетти будет непросто опровергнуть слова Папы Карло

Поставить на первый гол чемпионата Европы в исполнении хозяев можно за 1.30. На то, что счет откроет Шотландия, — за 4.20. Вариант «никто» дали за 11.75.

Тотал больше 2.5 мяча оценили в 1.68, ТМ 2.5 — в 2.22. Опция «обе забьют» идет за 2.22, обратный рынок — за 1.68.

Эксперты считают, что наиболее вероятен результат 2:0 в пользу немцев. На него указан коэффициент 5.95.

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Германия — Шотландия: Нагучев дал очень необычный прогноз на матч-открытие Евро
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 17 6 7 52-27 57
2
 Краснодар 30 16 8 6 45-29 56
3
 Динамо 30 16 8 6 53-39 56
4
 Локомотив 30 14 11 5 52-38 53
5
 Спартак 30 14 8 8 41-32 50
6
 ЦСКА 30 12 12 6 56-40 48
7
 Ростов 30 12 7 11 43-46 43
8
 Рубин 30 11 9 10 31-38 42
9
 Кр. Советов 30 11 8 11 46-44 41
10
 Ахмат 30 10 5 15 33-45 35
11
 Факел 30 7 11 12 22-31 32
12
 Оренбург 30 7 10 13 34-41 31
13
 Пари НН 30 8 6 16 29-51 30
14
 Урал 30 7 9 14 30-46 30
15
 Балтика 30 7 5 18 33-42 26
16
 Сочи 30 5 9 16 37-48 24
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24 тур
25 тур
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28 тур
29 тур
30 тур
25.05 16:30
Зенит – Ростов
 2 : 1
25.05 16:30
Краснодар – Динамо
 1 : 0
25.05 16:30
Кр. Советов – Пари НН
 1 : 1
25.05 16:30
ЦСКА – Урал
 2 : 0
25.05 16:30
Рубин – Сочи
 1 : 1
25.05 16:30
Балтика – Локомотив
 1 : 3
25.05 16:30
Факел – Ахмат
 2 : 0
25.05 16:30
Оренбург – Спартак
 0 : 0
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ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 21
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 15
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 15
П
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 16
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 9
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 8
И К Ж
да Силва Виллиан Роша

да Силва Виллиан Роша

ЦСКА

 24 1 9
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 24 1 5
Кирилл Гоцук

Кирилл Гоцук

Пари Нижний Новгород

 25 1 4
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